Sport

Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia, derby „de Alba” încins ce deschide o săptămână incărcată pentru conjudețenele din eșalonul terț

Dan HENEGAR

Publicat

acum 58 de minute

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Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia, derby „de Alba” încins ce deschide o săptămână încărcată pentru conjudețenele din eșalonul terț

Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia, este derby-ul „de Alba” incendiar ce deschide o săptămână încărcată pentru conjudețenele ce activează în Seria 7 din Liga 3.

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În cursul săptămânii viitoare, în țintarul turului celui de-al patrulea eșalon este prevăzută singura rundă intermediară, jocuri marți, 22 septembrie și miercuri, 23 septembrie, situația care aduce o perioadă încărcată pentru reprezentantele Albei, obligate să susțină 3 jocuri într-o săptămână, una încărcat și extrem de importantă. Dar iată programul:

*CIL Blaj: *vineri, 18 septembrie: Viitorul Arad (acasă), etapa 4; *marți, 22 septembrie, Politehnica Timișoara 2 (deplasare), etapa 5; *vineri, 25 septembrie, CSM Deva (acasă), etapa 6;

*CSM Unirea Alba Iulia: *vineri, 18 septembrie: Metalurgistul Cugir (deplasare); *etapa 4; *marți, 22 septembrie, Timișul Șag (acasă), etapa 5; *sâmbătă, 26 septembrie, Nera Bogodinți (acasă), etapa 6;

*CS Universitar Alba Iulia: *vineri, 18 septembrie: CSM Deva (acasă), etapa 4; *marți, 22 septembrie, Progresul Pecica (deplasare), etapa 5; *vineri, 25 septembrie, Timișul Șag (deplasare), etapa 6;

*Metalurgistul Cugir: *vineri, 18 septembrie: CSM Unirea Alba Iulia (acasă), etapa 4; *miercuri, 23 septembrie, Nera Bogodinți (deplasare), etapa 5; *sâmbătă, 26  septembrie, Viitorul Arad (acasă), etapa 6.

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