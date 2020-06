Mesajul Paulei Seling, înainte de spectacolul de azi: ,,Ce frumos! Haideți, deseară, să vă cânt!”

Într-o postare plină de dragoste față de admiratorii și fanii ei, artista Paula Seling a expus câteva din pozele pe care și le-a făcut în cetatea noastră iubită.

De asemenea, ea a dorit să transmită niște cuvinte pentru audiența de azi, înainte de spectacol:

,,Bună ziua, prieteni. Am ajuns la Alba Iulia, am facut probe de sunet pentru concertul din seara asta de la ora 20.30 din Piața Unirii și, ca totul sa fie super super, am și primit un tort vegan de la o doamna minunată! Ce frumos!

Haideți, deseară, să vă cânt!”

Reamintim că, artista a fost invitată în orașul nostru pentru a susține un spectacol cu ocazia evenimentului ,,Sărbătoarea Muzicii”, care se va încheia azi.