MESAJE de 8 martie, ZIUA FEMEII. Un buchet de SMS-uri şi URĂRI parfumate pentru femeile din viaţa voastră

Mesaje de 8 martie Ziua Femeii – Urări, SMS-uri, felicitări și mesaje de 8 martie pentru femeile din viaţa voastră de ziua mamei • Mesaje de 8 martie 2018

“Pentru că sunteţi cele care înseninează zilele bărbaţilor – deşi ei se plâng dar numai pentru că aşa s-au obişnuit – pentru că sunteţi cele care suflaţi dragoste peste orice faceţi voi şi familia voastră, pentru că sunteţi cele care numai când priviţi către copiii voştri, daţi lumii mai multă frumuseţe, pentru că sunteţi cele care găsesc în fiecare zi timp pentru orice problemă şi orice nevoie a celor dragi, pentru că, deşi vă mai plângeţi câteodată, o luaţi de la capăt în fiecare zi, mai puternice şi mai hotărâte, pentru că sufletul vostru ştie ce e iubirea, cum se dăruieşte şi cum se primeşte ea… şi pentru tot ceea ce reprezentaţi… pentru voi timpul se opreşte puţin în loc la fiecare început de Primăvară, să vă aducă un omagiu…La mulţi ani!

Ziua de 8 Martie este ziua feminităţii, a frumuseţii, a dragostei, ziua în care femeia – fiinţa delicată, sensibilă, cea care dă viaţă, este în centrul atenţiei. În această zi specială cu toţii transmitem femeilor din viaţa noastră un gând bun. Pentru a veni în sprijinul celor care sunt în pană de inspiraţie, oferim mai jos un buchet de mesaje de 8 Martie, atent alese, pentru toate gusturile.

Citește și: Mesaje de 8 Martie pentru femei • Texte cu URĂRI, FELICITĂRI, SMS-uri personalizate pentru mame, soție, iubită, prietenă, profesoare, învățătoare, dirigintă, șefă, cumnată, fină, directoare şi colegă. Mesaje de Ziua Femeii haioase și amuzante

„De 8 martie îţi urăm o primăvară frumoasă, cu soare, fericire şi toată dragostea noastră prinsă într-un frumos buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi primăveri!”

„Azi uită cine eşti şi trezeşte-te la viaţa o dată cu natura. Fii un fluture zglobiu şi aşează-te pe prima floare a purităţii. Ziua să-ţi fie mai senină ca infinitul. La mulţi ani, floare a primăverii. Te iubesc!”

„Sunt cel mai fericit bărbat, am trecut împreună prin bune şi rele, nu trebuie să-ţi dau mesaje pompoase de 8 Martie pentru că toată lumea ştie că tu eşti minunea vieţii mele. La mulţi ani, scumpa mea soţie”

„Îţi urez o zi a femeii în care să te bucuri de fiecare rază de soare, de fiecare pată de verdeaţă şi… de dragostea mea necondiţionată. La mulţi ani, de Ziua Femeii”

„Îţi doresc ca aceste zile de primăvară şi răsăritul soarelui să-ţi aducă peste zi împlinirea viselor alături de tot ceea ce poate fi: mai pur, mai sincer, mai curat… te iubesc!”

„Odată cu venirea primăverii, ai venit tu… a răsărit primul ghiocel şi cu el dragostea mea pentru tine… ţi-am dăruit un buchet de flori şi tu mi-ai dăruit dragostea ta… şi de atunci în sufletul meu e întotdeauna primăvara… pentru că acolo eşti tu… tu eşti primăvara sufletului meu. Te iubesc!”

„Te port oriunde în gândurile mele şi te simt chiar dacă eşti departe de mine! De 8 martie îţi urez o primăvară frumoasă, cu soare, fericire şi toată dragostea prinsă într-un frumos buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi primăveri!”

„Fie ca ziua de 8 Martie să-ţi aducă toată lumea la picioare, zâmbetul pe buze şi toată fericirea de pe pământ. La mulţi ani, draga mea!”

„Când mă uit afară, văd doar vânt şi ploi. Când mă uit la cer, e mereu înnorat şi cenuşiu. Dar când mă uit la tine ştiu că va veni timp frumos, pentru că tu eşti soarele şi primăvara mea. La mulţi ani!”

„Îţi doresc ca aceste zile de primăvară şi răsăritul soarelui să-ţi aducă peste zi împlinirea viselor alături de tot ceea ce poate fi: mai pur, mai sincer, mai curat… Te iubesc!”

„Viața, arta, chiar și energia se declină la feminin. Ideea, ca și lupta și pâinea sunt tot femei. Privind femeile, sfârșești a crede în mitul cu supraoamenii în care fiecare din ele valorează cât doi bărbați. Ambițioase, dinamice, cu plăcerea muncii, emotive și eficace, fac ca intervenția lor să fie mai intuitivă, mai psihologică, benefică….”

„Fluturele meu…. Frumuseţea, ca şi zborul şi iubirea, de cenusa-şi leagă firea. De-i ştergi fluturelui praful, nici o vrajă, nici o boare, nu-l vor face să mai zboare.Tu eşti fluturele meu şi promit că niciodată nu voi şterge praful dragostei de pe aripile tale. La mulţi ani!”

„De ziua ta… Ce aş putea să-ţi doresc mai mult decât să ai în suflet veşnic primăvară?”

„Îţi doresc ca răsăritul soarelui să-ţi aducă peste zi împlinirea viselor alături de tot ceea ce poate fi mai pur, mai sincer, mai curat. Un 8 Martie însorit!”

„1000 de flori şi tot atâtea gânduri bune pentru o persoană deosebită. Vă doresc o zi specială, la fel ca dumneavoastră. La mulţi ani!”

„Fie ca ziua de 8 Martie să-ţi aducă toată lumea la picioare, zâmbetul pe buze şi toată fericirea de pe pământ. La mulţi ani!”

„Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc un 8 Martie special!”

„La mulţi ani pentru o femeie de nota 10! Să nu te schimbi niciodată!”

„Să fii sănătoasă şi o poftă permanentă de o retrezire la viaţă, o veşnică reînoire de forţe şi bucuria de a trăi. Aşa să fie, îţi doresc cu drag…!

„De 8 martie îţi urăm o primăvară frumoasă, cu soare, fericire şi toată dragostea noastră prinsă într-un frumos buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi primăveri!”

„Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să vă însoţească pretutindeni…şi fie ca primăvara iubirii să vă inunde sufletul cu bucurie şi cu parfumul tuturor florilor sale. Vă doresc un 8 Martie cât mai frumos”

„Ziua asta să fie un prilej de bucurie pentru noi toate, să simţim mai puţin apăsarea grijilor şi să ne umplem gândurile şi sufletul de căldura primăverii. La mulţi ani, tuturor femeilor!”

„Dacă vezi că soarele-ţi râde prin păr, dacă simţi miros de ghiocei, dacă auzi ciripit de păsărele, atunci înseamnă că trăieşti o nouă primăvară… Fie ca primăvara să-ţi aducă bucurie în suflet, fericire şi linişte. Îţi doresc multă sănătate şi pace şi sper că într-o zi să te alături şi tu clubului mămicilor că este o experienţă de neimaginat!”

„Închin paharul pentru noi Femeile! pentru bărbaţii care ne au, pentru nenorociţii care ne-au avut şi pentru cei care vor avea norocul să ne cunoască!Pentru toate femeile frumoase pe care vreau să le văd fericite!”

Mesaje de 8 martie, ziua femeii în limba engleză

Love is to think about someone else more times in a day than you think about yourself.

Don’t fall in love with someone you can live with, fall in love with someone you can’t live without.

Memories sometimes behave in a crazy way. They leave u alone, when u are in a crowd & when u are alone they stand along with u like a crowd.

Your absence has gone through meLike thread through a needleEverything I do is stitched with its color.

A gift of love … From me to you, to say are special to me. I feel lucky every day when I’m with you.

I feel something in my heart, it’s like a little flame, every time I see you, this flame lights up, this flame is special for you, because I LOVE YOU!

I do not love you with my heart but with my soul. Because one day my heart will stop to beat and my soul will burn always for you.

Memories sometimes behave in a crazy way. They leave u alone, when u are in a crowd & when u are alone they stand along with u like a crowd.

Your absence has gone through meLike thread through a needleEverything I do is stitched with its color.

Mama i love you, mama I care / Mama I love you, mama my friend / You’re my friend

Dear madam, in this wonderful day dedicated to all the women, I want to compliment and wish you to be happy and loved by all of your dears!