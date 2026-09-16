Curier Județean

ADMITERE jandarmi 2026, sesiunea octombrie – noiembrie: 850 de locuri disponibile la Școlile Militare de la Drăgășani și Fălticeni. CALENDAR

Ioana Oprean

Publicat

acum 56 de minute

în

De

ADMITERE jandarmi 2026, sesiunea octombrie – noiembrie: 850 de locuri disponibile la Școlile Militare de la Drăgășani și Fălticeni. CALENDAR

Jandarmeria Alba a dat startul la campania de recrutare a candidaților pentru susţinerea examenului de admitere în cadrul şcolilor militare de subofiţeri jandarmi, sesiunea octombrie – noiembrie 2026. În sesiunea aceasta sunt alocate un număr total de 850 de locuri.

Dacă vrei să porți uniforma Jandarmeriei Române și să alegi o carieră militară, te poți înscrie la admiterea în școlile de subofițeri jandarmi!

Sunt disponibile 850 de locuri pentru cei care își doresc să facă parte din Jandarmeria Română.

Unde poți candida?

-450 de locuri – Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” – Drăgășani
-400 de locuri – Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” – Fălticeni

Înscrierile se fac între 15 septembrie – 4 octombrie 2026, iar dosarul de recrutare se depune până la 21 octombrie 2026.

Evaluarea performanței fizice se va desfășura între 28 octombrie – 4 noiembrie 2026.

Proba de evaluare a cunoștințelor va fi pe data de 7 noiembrie 2026.

Pentru înscriere, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în anunțul oficial, inclusiv cele referitoare la studii, vârstă, aptitudinea medicală, fizică și psihologică, precum și la conduită.

Înscrierea se realizează exclusiv online, prin Hub-ul de servicii al MAI.

Informațiile despre admitere pot fi consultate aici: https://hub.mai.gov.ro/invatamant/anunt/view?id=21

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

25 septembrie 2026 | Noaptea Cercetătorilor Europeni la Palatul Principilor Transilvaniei: Cinci ateliere îi invită pe cei mici să devină cercetători ai trecutului

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 minute

în

16 septembrie 2026

De

25 septembrie 2026 | Noaptea Cercetătorilor Europeni la Palatul Principilor Transilvaniei: Cinci ateliere îi invită pe cei mici să devină cercetători ai trecutului Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei organizează vineri, 25 septembrie 2026, între orele 17.00 și 20.00, evenimentul „Micii cercetători ai trecutului”, desfășurat în cadrul Nopții Cercetătorilor Europeni. Activitățile vor avea loc în curtea Palatului […]

Citește mai mult

Curier Județean

Mașina-polițist din Alba Iulia va intra în acțiune! Urmează să aplice sancțiuni de săptămâna viitoare: „Vor fi aplicate sancțiunile prevăzute de regulament”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

16 septembrie 2026

De

Mașina-polițist din Alba Iulia va intra în acțiune! Urmează să aplice sancțiuni de săptămâna viitoare: „Vor fi aplicate sancțiunile prevăzute de regulament” Începând de miercurea viitoare, mașina-polițist din Alba Iulia va începe să emită sancțiuni pentru șoferii care nu și-au plătit parcarea.  Perioada de testare a sistemului automatizat de verificare a plății parcărilor publice s-a […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr de 26 de ani, din Sebeș, reținut de polițiști pentru lovire: A bătut un albaiulian într-un local din Șanțurile Cetății Alba Carolina

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

16 septembrie 2026

De

Tânăr de 26 de ani, din Sebeș, reținut de polițiști pentru lovire: A bătut un albaiulian într-un local din Șanțurile Cetății Alba Carolina Un tânăr de 26 de ani, din Sebeș, a fost reținut de polițiști pentru lovire după ce a bătut un albaiulian într-un local din Șanțurile Cetății Alba Carolina. Potrivit IPJ Alba, la […]

Citește mai mult