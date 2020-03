Mesajul în lacrimi al medicului care l-a testat pe liderul deputaților liberali, Florin Roman: „Virusul nu are culoare politica”

Întreg biroul executiv al PNL a intrat în carantină de izolare, după ce contactul cu Vergil Chițac, politicianul liberal, confirmat cu coronavirus. Liderul deputaților liberali, Florin Roman, a povestit, pe pagina sa de Facebook un moment emoționant.

Florin Roman a povestit despre interacțiunea pe care a avut-o cu un medic, extenuat, care cu o lacrimă pe obraz i-a transmis că „virusul nu are culoare politica”.

„Medicul care m-a testat azi împotriva coronavirusului era extenuat. Și avea o lacrima care ii curgea pe obraz, pe masca!

Am rămas înmărmurit! L-am întrebat dacă e bine? S-a uitat lung la mine și mi-a spus in șoaptă: De ce se cearta oamenii, domnule deputat? Virusul nu are culoare politica.

Apoi hărmălaia și vociferările unora mai agitati, i-au acoperit vocea. Era extenuat, dar și-a continuat treaba. E un erou anonim pe care îl voi tine minte cât voi trai!”, a povesit Roman pe pagina sa de Facebook.

Sursă: Facebook