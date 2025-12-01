LIVE VIDEO | Parada Militară Naţională în Piaţa Arcul de Triumf în București de 1 Decembrie. Au defilat peste 3.000 de militari români și străini
Parada militară de la București se desfășoară în aceste momente. Mii de români participă la evenimentele care au loc de Ziua Națională a României.
Citește și: VIDEO | Marșul Unirii 2025 cu peste o mie la participanți la Alba Iulia: Patrioți din toate colțurile țării s-au adunat de Ziua Națională a României
Ceremonia oficială a paradei militare de Ziua Națională a început la ora 11:00 în Piața Arcul de Triumf. Evenimentul a debutat cu intonarea Imnului Național, însoțit de 21 de salve de tun trase în zona de sud-est a Parcului Regele Mihai I, conform tradiției militare. Defilarea detașamentelor militare și a tehnicii de luptă s-a desfășurat începând cu ora 11:10.
Au defilat peste 2.900 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu 220 de mijloace tehnice (dintre care 60 în expoziţie statică) şi 45 de aeronave.
Alături de militarii români au defilat şi 240 de militari străini, în cadrul unor detaşamente din Franţa, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum şi militari din ţările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.
