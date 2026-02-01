Miclăuș (CFR Cluj), a doua achiziție a iernii pentru CSM Unirea Alba Iulia

Mateo Miclăuș, jucător under, de la CFR Cluj, este a doua achiziție a iernii pentru CSM Unirea Alba Iulia

Mateo Miclăuș (fotbalist născut în 2008) este a doilea transfer realizat de CSM Unirea Alba Iulia în această perioadă, după înregimentarea lui Mihaiu (liber de contract, CSM Slatina).

Formația din Cetatea Marii Uniri l-a împrumutat pe Miclăuș până la finele campionatului actual. Tpt de la vicecampioana CFR Cluj a fost înregimentat de „alb-negrii” și apărătorul lateral stânga Ondreykovicz, în startul stagiunii.

Miclăuș a evoluat în amicalele iernii disputate de CSM Unirea Alba Iulia, cu divizionarele secunde CSC Șelimbăr și Corvinul Hunedoara și va face parte din lotul care se va deplasa în Antalya.

„Clubul nostru l-a împrumutat de la CFR Cluj pe Mateo Miclăuș, mijlocaș ofensiv în vârstă de 17 ani, crescut în academia formației din Gruia. Împrumutul este valabil până la 30.06.2026. Mateo a evoluat deja în meciurile amicale disputate împotriva CSC Șelimbăr și FC Corvinul 1921 Hunedoara„, a transmis CSM Unirea Alba Iulia

Pe lângă portarii Roman, Ștefan și Herlea, antrenorul Dragoș Militaru se mai poate baza la capitolul under pe Ardeiu, Miclăuș, Ondreykovicz, Butnariu, Lambru, Glonț, R. Stanciu, Jurj și Câșlariu, ultimul fiind indisponibil.

Foto: Lucian DANCIU

