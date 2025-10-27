LPS Sebeș, primul eșec stagional, la Under 17 | Conjudețenele, două victorii: CSM Unirea Alba Iulia (Under 17) și LPS Sebeș (Under 19)
LPS Sebeș, primul eșec stagional, la Under 17. Conjudețenele, două victorii: CSM Unirea Alba Iulia (Under 17) și LPS Sebeș (Under 19), în prima etapă a returului
În prima etapă a returului campionatelor naționale organizate de FRF, s-a consemnat și primul eșec înregistrat de LPS Sebeș, la Under 17. În dublele disputate în Seria 8, s-au consemnat două victorii ale conjudețenelor, CSM Unirea Alba Iulia, la Under 17 și LPS Sebeș, la Under 19.
Citește și: LPS Sebeș, calificare în Cupa României la Under 19, după victoria cu Corvinul Hunedoara | Eliminare la Under 17 pentru „leuți”
Runda viitoare, duminică, 2 noiembrie, sunt întâlnirile CSM Unirea Alba Iulia – Alma Sibiu și Corvinul Hunedoara – LPS Sebeș. Rezultate:
*Under 19: Interstar Sibiu – CSM Unirea Alba Iulia 3-0. Elevii lui Florin Danciu au pierdut după 5 serie de 5 partide adjudecate; CSM Deva – LPS Sebeș 0-4 (0-1), au marcat Todea – dublă, E. Vlad, Alisie. Antrenorul Doru Oancea a mizat pe Similie – An. Ursu, Vintilă, Nicola, Moise, Ghitan, Cl. Lăncrănjan, Moș, Rădac, Todea, E. Vlad, mai intrând T. Crișan, P. Lăncrănjan, Davel, Alisie și Crețu. LPS Sebeș se clasează pe locul al treilea, după 10 etape, cu 20 de puncte (6 victorii, două remize și două eșecuri), golaveraj 43-10 (cel mai bun atac). Pe poziția a patra este CSM Unirea Alba Iulia, cu 19 puncte (6 succese, un egal și 3 insuccese), golaveraj 37-12, lider fiind Hermannstadt (cu maximum de puncte);
*Under 17, Interstar Sibiu – CSM Unirea Alba Iulia 2-3 (disputat în nocturnă), CSM Deva – LPS Sebeș 1-0 (1-0). O înfrângere deloc scontată pentru vizitatori, care nu au putut conta pe accidentații Topală, Căian și Boitoș și au suferit primul eșec stagional. Paul Păcurar i-a utilizat pe Similie – L. Crișan, Dican, Cătană, Cibu, Bugnariu, Boca, Moga, Miclea, Droj – Fulea, mai intrând Cîmpean, Țîrlea și Nicola. Într-o serie extrem de echilibrată (pe podium ACS Mediaș – 22 puncte, CSC Șelimbăr – 21, AFC Hermannstadt – 20), LPS Sebeș a coborât pe locul 4, cu 19 puncte (5 partide adjudecate, 4 egaluri, o înfrângere, golaveraj 18-5) fiind urmată de CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Silviu Miron), „alb-negrii” având 19 puncte (6 victorii, un egal și 3 eșecuri, golaveraj 24-21). (H.D.M.)
