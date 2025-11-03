Miercuri, în Cupa României, LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia, la Under 19 | Rezultatele conjudețenelor în competițiile fotbalistice organizate de FRF
Miercuri, în Cupa României, LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia, la Under 19, pe „Pielarul” | Rezultatele conjudețenelor în competițiile fotbalistice organizate de FRF
Miercuri, 5 noiembrie, la ora 12.00, în etapa a doua eliminatorie a Cupei României Under 19, avem un duel interesant, la Sebeș, pe „Pielarul”, între conjudețenele LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia (în campionat a fost o remiză, scor 1-1, tot pe aceeași arenă). De la ora 14.00, la Simeria, este confruntarea din Cupa României, la Under 17, între Corvinul Hunedoara și CSM Unirea Alba Iulia (în turul anterior, gazdele au eliminat LPS Sebeș, scor 1-0).
Citește și: LPS Sebeș, primul eșec stagional, la Under 17 | Conjudețenele, două victorii: CSM Unirea Alba Iulia (Under 17) și LPS Sebeș (Under 19)
În a doua etapă a returului campionatelor naționale organizate de FRF, conjudețenele au realizat remize la Under 19 și au câștigat la Under 17. Runda viitoare, duminică, 9 noiembrie, sunt întâlnirile AFC Hermannstadt – CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș – CSC Șelimbăr. Rezultate:
*Under 19: CSM Unirea Alba Iulia – Alma Sibiu 4-4, Corvinul Hunedoara – LPS Sebeș 1-1. LPS Sebeș (antrenor Doru Oancea) a urcat după 11 etape, pe locul secund, cu 21 de puncte (6 victorii, 3 remize și două eșecuri), golaveraj 44-11. Pe poziția a patra este CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Florin Danciu), cu 20 puncte (6 succese, două egaluri și 3 insuccese), golaveraj 41-16, lider fiind Hermannstadt (cu maximum de puncte);
*Under 17, CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Silviu Miron) – Alma Sibiu 5-0, Corvinul Hunedoara – LPS Sebeș 2-3 (vizitatorii sunt pregătiți de Paul Păcurar). Într-o serie extrem de echilibrată (lider ACSM Mediaș, 25 de puncte), sunt 3 echipe care au acumulat 22 de puncte, CSC Șelimbăr, LPS Sebeș – locul secund (6 partide adjudecate, 4 egaluri, o înfrângere, golaveraj 21-7) și CSM Unirea Alba Iulia (7 victorii, un egal și 3 eșecuri, golaveraj 29-21).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Student Sport Alba Iulia, victorie importantă în derby-ul de la Under 15 la fotbal feminin și maximum de puncte
Student Sport Alba Iulia, victorie importantă în derby-ul de la Under 15 la fotbal feminin, 4-1, în deplasare, și are maximum de puncte după 6 etape Student Sport Alba Iulia a obținut o victorie importantă la Under 15, fotbal feminin, în derby-ul extern din Seria 4, în deplasare cu Interstar Sibiu (ocupanta locului secund), scor […]
Antrenorul Alexandru Pelici continuă la CSM Unirea Alba Iulia! Continuitate, în urma unei ședințe a clubului din Cetatea Marii Uniri
Antrenorul principal Alexandru Pelici continuă la divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, decizie luată în urma unei ședințe a clubului din Cetatea Marii Uniri Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia va continua cu Alexandru Pelici pe banca tehnică, chiar dacă în urma ultimelor două rezultate înregistrate, 1-2 cu Poli Timișoara, pe „Cetate” și 1-1 în […]
Campioana CSM Unirea Alba Iulia a câștigat și Cupa AIR la rugby feminin în 7 junioare | La senioare, locul secund pentru formația uniristă
Campioana CSM Unirea Alba Iulia a câștigat și Cupa AIR la rugby feminin în 7 junioare | La senioare, locul secund pentru formația uniristă, la turneul de la Oarda de Jos CSM Unirea Alba Iulia a câștigat pentru al doilea an consecutiv Cupa AIR la rugby feminin în 7, trofeu venit la o săptămână după […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Prețul lemnului de foc ar putea fi plafonat la 400 de lei până în martie 2028. Măsura se aplică și pentru brichete, peleți și alte derivate
Prețul lemnului de foc ar putea fi plafonat la 400 de lei până în martie 2028. Măsura se aplică și...
FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN 19B: O persoană și-a pierdut viața după impactul dintre un tir și un autoturism
ACCIDENT MORTAL pe DN: O persoană și-a pierdut viața după impactul dintre un tir și un autoturism Un accident mortal...
Știrea Zilei
ACCIDENT în Alba Iulia: O persoană a fost lovită de un autoturism pe Calea Moților. Traficul este îngreunat
ACCIDENT în Alba Iulia: O persoană a fost lovită de un autoturism pe Calea Moților. Primește în aceste momente îngrijiri...
FOTO | Piața volantă de la Alba Iulia va funcționa, începând de vineri, în noua locație, în parcarea de lângă Stadionul „Cetate”
Mutare importantă pentru piața volantă din Alba Iulia. Parcarea de lângă stadion va găzdui comercianții începând de vineri Reprezentanții Primăriei...
Curier Județean
Noiembrie: Luna prevenirii abuzurilor și violenței. DGASPC Alba: Un fenomen cu un grad de răspândire ce nu mai poate fi neglijat
Noiembrie: Luna prevenirii abuzurilor și violenței. DGASPC Alba: ,,Un fenomen cu un grad de răspândire ce nu mai poate fi...
UPDATE | ACCIDENT rutier pe DN7, în zona Vințu de Jos: Două persoane necesită îngrijiri medicale. Traficul este blocat
ACCIDENT rutier pe DN7, în zona Vințu de Jos: Trei autoturisme implicate. Intervin pompierii Un accident rutier în care au...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
3 noiembrie, Armata Română sărbătorește Ziua Vânătorilor de Munte. Curaj, responsabilitate, profesionalism şi spirit de sacrificiu, valorile aceastei forţe de elită
3 noiembrie, Armata Română sărbătorește Ziua Vânătorilor de Munte. Curaj, responsabilitate, profesionalism şi spirit de sacrificiu, valorile aceastei forţe de...
Luna NOIEMBRIE: Tradiții și obiceiuri în BRUMAR. Fetele nemăritate îşi pot afla ursitul stând noaptea în faţa unei oglinzi
Luna NOIEMBRIE: Tradiții și obiceiuri în BRUMAR. Fetele nemăritate îşi pot afla ursitul stând noaptea în faţa unei oglinzi Luna...