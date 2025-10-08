„Nu, infirmiera nu e menajera ta personală”. Reacția unui medic din Aiud la comportamentul lipsit de respect al unor pacienți din spitale
Reacția unui medic din Aiud la comportamentul lipsit de respect al unor pacienți din spitale: „Infirmiera nu e menajera ta personală”
Un medic din cadrul Spitalului Municipal Aiud a atras atenția, printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, asupra unei probleme mai puțin discutate din sistemul medical românesc: comportamentul pacienților.
Adriana Mitric recunoaște dificultățile cu care se confruntă unitățile de sănătate, însă subliniază că nu doar sistemul este vinovat. Ea vorbește despre pacienții care se poartă nepoliticos, tratează personalul medical cu lipsă de respect și ignoră regulile elementare de bun-simț.
Mesajul publicat de Adriana Mitric
,,În ultima vreme, pare că s-a pornit o adevărată campanie de defăimare împotriva cadrelor medicale. Toată lumea are ceva de spus, dar prea puțini văd realitatea din interiorul spitalelor.
Hai să fim sinceri: spitalele au probleme, da. Dar nu e doar vina sistemului. Ce facem cu pacienții care lasă mizerie peste tot, aruncă coji de semințe în saloane și se poartă de parcă infirmierele ar fi sclavele lor?
Ce facem cu mamele care vin cu copiii internați și transformă salonul într-un picnic? Mâncare peste tot, gălăgie, lipsă totală de respect. Nu e ok. Nu e civilizat. Și sigur nu e corect față de personalul medical.
De ce toată lumea vorbește doar despre «drepturile pacienților», dar nimeni nu spune nimic despre obligații? Drepturile merg mână în mână cu respectul – și nu, infirmiera nu e menajera ta personală”, a scris Adriana Mitric.
Medicul concluzionează prin a spune că este necesară o formă de pedeapsă, precum amenzi, pentru astfel de persoane care creează neplăceri. Ea continuă prin a spune că principiul de ,,lasă, că merge și așa” nu se mai poate aplica atunci când ne dorim spitale curate și o atitudine schimbată.
,,Poate ar trebui să existe amenzi reale pentru cei care lasă mizerie sau jignesc personalul medical. La fel cum există reguli în școli sau în trafic, de ce nu și în spitale?
Nu mai putem merge pe principiul «lasă, că merge și așa». Respectul e o alegere zilnică. Iar dacă vrem spitale mai curate, trebuie să începem cu o atitudine curată”, a concluzionat, Adriana Mitric, medic în cadrul Spitalului din Aiud.
Sursa foto: Facebook
