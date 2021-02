MESAJE DE ZIUA INDRAGOSTITILOR. Ce SMS -uri, declaraţii şi mesaje de dragoste puteţi să îi transmiteţi persoanei iubite

Valentine’s Day este ziua în care dragostea pluteşte în aer şi cei mai mulţi fac declaraţii persoanelor iubite. Pentru cei care se află în pană de inspiraţie şi nu-şi găsesc cuvintele potrivite pentru a-şi exprima sentimentele în faţa jumătăţii lor, internetul abundă în mesaje.

Iată câteva idei de mesaje romantice, clasice sau haioase și statusuri de ziua îndrăgostiților pe care le puteţi trimite persoanei iubite în această zi specială.

„De Sfântul Valentin vreau să-ţi spun că iubesc motivele pe care mi le dai în fiecare zi pentru a te iubi: zâmbetul tău, ochii tăi, bunătatea ta, atenţiile pe care mi le faci şi modul în care îmi înseninezi viaţa.”

„Eşti cea mai frumoasă minune din viaţa mea, tu eşti dorinţa mea dintotdeauna: să iubesc, să fiu iubită! Dumnezeu mi-a îndeplinit-o când mi te-a scos în cale. TE IUBESC mai mult decât viaţa mea, tu eşti totul pentru mine! Îţi mulţumesc că-mi eşti alături “la bine şi la greu” îţi mulţumesc pentru “Noi” – cea mai puternică galaxie din câte există!”

„Tu ai făcut culorile mai vii, frumuseţea mai pură, plăcerea mai intensă. Cu ocazia Valentine`s Day îţi reamintesc: te iubesc mai mult decât iubesc viaţa, minunea vieţii mele!”

„Dacă cineva m-ar întreba ce înseamnă o viaţă frumoasă, m-aş apleca asupra umărului tău, te-aş strânge în braţe şi aş spune „Uite asta”.

“Te iubesc pentru că … îmi alungi singurătatea într-o lume plină şi aglomerată. Te iubesc pentru că, fără tine e greu şi nu mă pot regăsi. Te iubesc şi sunt definiţia fericirii eterne”

“Astăzi nu sunt disponibilă pentru nimic. Nu am timp să merg la muncă, nu am chef să stau să fac mâncare, nu îmi doresc să îmi fac planuri pentru mâine. Astăzi am timp şi vreau să fiu numai cu tine… să ne iubim!”

„Îţi mulţumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam că există, îţi multumesc pentru tot.”

„Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa!”

“Te iubesc oriunde, oricând, oricum. Nu e nevoie să îţi mai scriu, să îţi mai spun. Îţi arăt asta prin fiecare gest, prin fiecare mişcare, prin fiecare atingere.”

„Cineva a întrebat ce îi face pe oameni fericiţi. Unii au răspuns că bogăţia, alţii – celebritatea. Mă gândeam la asta atunci când am primit SMS-ul de la tine. Am zâmbit şi am răspuns că pe mine asta mă face fericit.”

“Când sunt cu tine, mă simt împăcat cu lumea întreagă.” (Norbit)

“Te iubesc pentru că trăiesc împlinirea mea totală. Te iubesc pentru că eşti totul meu. Te iubesc pentru viitorul meu, al nostru…”

„Ceea ce-ţi scriu acum nu sunt cuvinte, sunt bucăţi de suflet şi minte, căci dragostea nu se scrie se simte. Te iubesc!”

” Dacă aş planta o floare, de fiecare dată când mă gândesc la tine, aş merge acum printr-o grădină plină de flori, fără să îi mai găsesc capătul.”

„Dac-ai fi o lacrimă în ochii mei nu aş plânge niciodată de frică să nu te pierd”.

„Eşti un trandafir crescut în inima mea. Promit să-ţi fiu aer, apă, pământ. Dar tu trebuie să-mi promiţi că vei înflori numai pentru mine.”

„Voi merge alături de tine pe stradă cu o condiţie: ascundeţi aripile pentru ca lumea să nu ştie că eşti îngerul meu!”

„Nu îţi voi scrie o poezie, nu voi folosi cuvinte alese… îţi voi spune doar că TE IUBESC mai mult decât orice.”

„Te-am cunoscut în clipe grele, când sufletul mi-era pustiu, şi m-am îndrăgostit de tine, fără să vreau, fără să ştiu.”

„Aş vrea să poţi să te vezi prin ochii mei. Numai aşa ţi-ai da seamă ce mult însemni pentru mine!”

„Oricât de speciale ar fi cuvintele nici măcar nu pot să înceapă să-ţi spună despre toată dragostea pe care ţi-o port în suflet.”

” Ziua în care te-ai născut sigur era ploioasă, dar nu era ploaie, cerul plângea pentru că pierduse cel mai frumos înger! „

„Azi-noapte mi-am rugat îngerul să te păzească. Dar a venit mai devreme. L-am întrebat de ce. A zâmbit şi mi-a spus că un înger nu păzeşte alt înger!”

„Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, că o oră are 60 min, că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.”

„Poţi să spui ‘te iubesc’ într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă”

„Acum că Ziua Îndrăgostiţilor se apropie şi parcă atmosfera se schimba, devine mai plină de iubire şi de înţelegere, stau să mă gândesc la zilele de Sfântul Valentin petrecute împreună cu tine. Poate nu am avut mereu inspiraţie să-ţi iau cadoul pe care îl voiai, dar anul acesta l-am găsit. Sper să-ţi placă şi să-ţi fie drag, pentru ca în el am închis o parte din inima mea, o mărturie a dragostei imense pe care ţi-o port şi care pare să se întregească în fiecare zi. În el se află lucrurile pe care aş vrea să ţi le spun în fiecare zi şi parcă nu reuşesc. Vreau să ştii că te iubesc şi că eşti o inspiraţie pentru mine: mă inspiri să fiu o persoană mai bună în fiecare zi.”

Mesaje de dragoste pentru persoana iubită pentru el sau pentru ea



„Iubirea nu e târg: te iubesc pentru că mă iubeşti. Iubirea este o certitudine: te iubesc pentru că te iubesc!” – Liviu Rebreanu

Tu ai făcut culorile mai vii, frumusețea mai pură, plăcerea mai intensă. Te iubesc mai mult decât iubesc viața, frumoasa mea, minunea mea.

„Nu este nici o surpriză mai magică decât surpriza de a fi iubit. Aceasta este degetul lui Dumnezeu pe umărul omului.” – Charles Morgan

„Iubirea este singurul răspuns normal și satisfăcător la problema existenței umane.” – Eric Fromm

„Când dragostea nu este o nebunie, ea nu este dragoste.” – Pedro Calderon de la Barca

„Nu te iubesc pentru că ești frumoasă, sau ești frumoasă pentru că te iubesc?” – Richard Rodgers

Când te-am văzut prima oară inima mi-a fost cuprinsă de dorinţă. Cu timpul am făcut o pasiune pentru tine, iar azi am puterea să-ţi spun: te iubesc !

Când te-am văzut prima oară, mi-ai încălzit inima. A doua oară mi-ai produs scântei, iar acum îmi faci inima să ardă!

Aș vrea acum să mă trezesc cu un sărut, cu tine, să-ți spun că te iubesc, să mă atingi pe mine, să nu conteze vreun prieten, ci numai tu și eu. Te iubesc!!!

Ești prima dragoste nebună ce sufletul mi l-ai luat .. mi-ai luat și sufletul cu tine când te iubeam cu adevărat! – Mă trezesc cu gândul la tine… mă gândesc toată ziua la tine… adorm cu tine în gând… te visez… dar tot îmi e dor de tine… Oare de ce? – Dacă aș mai avea dreptul la o singură gura de aer mi-aș ține respirația până ajung la tine să îți spun că te iubesc… chiar cu riscul de a muri…

Tu reprezinți frumosul, blândețea și gingășia din viața mea. Fără tine viața mea ar fi cenușie, dar cu tine.. e vie, dulce și colorată. Puișor, eu mă rog numai la un lucru, să pot șterge o singură zi, un moment în care va trebui să mă uit în ochii tăi pentru ultima dată și să-ți spun adio… ca pe o lacrimă…

În fiecare zi lipsa ta pentru mine este un chin și nu-mi doresc decât să te am din nou lângă mine. Te rog întoarce-te și rămâi cu mine… TE IUBESC!!!

Dragostea nu este numai flori, zâmbete, iubire, ci înseamnă și lacrimi, dorință, pasiune și de aceea puțini au privilegiul de a-i descoperi puterea.

Nu încerca sa găsești iubirea absolută, pentru că nu există. Totul este relativ pe lumea asta, până și iubirea…

Dragostea adevarată nu are un sfârșit fericit pentru că dragostea nu are sfârșit.

Te iubesc cu totul, cu nasul, cu gura, cu ochii cu buzele…cu totul!

Aș vrea ca iubirea noastră să reușească și să fie un exemplu de loialitate și dăruire, te iubesc!

Iubirea este ceea ce văd în zâmbetul tău în fiecare zi.

Ai pășit în viața mea ușor și te-ai strecurat cu grijă – acum nu îți mai dau drumul. Te iubesc!

Este bine când mi-e dor de tine, așa că mi-e dor de tine. Este bine când mă gândesc la tine, așa că mă gândesc la tine. Este bine când te iubesc, așa că te iubesc, dragul meu.

Te iubesc pentru că fără tine e greu și nu mă pot regăsi. Te iubesc pentru liniștea daruită clipelor alaturi, te iubesc pentru că îmi zâmbești, pentru că mă alinți, pentru că mă atingi, îmbrățișezi.

Vreau să-ți spun că ești persoana pentru care vreau să trăiesc și pentru care, totodată, mi-aș da viața. Cu tine am descoperit paradisul, am văzut o lumină mai puternică decât cea a soarelui. Te iubesc, perlă sclipitoare care s-a lăsat prinsă în acest ocean nemărginit al vieții.

Cu tine viața este mai frumoasă, dar când lipsești lumea mea parcă se prăbușește. Nimeni nu va putea să ne despartă fiindcă noi ne iubim mereu și nu putem renunța unul la celălalt fiindcă suntem făcuți unul pentru altul.

Declarații de dragoste pentru iubit (EL) sau iubită (EA)

Ai reușit să faci din mine un om mai bun, mai calm, mai vesel. Pentru asta și pentru un milion de alte motive, te iubesc!

Te iubesc! Te iubesc așa cum nu am mai iubit nimeni niciodată și nu voi mai iubi nicicând! Te iubesc așa cum nu au iubit toți cei dinaintea mea luați la un loc! Te iubesc tot mai mult cu fiecare zi ce trece și iată de ce aștept cu dor și nerăbdare ziua de mâine! Te iubesc mai mult decât se scrie prin cărți sau se arată prin filme! Te iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine însumi sau orice alt lucru de pe lumea asta! Te iubesc, puiule!

Încă am fluturi în stomac atunci când te văd, chiar dacă te-am mai văzut de un milion de ori! Te iubesc!

Te iubesc pentru că pot fi eu însămi doar când sunt cu tine, pentru că simt că pot să-ți spun orice, pentru că atunci când mă gândesc la tine mă înconjoară un sentiment minunat. De fiecare dată îmi spui exact ce vreau să aud, ești perfect, ești exact cum îmi doresc să fii, te ador!

Tu ești acela care m-a învățat să iubesc cu adevărat. Îți mulțumesc ca exiști tu, soarele meu iubitor, blând, atent, grijuliu.

Vreau să îți mărturisesc că tot ceea ce simt eu pentru tine este dragoste. Da, până la urmă am spus-o. Mă simt și eu uimit și copleșit de stările și trăirile care dau năvală în sufletul meu… Ceea ce simt nu poate fi descris în cuvinte… e prea intens… prea de neînțeles pentru mine, care nu am simțit niciodată până acum așa ceva…

Te iubesc atât de mult, încât nici un cuvânt nu poate descrie în totalitate sentimentul suprem care m-a cuprins. Ești lumina ochilor mei, fără tine nu aș mai vedea. Zâmbetul tău mă face cea mai fericită. Tu ești cel la care am visat mereu. Iartă-mă că uneori greșesc, dar gelozia mă omoară, îmi este frică să te pierd, te iubesc prea mult, iar această iubire vine din adâncul inimii. Clipele în care îmi ești alături le ador, iar tot ceea ce ne desparte urăsc. Îți mulțumesc că exiști, te iubesc mai sus de sus și mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile. Te iubesc, așa cum nu mă credeam capabilă să iubesc!

Aşa cum nimeni nu poate trăi fără căldura soarelui, aşa nici eu, iubita mea, nu pot trăi fără căldura ochilor şi a zâmbetului tău! Mă încălzeşti, îmi luminezi viaţa, îmi dai putere să trăiesc, mă faci să nu pot exista în lipsa ta…

Sunt mii şi mii de cuvinte frumoase pe care cu siguranţă le meriţi, eu din păcate nu le ştiu pe toate ca să ţi le spun… Din păcate nu pot atinge soarele să ţi-l dăruiesc… Nu pot atinge stelele pentru a ţi le dărui… Nu-ţi pot da nimic mai mult decât sufletul meu, gândurile mele, trupul meu, întreaga mea fiinţă! Şi dacă îţi spun că te iubesc fără ca măcar să-ţi fi întâlnit privirea… înseamnă că te iubesc pentru ceea ce eşti, pentru ceea ce mă faci să simt… să fiu… pentru sufletul tău de aur… pentru tot ceea ce reprezinţi pentru viaţa mea…

Ceea ce poate a fost o joacă la început s-a transformat într-o iubire nemărginită și pură. Tu m-ai învățat să iubesc, ai dat sens vieții mele, mi-ai arătat calea spre fericire. M-ai învățat sărutul pasional, plăcerea de a dărui dragoste și de a primi în schimb o iubire necondiționată, fericirea ta, reflectată prin zâmbetul tău. Datorită ție am descoperit o altă latură a vieții, a vieții în doi, a iubirii, a tot ceea ce ne înconjoară. Alături de tine și datorită iubirii tale am prins aripi. Am învățat ce înseamnă încrederea atunci când mi-o pierdusem, am văzut ca există persoane care merită toată dragostea din lume, am simțit pe pielea mea ce înseamnă să fii răsfățată. Toate aceste cuvinte sunt o exprimare a sentimentelor care mă chinuie, care nu mă lasă în pace, sentimente fără de care nu aș putea trăi.

Te am în gând, în suflet și în inimă… anume tu ești cel care apare în mintea mea când deschid ochii dimineața, anume tu ești cel cu care adorm… tu ești persoana care mă face să respir liniștită în zilele zbuciumate, tu ești persoana care mă face să simt intensitatea momentelor înzecit în timpurile senine. Te iubesc… și o spun involuntar, așa simt eu acum si aș fi cea mai fericită dacă am putea păstra aceste sentimente până la sfîrșitul vieții.

Zi de zi în gândul meu învârtesc mii și mii de scenarii ale viitorului nostru. Vreau să creștem cei mai dulci copilași, să fim mereu dornici de a fi împreună, de a întâlni cu zâmbet fiecare dimineață, astfel că peste zeci de ani să privești în ochii mei și să vezi tot acea fetiță care te-a iubit și te va iubi mereu…

Dragul meu, ești mai mult decât mi-aș putea dori vreodată! Te iubesc și sper să nu te pierd!

Te iubesc pentru că… îmi alungi singurătatea într-o lume plină și aglomerată. Te iubesc pentru că… fară tine e greu și nu mă pot regăsi. Te iubesc pentru simplele banalități pe care le faci, pentru liniștea dăruită clipelor alături, te iubesc pentru ca îmi zâmbești, pentru că mă alinți, pentru că mă atingi, mă îmbrățișezi. Te iubesc enorm, ești sensul vieții mele…

Eşti cea care mereu îmi dăruie surprize, precum o face natura odată cu schimbarea anotimpurilor: uneori eşti gingaşă precum iarba primăvara, uneori caldă precum nisipul de pe plajă, uneori imprevizibilă precum ploaia, uneori la fel de pură si sinceră precum zăpada iarna… Şi în toate aceste ipostaze te iubesc la fel de mult! Eşti TOTUL pentru mine şi fără asta TOT nu aş mai putea trăi!

Jur să te iubesc în toate formele, acum și întotdeauna. Promit să nu uit niciodată că aceasta este o iubire pe care o simți o dată-n viață. Te ador!

Mă faci să-mi doresc să fiu un bărbat mai bun. Te iubesc!

Pentru mine, ești perfectă. Te ador!

Dragostea mea pentru tine va dura până când un orb va reuși sa picteze zgomotul unei petale de trandafir căzută pe o masă de cristal. TE IUBESC!

Într-o zi mă vei intreba: Ce este mai important pentru tine, eu sau cu viața ta? Îți voi spune: viaţa mea… Nu pleca de lângă mine pentru ca TU ești viața mea!!!

Tu nu știi de mine.. Nu știi cine sunt. Dar eu mi-am creat o lume în care ne iubim și tu mă știi, mă vrei, mă ai, iar eu… eu te privesc și nu-mi ajunge.. te simt și nu mă satur.. te am și te mai vreau, pentru că te iubesc!

Te iubesc mult viața mea, te iubesc așa cum nu am mai iubit pe nimeni în viața mea, ai apărut atunci când aveam cea mai mare nevoie de tine, ești un înger pe pământ, orice aș face, orice mi-aș dori, iubire ca a ta nu voi mai găsi, te iubesc mult viața mea!

Zile în șir m-am tot gândit ce cuvânt ar fi mai potrivit să-ți spun. Ca o dulce amețeală mă cuprinde atunci când mă gândesc la tine. Și acum mă pierd. Nu vreau, nu pot să mai gândesc. Pur și simplu te iubesc și alte cuvinte nu găsesc.

Aș vrea să fiu o stea, să strălucesc numai pentru tine, să mă transform în ploaie, să cad ușor peste trupul tău fierbinte, apoi să mă evapor, s-ajung din nou în cer, să le zic îngerașilor cât de mult TE IUBESC!

Știu că tu știi că eu te iubesc. Dar de fiecare dată simt nevoia să îți amintesc. Deși… Deși sunt conștientă că nu s-au inventat încă acele cuvinte care să exprime tot ceea ce eu simt. Sunt doar niste banalități. Dar atunci când le auzi, gândește-te că eu ți le spun din suflet. Te iubesc! Sună așa de frumos. Și totuși nu exprimă suficient. Poate am să te sărut. Poate am să te mângâi… Poate am să te ating… Și totuși nu va fi suficient ca să îți arăt că până la sfârșitul vieții mele voi fi lângă tine.

Tu îmi luminezi ziua cu sunetul vocii tale, tu mi-ai adus atât de multe zambete și dragoste, ești totul pentru mine și am fost atât de binecuvântat când Dumnezeu te-a trimis aici pentru mine.

Iubesc 3 lucruri! Soarele, luna şi pe tine! Soarele pentru zi, luna pentru noapte și pe tine pentru totdeauna!

Sunt un milion de stele și un milion de vise, tu ești singura mea stea și singurul meu vis! Te iubesc!

Există flori în grădina mea, există flori în parc, dar nimic nu este mai frumos decât atunci când buzele noastre se întâlnesc în întuneric! Ești cea mai frumoasă floare a mea!

Este greu să vorbesc atunci când sunt îndrăgostit pentru că atunci când te privesc, frumusețea ta mă lasă fără răsuflare.

Nu pentru că iubesc sunt fericit, ci faptul că sunt îndrăgostit de tine mă face fericit!

Întâlnirea cu tine a fost o soartă, devenind prietenul tău a fost o alegere, dar să mă îndrăgostesc de tine a fost ceva ce nu am putut controla.

Simt ceva în inima mea, este ca o mică flacară. De fiecare dată când te văd, această flacără se aprinde. Această flacără arde pentru tine, pentru că te iubesc!

Eu mă simt atât de fericit, știi de ce? Pentru că sunt atât de norocos, știi de ce? Pentru că Dumnezeu mă iubește, știi de ce? Pentru că mi-a oferit un dar, știi care? Pe tine, dragostea mea!

Pot să nu te mai văd, dar nu pot să mi te scot din inimă. Pot să nu te mai ating, dar nu pot să mi te scot din minte. Poate nu mai însemn nimic pentru tine, dar tu vei fi întotdeauna specială pentru mine.

Aș vrea să-ți fiu pătură, aș vrea să-ți fiu pat, aș vrea să-ți fiu pernă sub cap, vreau să fiu în jurul tău, vreau să te țin strâns în brațe și să fiu norocoasă persoană care te pupă de noapte bună.

Văd lumea în ochii tăi și ochii tăi peste tot în lume.

Ți-am zis vreodată de ce te iubesc eu pe tine? Te iubesc pentru că lângă tine sunt mereu eu însămi, pentru că mă faci să mă simt cum nu m-am mai simțit niciodată, pentru că dragostea ta îmi spune că tot ce e mai bun de acum se va întâmpla, pentru că mi-ai arătat ce înseamnă dragostea adevarată… și cred că te mai iubesc pentru că ești pur și simplu irezistibil!

Stau și mă gandesc cum să ajung mai aproape de inima ta… și nu reușesc să îmi dau seama… ce lipsește… ca noi să fim împreună pentru eternitate… poate că așa ne e scris, să fim departe… unul de altul… și să iubim prin suferință… Am nevoie de tine… Vreau că în fiecare seară să adorm cu tine… și a doua zi, dimineața să fii tu cea lângă care să mă trezesc… Vreau ca tu să reprezinți visele mele, vreau ca tu să fii motivul pentru care să trăiesc, vreau ca tu să fii TOTUL.

Te iubesc cu răsuflarea, zâmbetele, cu lacrimile întregii mele vieți! Prezența ta străbate întreaga casă. Chiar și atunci când ești departe mă pomenesc că îți aud glasul. Deschid fiecare ușă, aproape așteptându-mă să te găsesc acolo – mă întorc să-ți răspund, și simt cum inima mea moare pentru o clipă în acea tăcere. Te port în minte și în suflet. Te simt în aerul pe care îl respir. Faci parte din mine. Pentru totdeauna. Te iubesc.

Te iubesc nu numai pentru ceea ce ești, ci pentru ceea ce sunt eu când sunt lângă tine.

Dacă îmi pierd buzele te sărut cu ochii, dacă-mi pierd ochii te sărut cu inima, dacă-mi pierd inima, o găsesc sigur la tine.

Fără tine… rătăcesc la întâmplare și toate cărările vieții îmi sunt pustii… Fără tine… sunt praf risipit inutil peste lucruri… Și dor și plecare… sunt fără tine… Dragostea mea!!

Să vezi o lume într-un fir de nisip și cerul într-o salbatică floare, să ții infinitul în căușul palmei și eternitarea în fuga unei clipe…

Tu ești comoara vieții mele, ești minunea pe care am întâlnit-o întâmplător și care m-a făcut fericită. Te iubesc enorm!

Dumnezeu, înainte de a crea DRAGOSTEA, te-a creat pe TINE, apoi DRAGOSTEA ca să îți fie daruită. După toate acestea m-a creat pe mine să ți-o pot DĂRUI. Te iubesc DRAGOSTEA MEA!

Nu știu cui să mulțumesc că mi te-a scos în cale, dar a făcut cel mai nobil lucru… Ți-am zis că te iubesc?…

Te iubesc din toată inima – îmi ia 2 secunde să îți zic, dar îmi trebuie o viață întreagă să îți demonstrez cât de mult.

Tu ai făcut culorile mai vii, frumusețea mai pură, plăcerea mai intensă. Te iubesc mai mult decât iubesc viața, minunea vieții mele!

Dacă iubirea mea s-ar măsura, îți spun acum, dragul meu, că te iubesc până la cea mai îndepărtată stea, din cea mai îndepărtată galaxie, din cel mai îndepărtat univers, și înapoi, și tot așa, de o infinitate de ori!

Nimeni nu-mi poate fura zâmbetul care-mi apare când mă gândesc la tine. Și nimeni nu-mi poate fura inima, pentru că ea deja îți aparține. Te iubesc mai mult decât orice!

Subsemnata, eu adică, declar că din accidentul de ciocnire pe care l-am avut când te-am cunoscut m-am ales cu inima frântă, m-am îndrăgostit total și iremediabil de tine. Te iubesc cu disperare!

Dacă îți spun că te iubesc, nu ar fi îndeajuns dacă nu ți-aș spune că te iubesc pentru totdeauna!

Sunt un om norocos pentru că sunt ales de tine și vreau să te răsplătesc, să nu te dezamăgesc în alegerea făcută. Promit să te fac fericită și promit să te iubesc.

Mă faci fericit și cred ca ție îți datorez bucuria de viață, îmi umpli viața de un sentiment de bine, de un sentiment că toate lucrurile sunt așa cum trebuie să fie. Te iubesc raza mea de soare!

În fiecare zi mă trezesc iluminat de dragostea pe care ți-o port, fiecare zi îmi pare mai bună, mai frumoasă pentru că tu exiști. Te iubesc dragostea mea mare!

„Chiar dacă am tuse, durere-n gât, frisoane şi stări de oboaseală, cu sau fără gripă porcină…dragostea pentru tine mă băga-n boală.”

„M- am uitat în portofel şi era gol, m-am uitat în buzunar şi am găsit doar câteva monede, m-am uitat în inima şi te-am găsit pe tine. Abia atunci am realizat cât de bogat sunt!”

„Dimineaţa nu mănânc, mă gândesc la tine, la amiază nu pot mânca, mă gândesc la tine, seara nu pot mânca, mă gândesc la tine, iar noaptea nu pot dormi mi-e foame!”

„Picioarele tale sunt obosite? Pentru că ai alergat prin mintea mea toată ziua….”

„Dacă te simţi singură, voi fi umbra ta. Dacă ai nevoie de o îmbrăţişare, te voi primi în braţele mele. Dacă vrei să fii fericită, o să fiu zâmbetul tău. Dacă ai nevoie de bani… aşteaptă-ţi salariul!

„Vată de zahăr? Nu…Sirop de căpşuni? Nu…Ciocolată? Nu…Nu pot găsi nimic atât de dulce ca tine!”

” Sunt un poliţist şi te arestez pentru că eşti tu. E ilegal să fii atât de frumoasă şi sexy. Sentinţa este închisoare pe viaţă în inima mea.”

„Am coborât din mintea ta, m-am odihnit pe pleoapele tale…ai simţit? Am alunecat şi acum mă ţin de genele tale…mă vezi? AUUU …cad am ajuns pe buzele tale…MMM…ce dulci sunt!!!”

„Afară plouă. Cu lacrimi mari şi fierbinţi. Le-am gustat şi erau dulci. Erau de la tine oare?”

„Dacă aş putea să rearanjez alfabetul, aş pune tu şi eu împreună.”

„Dragul meu, sunt de acord cu propunerea ta ca de Ziua Îndrăgostiţilor să încercăm o poziţie nouă: eu voi sta întinsă pe canapea, voi bea bere şi voi butona telecomanda, iar tu poţi să treci la călcat rufele.”

„Ce prezenţă! Ce inteligenţă! Cât farmec! Şi ce ochi frumoşi! Dar am vorbit destul despre mine! Tu ce mai faci?”

„Dragostea noastră e la fel ca o boală pe care dacă nu o tratezi se agravează şi că orice floare pe care dacă nu o uzi se ofileşte”.

„Aş vrea să fiu zăpadă, să mă topesc pe trupul tău, să mă evapor şi să ajung în cer, să le spun îngerilor că şi pe Pământ există Raiul. Te iubesc!”

„Pentru lume tu eşti cineva, pentru cineva tu eşti lumea! Cu multă dragoste, Cineva.”

„Vorbesc cu canapeaua şi flirtez cu televizorul. Dă-mi un mesaj înainte să încep să fac avansuri frigiderului!”

MESAJ pentru persoana pe care o iubeşti, dar pe care ai pierdut-o!

„Când citeşti mesajul ăsta, dacă ai să-ţi pui mâna pe piept în dreptul inimii ai să-mi simţi pulsul… iar dacă vei ofta vei simţi cum respir atunci când mă gândesc la tine… şi pentru că tot timpul mă gândesc la tine viaţa mea s-a transformat într-un of şi dor… într-o simfonie a dorinţei… tânjesc după sărutul tău, după mângâierile tale, după gemetele tale de plăcere când îmi vărs neprihănit sămânţă în pântecul tău, după tot ceea ce eşti tu! Eşti dorită! Eşti iubită! Eşti în inima şi sufletul cuiva pentru care valorezi o avere fără de preţ… Eşti comoara pe care doar eu am descoperit-o, însă din păcate pe care altul o are şi nu ştie! Te sărut cu patima guriţă dulce!!!

MESAJE DE VALENTINE’S DAY: mesaje romantice scurte pentru el sau pentru ea



„Tu eşti trecutul, prezentul şi viitorul verbului A iubi. Mulţumesc, dragostea mea!”

„Dacă îmi dai şansa de a-ţi demonstra că suntem suflete pereche, îmi voi petrece fiecare zi din viaţă sărbătorind Ziua Îndrăgostiţilor cu tine!”

„Nu caut astăzi declaraţii de dragoste, ele se citesc în tot ce faci când eşti cu mine. Cu multă dragoste…”

„Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Pur şi simplu. Cu dragoste, de Sf. Valentin!”

„Nu refuza dragostea când îţi bate la uşă, beneficiază chiar şi când e la ofertă. Be my Valentine!”

Dragostea este sentimentul care face minuni, care făureşte oameni noi, crează cele mai mari valori morale…dă sens vieţii cu adevărat…Te iubesc!!!

„Singurul loc romantic din lume este……..ORIUNDE dacă eşti tu lângă mine….”

„Îţi mulţumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam că există, îţi mulţumesc pentru tot.”

„Pentru mine iubirea este singurul motiv pentru care mi-aş dori să trăiesc o mie de ani”

„Să iubeşti nu e nimic, să fii iubit e ceva, să iubeşti şi să fii iubit e totul!”

„Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa!”

” Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, ca o oră are 60 min. Că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.”

„Linie. Punct. Linie punct punct punct linie. Punct punct. Punct punct linie. Linie punct punct punct. Punct. Punct punct punct. Linie punct linie punct. Adică TE IUBESC”

MESAJE DE DRAGOSTE de la clasici

„Dragostea constă în dorinţa de a da ceea ce este al tău altuia şi de a simţi fericirea acestuia ca şi cum ar fi a ta.” (Emanuel Swdenborg)

„Dragostea este asemeni febrei: nu le putem stăpâni pe nici una şi nici nu putem limita durata sau intensitatea lor.” (LaRochefocauld)

„Dragostea este frumoasă tocmai pentru că nu cunoaşte nicio silnicie, e preferinţa sinceră.” (Cămil Petrescu)

PROMISIUNE

„O să ştiu să te ascult, să te mângâi, să te sprijin, să fiu prietenul gândurilor tale şi amantul dorinţelor tale. Îţi cer doar să nu fiu lacrimile pe care nu le-ai vărsat.”