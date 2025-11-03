Miercuri, în Cupa României, LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia, la Under 19 | Rezultatele conjudețenelor în competițiile fotbalistice organizate de FRF

Miercuri, în Cupa României, LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia, la Under 19, pe „Pielarul” | Rezultatele conjudețenelor în competițiile fotbalistice organizate de FRF

Miercuri, 5 noiembrie, la ora 12.00, în etapa a doua eliminatorie a Cupei României Under 19, avem un duel interesant, la Sebeș, pe „Pielarul”, între conjudețenele LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia (în campionat a fost o remiză, scor 1-1, tot pe aceeași arenă). De la ora 14.00, la Simeria, este confruntarea din Cupa României, la Under 17, între Corvinul Hunedoara și CSM Unirea Alba Iulia (în turul anterior, gazdele au eliminat LPS Sebeș, scor 1-0).

În a doua etapă a returului campionatelor naționale organizate de FRF, conjudețenele au realizat remize la Under 19 și au câștigat la Under 17. Runda viitoare, duminică, 9 noiembrie, sunt întâlnirile AFC Hermannstadt – CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș – CSC Șelimbăr. Rezultate:

*Under 19: CSM Unirea Alba Iulia – Alma Sibiu 4-4, Corvinul Hunedoara – LPS Sebeș 1-1. LPS Sebeș (antrenor Doru Oancea) a urcat după 11 etape, pe locul secund, cu 21 de puncte (6 victorii, 3 remize și două eșecuri), golaveraj 44-11. Pe poziția a patra este CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Florin Danciu), cu 20 puncte (6 succese, două egaluri și 3 insuccese), golaveraj 41-16, lider fiind Hermannstadt (cu maximum de puncte);

*Under 17, CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Silviu Miron) – Alma Sibiu 5-0, Corvinul Hunedoara – LPS Sebeș 2-3 (vizitatorii sunt pregătiți de Paul Păcurar). Într-o serie extrem de echilibrată (lider ACSM Mediaș, 25 de puncte), sunt 3 echipe care au acumulat 22 de puncte, CSC Șelimbăr, LPS Sebeș – locul secund (6 partide adjudecate, 4 egaluri, o înfrângere, golaveraj 21-7) și CSM Unirea Alba Iulia (7 victorii, un egal și 3 eșecuri, golaveraj 29-21).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI