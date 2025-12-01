Mesajul președintelui american Donald Trump pentru România și pentru Nicușor Dan de 1 Decembrie: ,,Un parteneriat puternic și în continuă creștere”
Donald Trump a transmis României un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Naționale, subliniind relația solidă dintre cele două state în domeniul securității, energiei și comerțului, potrivit documentului obținut de Libertatea.
Cu ocazia Zilei Naționale a României, Donald Trump a transmis un mesaj de felicitare, în care a subliniat relația solidă dintre cele două state în domeniul securității, energiei și comerțului.
Potrivit documentului obținut de Libertatea, mesajul președintelui SUA este următorul:
„Stimate domnule președinte,
Am onoarea de a vă transmite cele mai bune urări din partea poporului american cu ocazia celebrării celei de-a 77-a aniversări a zilei naționale pe 1 decembrie.
Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat puternic și în continuă creștere, bazat pe interese strategice axate pe securitate, cooperare energetică și comerț. Apreciez rolul de lider al României ca aliat NATO și pilon al securității regionale și încurajez continuarea rolului său în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre. Pe baza acestor fundamente, ne așteptăm la extinderea oportunităților de comerț, investiții și inovare care vor stimula economiile noastre. Diplomația noastră cetățenească durabilă rămâne piatra de temelie a acestei alianțe dinamice.
Pe măsură ce administrația mea lucrează pentru a face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă, aștept cu interes să construim pe baza relației noastre strânse și a istoriei comune.
Cu sinceritate,
Donald J. Trump”.
