Miercuri, 11 februarie, se stabilesc barajele pentru promovarea în Liga 3 | Vezi posibilii adversari ai campioanei din Alba

Miercuri, 11 februarie, la ora 12.00, se stabilesc barajele pentru promovarea în Liga 3 | Vezi posibilii adversari ai campioanei din Alba
Campioana din Superliga Alba va juca pe 20 iunie, respectiv 27 iunie, cu una dintre reprezentantele județelor Sibiu, Mureș, Brașov, Harghita sau Covasna
La finele turului Viitorul Sântimbru iernează pe prima poziție a ierarhiei, având două puncte mai mult decât Industria Galda de Jos și 3 peste revelația Inter Unirea.
Citește și: Viitorul Sântimbru, campioana turului în SuperLiga Alba | Antrenorul Adrian Bicheși: “Obiectivul este promovarea în Liga 3”!
Posibili adversari: *Mureș (după 13 etape): 1. Academica Tg, Mureș 33 p, 2. Vulturii Tg. Mureș 29 p, 3. Mureșul Rușii-Munți 29 p);
*Sibiu (după 13 etape, este sistem cu play-off): 1. ACS Păltiniș Rășinari 33 p, 2. ACS Bradu 30 p, 3. FC Interstar Sibiu 26p, 4. Voința Sibiu 26 p;
*Brașov (după 12 etape): 1. Corona Brașov 34 p, 2. Măgura Codlea 32 p, 3. Teutonii Ghimbav 28 p;
*Harghita (după 13 etape): 1. Agyagfalvi Lendület Lutița 32 p, 2. Comunal Sânsimion 29 p, 3. Golimpiakosz Odorheiu Secuiesc 27 p;
*Covasna (după 14 etape): 1. Carpați Covasna 39 p, 2. CSO Baraolt 38 p, 3. Prima Brăduț 31p.
Miercuri, 11 februrarie, cu începere de la ora 12:00 și transmisă în direct pe paginile de Facebook ale Federației Române de Fotbal și de YouTube FRF TV are loc tragerea la sorți a barajelor de promovare din Liga 4 în Liga 3.
În ediția 2026-2027 a Ligii 3 vor promova cele 21 de echipe câștigătoare ale jocurilor de baraj dintre cele 42 de campionate județele declarate de Asociațiile Județene de Fotbal, respectiv Asociația Municipală de Fotbal București.
Jocurile de baraj se vor desfășura în sistem eliminatoriu, tur-retur, pe 20 iunie 2026 (ora 18:00), respectiv 27 iunie 2026 (ora 17:30).
Asociațiile Județene de Fotbal, respectiv AMFB, trebuie să comunice către Departamentul Competiții al FRF, până pe 14 iunie 2026, echipele calificate pentru a participa la jocurile de baraj și să transmită copia Certificatului de Identitate Sportivă, copia Certificatului de clasificare obținut în cadrul Evaluării Centrului de Copii și Juniori Fotbal Amator care atestă faptul că echipa campioană are cel puțin Categoria III – Bronze și lista tuturor cluburilor care au fost clasificate în cadrul procesului de evaluare a cluburilor de copii și juniori din fotbalul amator.
Dreptul de participare la jocul de baraj îl deține structura sportivă clasată la finalul campionatului Ligii a 4-a pe locul 1 în fiecare județ, respectiv Municipiul București.
Regulamentul prevede următoarele în situația în care structura sportivă respectivă nu îndeplinește condițiile de participare la jocurile de baraj. Dacă respectivul club nu deține personalitate juridică și/sau Certificatul de Identiate Sportivă eliberat de MTS sau nu a obținut cel puțin Categoria III – Bronze în cadrul Evaluării Centrului de Copii și Juniori Fotbal Amator, jocurile de baraj nu se vor disputa, urmând ca echipa adversă, dacă îndeplinește condițiile de participare, să fie declarată câștigătoare.
De asemenea, jocurile de baraj nu se vor disputa nici în situația în care Asociația Județeană sau AMFB nu îndeplinește obligația de a deține cel puțin 5 cluburi afiliate care au obținut minimum Categoria III – Bronze în cadrul Evaluării Centrulului de Copii și Juniori Fotbal Amator.
Tragerea la sorți se va efectua pe regiuni. Pentru fiecare regiune în parte în care se regăsesc câte 6 județe vor fi stabilitate, prin tragere la sorți, 3 jocuri de baraj.
Prima echipă extrasă din urnă pentru fiecare joc de baraj este echipa organizatoare a jocului tur, returul urmând să se desfășoare pe terenul echipei adverse.
Astfel, cele 42 de județe, respectiv Municipiul București, vor fi organizate pe 7 regiuni după cum urmează:
- Regiunea 1, Nord-Est: Bacău, Botoșani, Neamț, Iași, Suceava, Vaslui;
- Regiunea 2, Nord-Vest: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj;
- Regiunea 3, Centru: Alba, Brașov, Mureș, Covasna, Harghita, Sibiu;
- Regiunea 4, Vest: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Gorj, Mehedinți;
- Regiunea 5, Sud-Vest: Dolj, Olt, Vâlcea, Argeș, Teleorman, Dâmbovița;
- Regiunea 6, Sud: Călărași, Giurgiu, Ialomița, București, Ilfov, Prahova;
- Regiunea 7, Sud-Est: Brăila, Galați, Tulcea, Constanța, Buzău, Vrancea.
Întrucât a fost eliminat principiul avantajului golului marcat în deplasare, în caz de egalitate după două manșe, jocul retur va fi decis în urma reprizelor de prelungire sau, dacă este cazul, în urma loviturilor de departajare.
