ADMITERE jandarmi 2026, sesiunea octombrie – noiembrie: 850 de locuri disponibile la Școlile Militare de la Drăgășani și Fălticeni. CALENDAR

Jandarmeria Alba a dat startul la campania de recrutare a candidaților pentru susţinerea examenului de admitere în cadrul şcolilor militare de subofiţeri jandarmi, sesiunea octombrie – noiembrie 2026. În sesiunea aceasta sunt alocate un număr total de 850 de locuri.

Dacă vrei să porți uniforma Jandarmeriei Române și să alegi o carieră militară, te poți înscrie la admiterea în școlile de subofițeri jandarmi!

Sunt disponibile 850 de locuri pentru cei care își doresc să facă parte din Jandarmeria Română.

Unde poți candida?

-450 de locuri – Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” – Drăgășani

-400 de locuri – Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” – Fălticeni

Înscrierile se fac între 15 septembrie – 4 octombrie 2026, iar dosarul de recrutare se depune până la 21 octombrie 2026.

Evaluarea performanței fizice se va desfășura între 28 octombrie – 4 noiembrie 2026.

Proba de evaluare a cunoștințelor va fi pe data de 7 noiembrie 2026.

Pentru înscriere, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în anunțul oficial, inclusiv cele referitoare la studii, vârstă, aptitudinea medicală, fizică și psihologică, precum și la conduită.

Înscrierea se realizează exclusiv online, prin Hub-ul de servicii al MAI.

Informațiile despre admitere pot fi consultate aici: https://hub.mai.gov.ro/invatamant/anunt/view?id=21

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