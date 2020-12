MESAJE SMS de CRĂCIUN 2020 în limba ENGLEZĂ. Idei de URĂRI şi Felicitări în română şi engleză !

Mesaje de Crăciun 2020 în limba engleză traduse în română • Merry Christmas ! • Texte cu urări, felicitări şi mesaje de sărbători în limba engleză care pot fi transmise prin telefon.

Mesajele de Crăciun pot fi trimise și în limba engleză. Copiii, adulții și chiar și bunicii ar fi plăcut surprinși să primească un mesaj de Crăciun scris într-o limbă de circulație internațională. Iată modele de SMS-uri pe care le puteți trimite celor dragi:

Mesaje de Crăciun în limba engleză ( Merry Christmas !)

May the good times and treasures of the present become the golden memories of tomorrow. Wish you lots of love, joy and happiness. MERRY CHRISTMAS! (Fie ca vremurile bune și comorile din prezent să devină amintirile de aur de mâine. Vă doresc multă dragoste, bucurie și fericire. CRĂCIUN FERICIT!)

May the joy and peace of Christmas be with you all through the Year. Wishing you a season of blessings from heaven above. Happy Christmas ! (Fie ca bucuria și pacea Crăciunului să fie cu voi pe tot parcursul anului. Îți doresc un sezon cu binecuvântări din cer. Crăciun Fericit!)

I hope you have a wonderful Christmas & a great new year. Hopefully Santa will be extra good to you. Merry Christmas & Happy new year ! (Îți doresc un Crăciun minunat și un an nou cât mai fericit. Sper ca Moș Crăciun să mai generos cu tine. Crăciun Fericit și un An nou cât mai bun!)

New is the year, new are the hopes and the aspirations, new is the resolution, new are the spirits and forever my warm wishes are for u. Have a promising and fulfilling new year. (Nou este anul, noi sunt speranțele și aspirațiile, noi sunt spiritele și pentru totdeauna dorințele mele calde pentru tine. Să ai parte de un an nou promițător și toate dorințele să ți se îndeplinească)

Merry Christmas

May this Christmas be so special

that you never ever feel lonely again

and be surrounded by loved ones throughout!

Christmas is not a time nor a season,

but a state of mind.

To cherish peace and goodwill,

to be plenteous in mercy,

is to have the real spirit of Christmas.

(Poate fi acest Crăciun atât de special

Încât să nu te simți niciodată singur

și să fi înconjurat de cei dragi!

Crăciunul nu este o perioadă, nici un sezon,

ci o stare de spirit.

Să prețuim pacea și bunăvoință,

să fie bogat în bunătate,

Acesta este adevăratul spirit al Crăciunului.)

Merry Christmas If one night a big fat man jumps in at your window grabs you and puts you in a sack don’t worry I told Santa I wanted you for CHRISTMAS.HAPPY CHRISTMAS ! (În cazul în care într-o noapte un om mare și gras intră la tine pe fereastră și te pune într-un sac, nu-ți fă probleme, i-am spus Moșului că te vreau de Crăciun. Crăciun Fericit!)

Merry Christmas May your world be filled with warmth and good chear this Holy season, and throughout the year.Wish your christmas be filled with peace and love. Merry X-mas ! (Fie ca viața ta să fie plină de căldură și cât mai bună în acest sezon sfânt și pe tot parcursul anului viitor. Îți doresc un Crăciun plin de pace și iubire. Crăciun Fericit! )

Lets welcome the year which is fresh and new,Lets cherish each moment it beholds, Lets celebrate this blissful New year. Merry X-mas ! (Să salutăm anul 2016 care este proaspăt și nou. Să prețuim fiecare moment, să sărbătorim fericit Anul Nou. Crăciun Fericit!)

A Christmas candle is a lovely thing;

It makes no noise at all,

But softly gives itself away;

While quite unselfish,

it grows small .

Merry Christmas !

(O lumânare de Crăciun este un lucru minunat;

Nu face niciun zgomot,

Dar încet se dă deoparte;

În timp ce destul de altruist,

Se diminuează.

Crăciun Fericit!)