MESAJE de ANUL NOU 2026. Cele mai frumoase URARI și FELICITARI pentru cei dragi cu ocazia intrării în noul an

Noul an se apropie cu pași repezi de final și, pentru că nu te poți vedea cu toți prietenii într-o seară, ți-am pregătit o selecție de mesaje de Revelion 2026 pe care să le trimiți celor dragi.

Trimite-le celor dragi gândurile tale bune în noaptea dintre ani. Pentru asta, te ajutăm cu o listă întreagă de mesaje de Revelion personalizate în funcție de categoria de persoane cărora le vei trimite. Fie că le urezi cele bune prietenilor, rudelor, părinților, colegilor sau persoanei iubite, cu siguranță vei găsi mai jos un mesaj pe placul tău.

Urări de Anul Nou pentru familie și prieteni

Să ai parte de multă căldură în suflet, bucurie în inimă și multă sănătate. Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspirații și plin de succese cu mari și frumoase realizări. La mulți ani!

Noul an să te surprindă cu clipe frumoase trăite alături de cei dragi și să îți aducă liniștea sufletească de care ai nevoie. La mulți ani!

Îți doresc toate cele bune în noul an. Să începi perfect cu luna Ianuarie, să ai parte de dragoste în Februarie, să fii înconjurat de pace în Martie, să nu ai nicio grijă în Aprilie, să fii fericit în Mai, să zâmbești din Iunie până în Noiembrie și să te bucuri în Decembrie. La mulți ani!

Vine un an plin de posibilitati; nu uita ca si cele mai nebunesti dorinte se pot implini!

Cel mai mare dar pe care ni-l poate aduce noul an, sunt o familie fericita si prietenii dragi aproape, asta iti doresc. Un an nou fericit!

In fiecare picatura a sampaniei pe care o bei in cinstea noului an sunt urarile mele de bine, pline de cele mai frumoase si calduroase ganduri! Un 2025 minunat!

La usa bate Anul Nou, cu promisiunea ca va disparea orice lucru rau si ca in viata ta o sa fie multe zile senine si bucurie. La multi ani!

Mult belsug in casa, Painea mai gustoasa, Datorii putine In anul care vine. Pace-n inimi, rod bogat, Bucurie, gand curat. La multi ani!

Un an mai bogat in impliniri, mai inalt in aspiratii, si plin de succese. La multi ani!

Fie ca bucuriile si gandurile frumoase ale prezentului sa devina amintirile frumoase ale viitorului. Un An Nou exceptional!

La Multi Ani cu sanatate! Un An Nou cum va doriti. Oameni dragi mereu aproape. La multi ani, toti fericiti!

Ganduri bune fug spre voi, sanatate si noroc! Sarbatori fericite si un An Nou de poveste! La multi ani!

Sarbatori fericite alaturi de cei dragi! 2026 sa fie presarat cu realizari remarcabile, impliniri, sanatate, fericire si noroc!

Fie ca toate visele pe care le fauriti in aceste zile magice sa se implinesca si drumul strabatut pentru realizarea lor sa va aduca bucurie in inimi, iar in case fericire si belsug. La multi ani 2026!

La multi ani cu veselie, sanatate pe vecie, casa plina de bucate, dragoste pe saturate, tot ce doriti si sus paharul! La Multi Ani!

Liniste interioara, speranta si dragoste, asta iti doresc eu tie in noul an! Sarbatori fericite!

E cumpana dintre ani! Sa privim inapoi cu iertare, inainte cu speranta, in jos cu intelegere si in sus cu recunostinta! Speranta sa va deschida poarta spre un An Nou plin de bucurii si impliniri. La multi ani!

Inchide ochii si pune-ti o dorinta! Am auzit ca de Anul nou orice vis poate deveni realitate si sper sa ti se intample si tie! La multi ani fericiti!

Mesaje de Anul Nou 2026 amuzante

„Căţeluş cu părul creţ / Să ai jeep-ul în coteţ / Să ai vilă cu piscină / Pe Madonna ca vecină / O lopată pentru bani / La anul şi la mulţi ani!”

„Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!”

„Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!”

„Noul An să vă aducă belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani!”

„Viața mea ar fi goală fără tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!”

„Un an nou, cu certificat de garanţie. Oferta valabilă doar în noaptea de 31 decembrie 2024 – 1 ianuarie 2025!”

„Vă doresc să începeți noul an lăsând la o parte vechile obiceiuri proaste și dobândind altele noi! La mulţi ani!”

„Nu vă voi ura mai mult succes. Ați avut deja destul. 2025 ar trebui să fie anul meu! La mulţi ani, mie!”

„La mulți ani cu sănătate! Domnul să vă dea de toate! Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc”.

Mesaje de Revelion 2026 pentru familie

„La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casă plină de bucate, dragoste pe săturate, bani la greu, noroc cu carul, ce doriţi şi… Sus paharul!”

„Spune anului ce vine să-ţi aducă numai bine. Şi mai spune-i să îţi dea tot ce vrea inima ta: fericire, sănătate şi La mulţi ani!”

„E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri. La mulţi ani 2026!”

„Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!”

„Fie ca anul care începe să-ţi aştearnă în cale potecă netedă, vegheată de steluţe norocoase şi îngeri bălai! Iar dorinţele tale, toate-toate să se împlinească, câte una în fiecare zi! La mulţi ani”

„Să prinzi aripi pentru a trece cu uşurinţă peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos şi bucură-te cu adevărat. Petrece frumos la început de an pentru a trăi senzaţii tari tot anul! La mulţi ani 2026!”

„Familia este darul cel mai minunat pe care l-am primit. Fie ca noul an să fie de neuitat alături de familia mea! La mulţi ani!”

„La mulți ani pentru cea mai minunată familie din lume. Sunt atât de recunoscător/recunoscătoare că vă am în viața mea! Fie ca acest an să fie cel mai bun pentru noi toți!”

„Vă mulţumesc pentru că sunteţi cei mai buni părinţi din lume şi pentru că m-aţi îndrumat şi m-aţi iubit în fiecare zi. Va doresc sănătate şi fericire şi sper ca Noul An să vă aducă toate lucrurile bune pe care le meritati! La mulţi ani!”

„Vă doresc să vă bucuraţi de fiecare zi şi să aveţi parte de o sănătate de fier! Vă mulţumesc pentru că m-aţi îndrumat să devin o persoană mai bună. La mulţi ani!”

„Să vă fie casa, casă, să aveți ospăț pe masă, bucurii câte doriți, la mulți ani să ne trăiți!”

„Cel mai bun an să fie cel ce începe pe 1 ianuarie! La mulți ani!”

„Să aveți gândul cel bun, sănătate și noroc, ca să vă meargă din plin în 2026!”

Cele mai frumoase mesaje de Anul Nou 2026

„Lumini, ghirlande, prospețimea bradului, mirosul de portocală, focuri de artificii și adunări cu prietenii până dimineața! De ce mai are nevoie o persoană pentru a se simți fericită? Așa este – șampania! Vă dorim să vă aprovizionați cu această băutură dulce cât mai repede! PS: poate fi și fără alcool! La mulți ani!”

„La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casă plină de bucate, dragoste pe săturate, bani la greu, noroc cu carul, ce doriţi şi… Sus paharul!!!”

„Spune anului ce vine să îţi aducă numai bine. Şi mai spune-i să îţi dea tot ce vrea inima ta: fericire, sănătate. La mulţi ani 2026!”

„E cumpănă dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri. La mulţi ani 2026!”

„Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!”

„Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări. La mulți ani 2026!”

„Fie ca iubirea, înţelepciunea, încrederea şi generozitatea să vă călăuzească paşii în noul an! La mulţi ani în 2026!”

„Sper ca toate visurile pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinească şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani 2026!”

„Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani de Anul Nou!”

„Fie că bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbători să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma! La mulți ani!”

„Pentru vremurile bune, recunoştinţă. Pentru cele rele, multă speranţă. Pentru fiecare zi, o dorinţă. Şi mereu, mereu, fericire. Aceasta este ceea ce vă doresc în noul an. Un an nou fericit! La mulţi ani 2026!”

Mesaje de Revelion 2026 pentru prieteni

„Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!”

„Bate-n uşă. Bate-n geam. Cine este? Noul an! Doamne, de Sărbători ajută-mă să uit de persoanele pe care nu le plac, fă-mă să mă întâlnesc cu cei care îmi plac, și ajută-mă să fac diferenţa între cei care nu-mi plac şi cei care-mi plac… (Mai ales după câteva pahare)“

„Anul Nou este la uşă, aşa că ţine minte: viaţa-i scurtă! Încalcă regulile, pune-ţi întrebări, iartă repede, iubeşte cu adevărat, râzi fără reţinere, şi nu regreta nimic din ce te-a făcut să zâmbeşti sau să simţi. La mulţi ani!”

„Viaţa e o luptă pe care o purtam zi de zi. Mai şi pierzi, mai şi câştigi, dar dacă nu te dai bătut vei avea cele mai mari satisfacţii! La mulţi ani! Un an plin de satisfacţii!”

„Anul Nou să îți dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate pentru tine şi familie. La mulţi ani!”

„Mai ştii când ne scriam pe hârtie? Au trecut câţiva ani de atunci, mai vine unul peste noi, în care îmi doresc, la fel, să-ţi fie bine. Să-l treci vesel şi să te uiţi înapoi împăcat”

„Să prinzi aripi pentru a trece cu uşurinţă peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos şi bucură-te cu adevărat. Petrece frumos la început de an pentru a trăi senzaţii tari tot anul! La mulţi ani 2026!”

„La mulți ani cu sănătate, bucurii și împliniri în noul an! Să fie un an plin de realizări și momente fericite!”

„Fie ca noul an să-ți aducă pace, iubire și prosperitate! La mulți ani!” „Sper ca anul 2026 să-ți fie plin de succes, fericire și sănătate! La mulți ani!”

„Îți doresc un An Nou plin de magie, bucurii neașteptate și o mulțime de zâmbete!”

„La mulți ani! Să ai un an nou plin de realizări, bucurii și multe momente frumoase alături de cei dragi!”

„Un an nou fericit! Fie ca fiecare zi să-ți aducă multe motive de bucurie și satisfacții!” „Să ai un an plin de lumina, căldura și iubire! La mulți ani cu sănătate și fericire!”

„La mulți ani! Fie ca acest an nou să fie mai bun și mai frumos decât oricare altul!”

„Îți doresc un an plin de prosperitate, sănătate și bucurii! La mulți ani!” „Fie ca noul an să-ți aducă numai realizări, fericire și multe momente frumoase!”

„Un an nou fericit! Fie ca toate visele și dorințele tale să se împlinească în acest an!”

„Îți doresc un an nou plin de iubire, fericire și sănătate! La mulți ani!”

„La mulți ani! Să ai un an nou plin de realizări, zâmbete și multe momente fericite!”

„Fie ca noul an să fie unul plin de pace, iubire și multă fericire! La mulți ani!”

„Să ai un an nou extraordinar, plin de succes și realizări! La mulți ani!”

„La mulți ani! Sper ca noul an să-ți aducă bucurii nenumărate și multe momente fericite!”

„Fie ca anul 2025 să fie plin de sănătate, fericire și multe reușite! La mulți ani!”

„La mulți ani! Îți doresc un an nou plin de surprize plăcute și momente memorabile!”

„Să ai un an nou minunat, plin de zâmbete, bucurii și multă iubire! La mulți ani!”

„Prietenilor mei le urez pace, sănătate şi multă dragoste. Glumesc, le urez cât mai puțină muncă şi mulţi bani. La mulţi ani!”

„Vă doresc mai multe călătorii, mai multe beţii, mai multe petreceri, dar mai puţine greutăţi pe umeri. Să aveţi mai multă bucurie decât anul trecut și mai multe reuşite în anul ce vine! La mulţi ani!”

„Fie ca anul care vine să fie plin de aventuri și oportunități! La mulţi ani!”

„La mulţi ani! Îţi doresc un An Nou extraordinar! Cu speranţe şi visurie îndrăzneţe, cu succese şi realizări măreţe, cu bucurie şi împlinire, îţi urez un An Nou plin de fericire!”

„La mulți ani și un An Nou plin de bucurie și realizări! Sper să-ți îndeplinești toate visurile și să ai parte de toate lucrurile pe care ți le dorești!”

„Îţi doresc ca Noul An să fie unul de provocări, de împliniri, de înţelepciune şi de încredere în tine! La mulţi ani!”

„Să-ţi aducă Anul Nou reuşite şi satisfacţii, să-ţi deschidă noi uşi şi să-ţi ofere ocazia de a-ţi împlini toate dorinţele! La mulţi ani!”

„Dragă prietenă, îți doresc un an nou minunat și să fii întotdeauna fericită!”

„Drag prieten, îți doresc să ai parte de tot ceea ce îți dorești și să fii întotdeauna înconjurat de oameni dragi!”

„Dragă prietenă, îți trimit tot dragostea mea și îți doresc ca Noul An să fie plin de surprize frumoase!”

„Drag prieten, îți doresc să ai parte de un An Nou cât mai relaxant și să te bucuri de fiecare moment!”

„Dragul meu, cele mai bune gânduri pentru Nou An și sper să ne vedem mai des!”

„Dragă prietenă! Îți doresc tot ce îți dorești, sănătate și fericire în noul an!”

„La mulți ani, drag prieten! Îți doresc să îți împlinești toate visurile și să ai parte de tot ceea ce meriți în noul an!”

„La mulți ani! Îți doresc o viață plină de bucurii simple și de momente de neuitat în noul an!”

„La mulți ani, dragul meu! Îți doresc o viață liniștită și împlinită în noul an!”

„Îți doresc să ai parte de tot ceea ce ți-ai dorit și să te simți întotdeauna împlinit în noul an!”

Mesaje creștine de Anul Nou 2026

„Rămâi fericit toată viața și nu te lăsa dezamăgit și dus de gândurile mohorâte! Să nu existe loc pentru ele în mintea ta! Un An Nou fericit, cu Dumnezeu în suflet!”

„Anul acesta este special, pentru că are un sentiment de credință deosebit de profund într-un viitor minunat și luminos, are convingerea fermă că fericirea este aproape! La mulți ani!”

„La mulți ani, doamnelor și domnilor, adulților și copiilor și tuturor celor care cred în cele mai bune! Vă dorim să vă simțiți fericiți, incredibili, cu drepturi depline în Anul Nou!”

„Fii ospitalier și dispus cu bunăvoință să întâlnești o nouă perioadă a vieții, să-ți iubești viața, să fii recunoscător lui Dumnezeu pentru fiecare moment! Anul Nou să nu te dezamăgească! La mulți ani!”

„Cuvintele joacă un rol foarte important în viața noastră. Și suntem într-un fel sclavii acestor cuvinte. Vă doresc să deveniți sclavul acestui cuvânt «fericire» în noul an. An Nou fericit și binecuvântările cerului!”

„Fie ca noul tău an să fie îmbogățit de bunul Dumnezeu cu fericire, pace, iubire! La mulți ani!”

„La mulţi ani! Bucuria lumii toată,/Zi de zi-n uşa să-ţi bată,/Bunul Dumnezeu să-ţi dea,/Tot ce îţi doreşti şi ai vrea!” „Când Dumnezeu te are drag/Şi te ia în paza milei sfinte/Ca arme de-a lupta înainte/Nu-ţi dă nici bâtă nici toiag/Îți dă pricepere şi minte. La mulți ani 2026!”

Mesaje de Anul Nou 2026 pentru îndrăgostiți

„Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!”

„În seara dintre ani te invit sub o crenguţă de vâsc să ne punem aceeaşi dorinţă şi să o facem să se împlinească în anul ce va urma. Accepţi invitaţia?”

„E timpul să începem un alt an şi e timpul să îmi pun dorinţe pentru tine… Ca fiecare zi ce urmează să îţi rezerve o bucurie specială! La mulți ani!”

„Toate artificiile din lume nu ar putea echivala cu cele stârnite în inima mea… M-au bucurat urările tale din noaptea de 31… În sfârşit, ai rostit în clar că mă iubeşti… Uite… o ploaie de luminiţe multicolore s-au conturat în sufletul meu… Îţi aparţin… TE IUBESC!”

„În zorii noului an, aştept cu nerăbdare zilele ce vor urma pentru că ştiu că le voi petrece pe toate alături de tine! Un An Nou fericit!”

„Previziuni meteo de REVELION 2026: ploaie de pupici şi îmbrăţişări… te sfătuiesc să închizi umbrela şi să deschizi inima. Un An Nou fericit!”

„Uit de toate grijile când sunt în brațele tale. Fie ca noul an să fie plin de amintiri și momente frumoase pentru noi doi, împreună! La mulţi ani!”

„Dacă ar trebui să-mi pun trei dorințe, mi-aș dori să fiu cu tine întotdeauna, să te iubesc toată viaţa și să am inima ta mereu. La mulți ani!”

„În noul an, îmi doresc să fiu adierea din părul tău, strălucirea din ochii tăi, zâmbetul de pe buzele tale, dragostea din inima ta! Vreau să te păstrez mereu în sufletul meu. La mulţi ani!”

„La mulţi ani, iubita mea! Sunt încântat că petrecem împreună acest moment plin de speranţe şi bucurie. Să ne bucurăm de fiecare clipă, să ne bucurăm de viaţa noastră şi să ne împlinim fiecare vis!”

„La mulţi ani, frumoasa mea iubită! Îţi doresc un an nou plin de fericire, de împliniri şi de bucurii. Sper ca toate dorinţele tale să se împlinească şi să ai parte numai de momente frumoase alături de mine!”

„La mulţi ani, draga mea! Îţi urez un an nou plin de dragoste şi de realizări. Sper că îţi vei urma calea şi vei ajunge unde îţi doreşti, iar eu voi fi mereu alături de tine pe acest drum!”

„La mulţi ani, iubitul meu! Îţi doresc un An Nou plin de fericire, bucurie, speranţă şi dragoste. Este un nou început şi amândoi ne putem bucura de fiecare moment al acestei călătorii. Să fim mai fericiţi şi sănătoşi împreună decât oricând şi să avem încă un An Nou minunat!”

„La mulţi ani, iubitul meu! Îţi doresc ca Anul Nou să aducă în viaţa ta mai multe momente de linişte, împliniri, satisfacţii şi multă dragoste!”

Mesaje de Anul Nou 2026 pentru șefi

„Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări”

„Fie ca iubirea, înţelepciunea, încrederea şi generozitatea să vă călăuzească paşii în noul an! La mulţi ani în 2025!”

„Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!”

„Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbători să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma”

„Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea Anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. Tot ce vă este de folos să se realizeze şi nimic să nu vă înnoureze «cerul»” senin al vieţii! Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate”

„Nou este anul ce vine, noi sunt visurile noastre, noi sunt dorinţele noastre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ați visat!”

„Vă doresc ca fiecare zi din noul an să fie plină de bucurie, fericire și prosperitate pentru dumneavoastră. La mulţi ani!”

„La mulţi ani! Vă doresc un an în care să vă atingeţi toate obiectivele, să vă bucuraţi de succese, iar visurile dumneavostră să devină realitate”

„La mulţi ani! Îţi doresc un an în care să obţii toate rezultatele pe care le doreşti, să ai energie pozitivă şi să ai parte de succes în tot ceea ce faci!”

„Îţi urez un an plin de bucurii, împliniri, reuşite şi realizări, să devii un model de lider pentru ceilalţi! La mulţi ani!”

Mesaje clasice de Anul Nou 2026

„Să crezi mai mult în tine, să ai parte de iubire, să ierţi mult mai uşor, să munceşti cu mai mult spor! La mulţi ani 2025!”

„Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani 2025!”

„LA MULTI ANI cu bucurie!/Casa, casa să vă fie,/Masa, masă să rămâie,/Iar în jurul ei să vie/Oameni buni, de omenie,/Să v-aducă veselie,/Gânduri bune, cumpătate şi urări de sănătate/Zile multe şi prospere, de la Dumnezeu putere/Să învingeţi relele ce vă-ncurcă vieţile!”

„Pentru vremurile bune, recunoştinţă. Pentru cele rele, multă speranţă. Pentru fiecare zi, o dorinţă. Şi mereu, mereu, fericire. Aceasta este ceea ce vă doresc în noul an. Un an nou fericit! La mulţi ani 2025!”

„Noul an să te surprindă cu clipe frumoase trăite alături de cei dragi și să-ți aducă liniștea sufletească de care ai nevoie. La mulți ani!”

„Îţi urez un An Nou plin de fericire şi linişte sufletească! La mulţi ani!”

„Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbători să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma!”

„Acum că roata timpului a mai ţesut încă un an, iar cristalele fulgilor de nea întregesc magia sărbătorilor, să ne bucurăm alături de cei dragi nouă, de minunea vieţii, de darurile Moşului şi să aşteptăm încrezători clipele viitorului! La mulţi ani!”

„Pentru noul an, vă doresc să aveți o lună ianuarie superbă, o lună februarie strălucitoare, martie, liniștit, aprilie, lipsit de probleme, mai, senzațional şi o bucurie care să continue din iunie până în noiembrie și să se încheie cu un decembrie optimist. La mulţi ani!”

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI