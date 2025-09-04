Micii fermieri, în vizorul ANAF: Laptele, zarzavaturile și zacusca, TOATE trebuie raportate
Micii fermieri, în vizorul ANAF: Fiecare litru de lapte, fiecare legumă și chiar borcanul de zacuscă trebuie raportate și trecute în evidențele fiscale
Guvernul a dat undă verde unei legi care îi pune pe micii fermieri și gospodari sub lupa ANAF-ului. Concret, primăriile vor fi obligate să trimită lunar către Fisc date despre ce produc și ce vând oamenii: de la câți litri de lapte au ieșit din gospodărie, până la borcanele de zacuscă sau legăturile de verdeață vândute în piață.
Cei care critică măsura spun că asta înseamnă și mai multă birocrație și că statul vrea să impoziteze până și ultimul țăran din sat. Micile gospodării, care de multe ori abia reușesc să-și scoată banii de motorină și semințe, riscă să fie împovărate de hârtii și controale.
Pe de altă parte, susținătorii proiectului spun că raportarea va aduce mai multă transparență, va arăta clar cât produce fiecare zonă și ar putea chiar să ajute la accesarea de subvenții și programe de sprijin pentru cei din mediul rural.
Legea a trecut deja de Guvern și urmează să fie votată în Parlament. Dacă va fi aprobată, va intra în vigoare după promulgarea de către președinte.
