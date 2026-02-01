Miclăuș (CFR Cluj), a doua achiziție a iernii pentru CSM Unirea Alba Iulia
Mateo Miclăuș, jucător under, de la CFR Cluj, este a doua achiziție a iernii pentru CSM Unirea Alba Iulia
Mateo Miclăuș (fotbalist născut în 2008) este a doilea transfer realizat de CSM Unirea Alba Iulia în această perioadă, după înregimentarea lui Mihaiu (liber de contract, CSM Slatina).
Citește și: FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara 1-1 (0-0), într-o partidă amicală | „Alb-negrii”, remiză cu liderul Ligii 2, care a egalat din penalty, în final
Formația din Cetatea Marii Uniri l-a împrumutat pe Miclăuș până la finele campionatului actual. Tpt de la vicecampioana CFR Cluj a fost înregimentat de „alb-negrii” și apărătorul lateral stânga Ondreykovicz, în startul stagiunii.
Miclăuș a evoluat în amicalele iernii disputate de CSM Unirea Alba Iulia, cu divizionarele secunde CSC Șelimbăr și Corvinul Hunedoara și va face parte din lotul care se va deplasa în Antalya.
„Clubul nostru l-a împrumutat de la CFR Cluj pe Mateo Miclăuș, mijlocaș ofensiv în vârstă de 17 ani, crescut în academia formației din Gruia. Împrumutul este valabil până la 30.06.2026. Mateo a evoluat deja în meciurile amicale disputate împotriva CSC Șelimbăr și FC Corvinul 1921 Hunedoara„, a transmis CSM Unirea Alba Iulia
Pe lângă portarii Roman, Ștefan și Herlea, antrenorul Dragoș Militaru se mai poate baza la capitolul under pe Ardeiu, Miclăuș, Ondreykovicz, Butnariu, Lambru, Glonț, R. Stanciu, Jurj și Câșlariu, ultimul fiind indisponibil.
Foto: Lucian DANCIU
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
CSȘ Blaj a câștigat turneul Under 15 de la Timișoara, fără set pierdut! Start perfect de an pentru echipa condusă de Alexandru Man
CSȘ Blaj a câștigat turneul Under 15 de la Timișoara, fără set pierdut! Start perfect în 2026 pentru echipa condusă de Alexandru Man CSȘ Blaj a câștigat turneul Under 15 de la Timișoara, un start perfect de an pentru elevii antrenorului Alexandru Man. Citește și: FOTO: CSȘ Blaj, rezultate excelente la volei masculin, Under 15 și […]
„U” Cluj – Volei Alba Blaj 0-3, în Divizia A1 de volei feminin | Miercuri, duel cu Volero Le Cannet, în Liga Campionilor
Volei Alba Blaj, campioana României, a câștigat partida din deplasare cu Universitatea Cluj, scor 3-0, contând pentru etapa a 13-a a Diviziei A1 la volei feminin Confruntarea dintre formațiile aflate la polii opuși ai ierarhiei a fost una disproporționată din start. Volei Alba Blaj s-a impus facil, scor 3-0 (25-12, 25-13, 25-3), diferența din ultimul […]
FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara 1-1 (0-0), într-o partidă amicală | „Alb-negrii”, remiză cu liderul Ligii 2, care a egalat din penalty, în final
CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara 1-1 (0-0), într-o partidă amicală | „Alb-negrii” au remiză cu liderul Ligii 2, care a egalat din penalty, în final La Micești, tot pe suprafață sintetică, s-a disputat întâlnirea dintre CSM Unirea Alba Iulia (Seria 7 din Liga 3) și Corvinul Hunedoara (Liga 2), ambele combatante fiind la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Val de concedieri în România: O companie globală care are o unitate și în Alba a confirmat planul de diponibilizări masive
Val de concedieri în România: O companie globală care are o unitate și în Alba a confirmat planul de disponibilizări...
Când se dau alocațiile pentru copii în luna februarie 2026: Data la care intră banii pe card
Când se dau alocațiile pentru copii în luna februarie 2026: Data la care intră banii pe card În luna februarie...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 1 februarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 1 februarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
FOTO | XEO Academy, echipa de robotică a Colegiului Național „HCC” Alba Iulia, calificată la etapa națională „FIRST LEGO League Challenge” 2026: Lista laureaților „regionalei” din Cetatea Marii Uniri
XEO Academy, echipa de robotică a Colegiului Național „HCC” Alba Iulia, calificată la etapa națională „FIRST LEGO League Challenge” 2026:...
Curier Județean
Recidivist cu ani grei de închisoare la activ, înapoi după gratii, pentru… conducere fără permis: Decizie la Judecătoria Alba Iulia
Recidivist cu ani grei de închisoare la activ, înapoi după gratii, pentru… conducere fără permis Un bărbat în vârstă de...
Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia va găzdui etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026 – ciclul liceal: Când va avea loc evenimentul
Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia va găzdui etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026 – ciclul...
Politică Administrație
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale
Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la...
Opinii Comentarii
1 Februarie: Ziua Internaţională a Cititului Împreună. Îndemn la lectură ca mod de dezvoltare a creativității, a empatiei și a gândirii critice
1 Februarie: Ziua Internaţională a Cititului Împreună. Îndemn la lectură ca mod de dezvoltare a creativității, a empatiei și a...
1 februarie: Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Trifon, cel care alungă duhurile necurate
1 februarie: Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Trifon, cel care alungă duhurile necurate Sâmbătă, 1 februarie, Biserica Ortodoxă Română...