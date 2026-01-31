FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara 1-1 (0-0), într-o partidă amicală | „Alb-negrii”, remiză cu liderul Ligii 2, care a egalat din penalty, în final

CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara 1-1 (0-0), într-o partidă amicală | „Alb-negrii” au remiză cu liderul Ligii 2, care a egalat din penalty, în final

La Micești, tot pe suprafață sintetică, s-a disputat întâlnirea dintre CSM Unirea Alba Iulia (Seria 7 din Liga 3) și Corvinul Hunedoara (Liga 2), ambele combatante fiind la al doilea test al iernii, încheiată la egalitate, goluri Blănaru (75) și Ribeiro (90, din penalty).

CSM Unirea Alba Iulia a remizat cu Corvinul Hunedoara, scor 1-1 (0-0), într-o partidă amicală între lideri, din Seria 7 a Ligii 3, respectiv Seria 2. La al doilea test al iernii cu o divizionară secundă, precedentul, 0-2 cu CSC Șelimbăr, „alb-negrii” au etalat o prestație solidă, mai ales în primul mitan, când marile ocazii au fost la buturile „corbilor”, ratate însă de Pîntea, Giurgiu și Banyoi. Albaiulienii meritau să conducă după 45 de minute în care nu s-a simțit diferența de eșalon competițional.

La reluare, Corvinul a echilibrat, balanța jocului a fost alta, dar și așa, pe sinteticul de la Micești scorul a fost deschis de gazde, prin Blănaru (75, reluare din cădere, din postura de singur cu Lefter, după pasa lui Fetița). Divizionara terță a ratat un succes important mai ales în plan moral în ultimele secvențe, la o fază la limită, când centralul D. Iviniș a dictat penalty la duelul Ardei-Okoro, iar portughezul Ribeiro a restabilit egalitatea din punctul cu var. Una peste alta, un joc amical alert, cu ritm, în care uniriștii au foarte aproape de un succes, pe fondul unei evoluții concludente, în prezența a aproximativ 180 de spectatori, între care și o galerie hunedoreană, și în fața lui Mircea Rednic.

Săptămâna viitoare, cele două combatante se vor deplasa în Antalya, începând de marți, pentru un stagiu centralizat. CSM Unirea Alba Iulia va deplasa un lot compus din 27 de jucători, lipsind din motive medicale Indrei și Câșlariu.

„Un antrenament foarte bun, chiar foarte bun, exact ce ne-am dorit mai ales. Acest lucru contează pentru noi, e important că avem întreg lotul valid și nu au intervenit accidentări. A fost un test valoros pentru noi, o oportunitate de a ne măsura forțele cu o echipă serioasă. Este important cum ne-am comportat împotriva unui adversar foarte bun, care peste 3 luni va fi în prima ligă”, a precizat Dragoș Militaru.

CSM Unirea Alba Iulia: Roman – Szijj, Balaur, Ardei, Giurgiu – Ardeiu, Gavrilă, Borcea – Miclăuș (CFR Cluj, va rămâne la Unirea), Banyoi, Pîntea (prima repriză); Ștefan – Ardei, Vomir, Giosu, Ondreykovicz – Ardeiu (60, Butnariu), Jorza, Banu – Golda, Blănaru, Fetița (actul secund); rezerve Herlea, R. Stanciu, Jurj, Glonț; absenți Indrei, Mihaiu, Câșlariu. Antrenor Dragoș Militaru.

Corvinul: Sandu – Kilyen, Lică, Fl. Ilie, Pădurariu, Cărăruș, Bărbulescu, Neacșa, Rența, Buziuc, Pîrvulescu; rezerve Blaga, Lință, Roșculeț, P. Albino, Manolache, Velisar, Bratu, Bradu, Okoro, Fl. Ilie, Zanc, Ribeiro. Antrenor Florin Maxim. Au arbitrat D. Iviniș (Zlatna), Nectarie Leahu și Gabriel Leahu (ambii Ocna Mureș).

Foto: Lucian DANCIU

