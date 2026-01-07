Mesaje de Sfântul Ioan 2026. Urări și FELICITARI de Sf Ioan Botezătorul

Mesaje de Sfântul Ion 2026 • URARI de Sfântul IOAN • Texte cu felicitări de de „La mulţi ani” de nașterea Sf. Ioan Botezătorul pentru Ioan, Ion, Ioana, Ionuţ



Pe 7 ianuarie, în fiecare an, creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL. Aproximativ 2 milioane de români cu numele de Ion, Ioan, Ioana, Ionela, Ionel şi alte derivate îşi serbează în această zi onomastica şi este puţin probabil să existe vreo persoană care să nu aibă printre apropoiaţi vreun sărbătorit.

Iată câteva idei de mesaje, urări, SMS-uri de SF. ION pe care le poţi transmite celor care poartă numele acestui sfânt.

– Îţi doresc ca de ziua numelui tău să ţi se împlinească toate dorinţele, să fii fericit, iubit, să ai parte numai de raze de soare în viaţă şi îţi urez un sincer La Mulţi Ani!

Îl sărbătorim pe Sfantul Ion şi te sărbătorim pe tine. Îmi doresc să fii mereu blând, bun şi drăguţ cu toţi cei din jurul tău. Eşti un prieten de nădejde şi un adevărat om. Iartă, iubeşte şi trăieşte frumos cu cei din jurul tău.

– La mulţi ani de Sfântul Ion! Trebuie să crezi în viaţă, să înţelegi că nu trăim decât o dată, să iubeşti ca şi cum n-ai fi suferit niciodată, să cânţi de parcă nimeni nu te-ar auzi, să munceşti de parcă nimeni nu te-ar plăti, să împrăştii veselia de parcă nimeni nu ar plânge şi să trăieşti de parcă acum ar fi sfârşitul!

– De ziua numelui tău, îţi doresc tot binele din lume, noroc, fericire şi sănătate şi să ţi se îndeplinească toate dorinţele pe care o să ţi le pui. La mulţi ani, Ioane!

Nume care se sărbătoresc de Sfântul Ioan Botezătorul Citește și:

– Azi e ziua ta, Ioane, ziua numelui tău, un nume frumos şi simplu. Îţi dorim numai bine, iubire şi să ai parte de toată fericirea din lume!

– Dragă Ioane, sper ca mesajul meu călduros să ajungă deşi afară este un ger de crapă pietrele, îţi urez tot binele din lume şi tot ce a fost rău să ştergem cu buretele.

– Dumnezeu mi-a dat familia, Sfântul Ion al cărui nume îl porţi mi te-a dăruit, pentru a mă bucura de o astfel de prietenie. Mă bucur că ai apărut în viaţa mea, că am şi voi avea bucuria de a trăi şi simţi o prietenie adevărată! Să îţi fie viaţa binecuvântare şi bucurie întocmai ca numele sfânt pe care îl porţi!

– E o zi când sufletul învinge orice urmă de tristeţe, când tot ce a fost greu ţi se pare uşor. La Mulţi Ani, Ioane!

– Fie ca Sfântul Ion să îţi călăuzească paşii spre fericire şi împliniri. La mulţi ani!

– E o zi când sufletul învinge orice urmă de tristeţe, când tot ce a fost greu ţi se pare usor. La Mulţi Ani, Ioane!

– Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să vă însoţească pretutindeni. Vă doresc o zi de Sf. Ion cât mai frumoasă! La mulţi ani!

– Îţi urez La mulţi ani, pentru că porţi acest nume şi fie ca Sfântul Ion pe care îl reprezinţi, să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericirea dorită şi liniştea interioară.

– Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei şi la fel de frumoasă precum o gradină plină cu flori!

– Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfântul Ion cât mai frumoasă!

– La mulţi ani, Ioane, să ai un an plin de reuşite şi pentru că eşti căsătorit, te rog fereşte-te de ispite!

– Dragă Ioane, sper că mesajul meu călduros să ajungă, deşi afară este un ger de crapă pietrele. Îţi urez tot binele din lume şi tot ce a fost rău să ştergem cu buretele.

– E Sfântul Ion, au trecut sărbătorile şi am uitat de sarmale, la mulţi ani Ioan şi sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale.

FELICITARI DE SFÂNTUL ION

– La mulţi ani şi mult noroc în această zi specială. Îţi dorim să ţi se îndeplinească toate dorinţele! Sănătate şi numai bucurii!

– La mulţi ani şi Sfântul Ion să te călăuzească mereu!

– La mulţi ani, plini de fericire şi de împliniri! Să te pupe norocul şi să ai numai zâmbete şi soare în calea ta!

– Mă bucur că exişti în viaţa mea şi mă bucur că Sfântul Ion, al cărui numei îl porţi, mi te-a dăruit pentru a mă bucura de prietenia ta sinceră şi necondiţionată.

– Ne gândim cu toţii la tine şi pentru că astăzi este o zi specială îţi urăm un sincer „La mulţi ani”!

– O prietenie sinceră, înseamnă întotdeauna o legătura între oamenii cu aceleaşi principii, aceleaşi idealuri, aceleaşi bucurii, aceleaşi lacrimi. O prietenie sinceră este o binecuvântare pentru fiecare din noi, iar prietenia mea cu tine, este o prietenie sinceră, ca un talisman aducător de noroc.

– Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată înţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se împlinească!

– Sfântul căruia îi porţi numele să te ocrotească în fiecare zi. La mulţi ani cu împliniri şi momente frumoase în viitor!

– Un cer albastru fără nori, În calea ta să fie, Să ai în viaţă numai flori, Noroc şi bucurie! La Mulţi Ani!

– Un zâmbet are puterea de a îndrepta totul şi de a umple totul de lumină. Sper să ai parte de cât mai multe zâmbete în viaţă… La Mulţi Ani!

– Îţi doresc ca de ziua numelui tău să ţi se împlinească toate dorinţele, să fii fericit, iubit, să ai parte numai de raze de soare în viaţă şi îţi urez un sincer La Mulţi Ani!

– Îţi doresc să ai parte de o zi de nume minunată şi să ştii că eşti şi vei fi mereu iubit/ă de toţi prietenii tăi. Cu drag, …

– Îţi urez La mulţi ani, pentru că porţi acest nume şi fie ca Sfântul Ion pe care îl reprezinţi, să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericirea dorită şi liniştea interioară.

-Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfântul Ion cât mai frumoasă!

– La mulţi ani, Ioane, să ai un an plin de reuşite şi pentru că eşti căsătorit, te rog fereşte-te de ispite!

– E o zi când sufletul învinge orice urmă de tristeţe, când tot ce a fost greu ţi se pare uşor. La Mulţi Ani, Ioane!

SMS DE SFÂNTUL ION

– La mulţi ani şi Sfântul Ion să te călăuzească mereu!

– La mulţi ani, plini de fericire şi de împliniri! Să te pupe norocul şi să ai numai zâmbete şi soare în calea ta!

– Mă bucur că exişti în viaţa mea şi mă bucur că Sfântul Ion, al cărui nume îl porţi, mi te-a dăruit pentru a mă bucura de prietenia ta sinceră şi necondiţionată.

– Ne gândim cu toţii la tine şi pentru că astăzi este o zi specială îţi urăm un sincer „La mulţi ani”!

– Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată înţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se împlinească!

– Sfântul căruia îi porţi numele să te ocrotească în fiecare zi. La mulţi ani cu împliniri şi momente frumoase în viitor!

– Un cer albastru fără nori, În calea ta să fie, Să ai în viaţă numai flori, Noroc şi bucurie! La Mulţi Ani!

– Un zâmbet are puterea de a îndrepta totul şi de a umple totul de lumină. Sper să ai parte de cât mai multe zâmbete în viaţă…La Mulţi Ani!

– E 7 Ianuarie 2021 şi este o iarnă geroasă, o să stau în casă Ioane şi o să beau în cinstea ta.

– La Mulţi Ani Ioane, să ai un an plin de reuşite şi pentru că eşti căsătorit te rog fereşte-te de ispite.

– La Mulţi Ani Ion/Ioana şi sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale.

– Deşi nu ai multe clase Ioane.. ai a vieţii şcoală, cine nu te ştie pe tine.. nu are cultură generală.

– Să trăiţi 100 de ani ca în Rai şi să vă bucuraţi de soare ca în Dubai!

– La Mulţi Ani Ioane, acum că ai de toate, ai început să mănânci cu două linguri şi să iei în greutate…

– Este minunat să ştii că cineva te place, cineva se gândeşte la tine, cineva are nevoie de tine… dar e şi mai minunat să ştii că există cineva care nu-ţi uită niciodată ziua de nume. La Mulţi Ani!

– Îţi doresc să ai parte de o zi de nume minunată şi să ştii că eşti şi vei fi mereu iubit/ă de toţi prietenii ti. Cu drag, ….

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI