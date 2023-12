Mesaje de Anul Nou 2024 pentru iubit(ă): URĂRI și FELICITĂRI de REVELION pentru jumatatea ta

Iubirea nu înseamnă daruri scumpe și surprize de proporții, ci mai degrabă afecțiune, recunoștință și grijă. Iubirea nu se cumpără și nu se dovedește prin ceasuri, parfumuri sau gadgeturi de ultimă generație.

Pe scurt, iubirea nu se naște printr-un cadou, iubirea este cadoul în sine. Dacă viața vi l-a oferit, atunci bucurați-vă pentru el și fiți recunoscătoare, pentru că sunteți cu adevărat norocoase.

Mai jos, am notat unele dintre cele mai atrăgătoare urări și mesaje pentru persoana iubită, de Anul Nou, potrivite pentru Facebook și SMS, care îi vor lumina întreaga sărbătoare și îi va face un Revelion de neuitat!

Fie ca Noul An să ne găsească din nou unul în brațele altuia, să privim cu încredere spre un viitor luminos care să ne găsească tot împreună. La mulți ani!

Celei mai magice persoane din viața mea nu pot decât să îi doresc toate bucuriile din lume și cât mai multă sănătate că de restul dorințelor sale mă voi ocupa eu. La mulți ani magia vieții mele!

Anul ce vine va fi mai bun din toate punctele de vedere și chiar dacă vor exista greutăți eu nu le voi simți dacă tu ești alături de mine. Iubirea ta îmi dă putere așadar voi realiza în Noul An tot ceea ce mi-am propus. La mulți ani!

La mulți ani pentru cea mai importantă persoană din viața mea! Nici nu am cuvinte pentru a-ți arăta cât de mult te apreciez.

Abia aștept să îmi pun o nouă dorință de Revelion. Cea de anul trecut s-a îndeplinit și acum suntem împreună. La mulți ani iubito/iubitule!

Dacă dorința mea de Anul Nou se va îndeplini înseamnă că vom fi împreună și anul viitor. Privesc din nou cu nerăbdare către un nou an plin de iubire și fericire alături de tine. La mulți ani!

N-aș putea să îmi petrec nicăieri altundeva Revelionul decât în brațele tale. Te iubesc nespus. La mulți ani iubire!

Persoana cu adevărat specială din viața mea merită tot ce e mai bun pe lume. Anul ce vine va fi cu adevărat special pentru noi doi și aștept cu nerăbdare să petrecem împreună noi clipe pline de iubire. La mulți ani!

Miracolul unui nou an se apropie cu repeziciune însă nu se poate compara cu miracolul vieții mele care ești tu. Te iubesc din ce în ce mai mult odată cu trecerea fiecărei secunde, ore, zile, săptămâni, luni, iar iubirea noastră devine mai profundă odată cu trecerea anilor.

Îți urez cât mai multe zile alături de mine pentru că meriți un răsfăț permanent și eu voi fi în culmea fericirii dacă îmi vei permite să am grijă de tine și în Noul An. La mulți ani!

Vreau să știi că am comandat eu tot vâscul din țară pentru a mă asigura că îmi vei da voie să îți ofer măcar o mică parte din săruturile pe care le meriți. Nu mă mai satur de buzele tale și în Noul An îmi propun să te sărut de cel puțin două ori mai mult decât în anul ce a trecut. La mulți ani!

Visul meu cel mai mare a devenit realitate atunci când te-am întâlnit și acum în fiecare an singura mea dorință ești tot tu. Te doresc din ce în ce mai mult. La mulți ani pentru cea mai specială persoană din lume!

O alta zi, un alt an, un alt zambet, o alta lacrima..dar altul ca tine nu mai este. La multi ani!

As vrea ca in noul an sa continuam aceasta poveste frumoasa de dragoste care parca nu se va sfarsi niciodata. La multi ani!

Vor veni noi clipe de tristete dar si de bucurie; nu uita ca iti voi fi alaturi indiferent de ce se va intampla. Un An Nou fericit!

Pentru tine voi incerca incepand cu anul care vine sa devin o persoana mai buna, o persoana care nu te va lasa niciodata singur si care te va insoti pe tot drumul lung al vietii.

Un an nou plin de visuri implinite, de zambete si de multa iubire! La multi ani!

De Anul Nou visurile tale se pot materializa asa ca gandeste-te la mine cand iti vei pune o dorinta. La multi ani!

Viata mea nu ar fi la fel de plina fara tine; iti multumesc ca imi dai atatea motive sa zambesc. Un An Nou fericit!

Iti urez din toata inima un an nou mai bland care sa ne gaseasca tot impreuna! La multi ani!

Sper ca in noul an sa retraim bucuria pe care am simtit-o atunci cand ne-am intalnit pentru prima oara. La multi ani!

Noul an sa fie precum prima noastra intalnire: plin de emotie si pasiune. Te iubesc!

Ma bucur ca traiesc alaturi de tine magia sarbatorilor de iarna. Nici nu pot sa imi imaginez ca as putea fi cu altcineva in aceste clipe deosebite. La multi ani!

Astept cu nerabdare noul inceput de an pentru ca stiu ca il vom petrece impreuna. La multi ani!

Noul an sa te surprinda cu clipe frumoase traite alaturi de cei dragi si sa iti aduca linistea sufleteasca de care ai nevoie. La multi ani!

Vine un an plin de posibilitati; nu uita ca si cele mai nebunesti dorinte se pot implini!

Fie ca Noul An să ne găsească din nou unul în brațele altuia, să privim cu încredere spre un viitor luminos care să ne găsească tot împreună. La mulți ani!

În așteptarea minunilor de Revelion, felicitări pentru tine, dragul și iubitul meu! Nu vreau să te văd vreodată supărat, ci doar împăcat, plin de tandrețe și inspirație. Să ai azi cea mai minunată dispoziție din viață. Un An Nou fericit! Realizează că viața este plăcută și frumoasă!

Astăzi este o noapte specială, plină de momente magice, bunătate unică, căldură reală a inimilor noastre! Astăzi e noaptea de Anul Nou! Îți doresc, iubitule, tot extraordinarul și amabilul: împlinirea dorințelor cele mai interioare, succese uimitoare, clipe amuzante și interesante, victorii magnifice!

Anul ce vine va fi mai bun din toate punctele de vedere și chiar dacă vor exista greutăți eu nu le voi simți dacă tu ești alături de mine. Iubirea ta îmi dă putere așadar voi realiza în Noul An tot ceea ce mi-am propus. La mulți ani!

Celei mai magice persoane din viața mea nu pot decât să îi doresc toate bucuriile din lume și cât mai multă sănătate că de restul dorințelor sale mă voi ocupa eu. La mulți ani magia vieții mele!

Abia aștept să îmi pun o nouă dorință de Revelion. Cea de anul trecut s-a îndeplinit și acum suntem împreună. La mulți ani, iubitule!

În minunata sărbătoare de Anul Nou, îți doresc ție, celui mai iubit bărbat de pe pământ, fericire – fără dimensiuni și incredibilă, distracție – de neuitat și grozavă, succes – mare și luminos! Un An Nou fericit, dragule!

De Anul Nou, îți doresc prosperitate și mult noroc, toate sarcinile să poată fi rezolvate pozitiv! Zâmbește mai des, fii fericit, visele prețioase să devină întotdeauna realitate și, desigur, în toate problemele să capeți succes. Să fii înconjurat de prieteni credincioși și haioși, de bucurii și zâmbete!

Dacă dorința mea de Anul Nou se va îndeplini înseamnă că vom fi împreună și anul viitor. Privesc din nou cu nerăbdare către un nou an plin de iubire și fericire alături de tine. La mulți ani!

Te felicit, iubitul meu, cu cea mai strălucitoare sărbătoare de iarnă – Anul Nou. Fie ca el să-ți aducă multe momente vesele și fericite în casa ta, să existe o masă bogată și să-i inviți pe oaspeții dragi la ea!

Persoana cu adevărat specială din viața mea merită tot ce e mai bun pe lume. Anul ce vine va fi cu adevărat special pentru noi doi și aștept cu nerăbdare să petrecem împreună noi clipe pline de iubire. La mulți ani!

Casa este deja decorată în ajunul Revelionului. Vreau să știi că simt atâta căldură când sunt cu tine, ca în iulie. Să ai un An Nou fericit, care o să ne lumineze casa!

Miracolul unui nou an se apropie cu repeziciune însă nu se poate compara cu miracolul vieții mele care ești tu. Te iubesc din ce în ce mai mult odată cu trecerea fiecărei secunde, ore, zile, săptămâni, luni, iar iubirea noastră devine mai profundă odată cu trecerea anilor.

Îți doresc, dragule, ca Anul Nou să te ducă în lumea succesului. Fie ca inima ta să fie plină de încredere, gândurile tale – de bucurie și mușchii – de forță.

Îți urez cât mai multe zile alături de mine pentru că meriți un răsfăț permanent și eu voi fi în culmea fericirii dacă îmi vei permite să am grijă de tine și în Noul An. La mulți ani!

La mulți ani, iubitule! În viață să-ți fie totul lin și bun. Îmi voi trimite dorințele către stele: să ai totul acum și aici și totul pe Pământ să fie ușor și simplu pentru tine. Vreau ca toată viața să fii alături de mine, iubindu-mă!

Vreau să știi că am comandat eu tot vâscul din țară pentru a mă asigura că îmi vei da voie să îți ofer măcar o mică parte din săruturile pe care le meriți. Nu mă mai satur de buzele tale și în Noul An îmi propun să te sărut de cel puțin două ori mai mult decât în anul ce a trecut. La mulți ani!

Iubitule, îți doresc adevărate minuni de Anul Nou. Fie ca toate începuturile să continue și să se încheie cu mult succes. Fie ca sentimentul de fericire adevărată să nu te părăsească. La mulți ani!

Visul meu cel mai mare a devenit realitate atunci când te-am întâlnit și acum în fiecare an singura mea dorință ești tot tu. Te doresc din ce în ce mai mult. La mulți ani pentru cea mai specială persoană din lume!

Dragul meu, iubitul meu, la mulți ani! Fie ca Domnul să te iubească și să te protejeze! Lasă această sărbătoare de iarnă să-ți dea fericire și să alunge orice indiciu de tristețe!

An Nou fericit, dragul meu! Fie ca dragostea să-ți înmulțească puterea și să-ți întărească sentimentele de împlinire și fericire! Fie ca Dumnezeu să te ajute să poți lăsa în urmă toate necazurile. Zâmbește cât mai des, în tot ceea ce întreprinzi să reușești, iar toate dificultățile să fie rezolvate genial. Îți doresc bucurie, sănătate, bunătate.

Anul Nou bate la ușă și îți promite că-n această noapte visele se vor împlini! Crede-mă, toate lucrurile bune sunt în fața ta! Te iubesc!

Iubitule! De Revelion, îți doresc să fii sănătos, bogat, fericit! Permite-i fiecărei etape a vieții și fiecărei munci depuse să aibă succes. Folosește-ți bunul simț și fii sigur că poți atinge înălțimi fără precedent. La mulți ani!

Iubesc Anul Nou, dar și mai tare te ador pe tine! Lasă în noul an tot răul să plece și să ai pace! Visează cât mai mult și acționează instant!

Îți doresc, iubitule, ca Anul Nou să-ți aducă bucurie. Fie ca zilele tale să aibă succes, munca ta să dea roade, iar nopțile să fie pline de tandrețe. Să fii mereu înconjurat de zâmbete și prieteni sinceri. Fii fericit!

Iubitule! Fie ca lucrul să te facă fericit, mașina să nu se strice, pe masă să ai delicii și în inimă – pe mine! Fie ca dorințele tale să devină realitate!

Ce pot să-i doresc iubitului meu de Anul Nou? Să rămâi la fel de frumos și devotat, să zâmbești toată ziua și să ții minte că mi-ești cel mai drag!

De Revelion, îți doresc numai bine! Și toate stelele strălucitoare de pe cer! Îți doresc, dragostea mea, ca Dumnezeu să te păstreze în siguranță, ca dragostea noastră să înflorească, dându-ne mai multă putere și energie pentru fapte mărețe. Îmi doresc ca spiritul Anului Nou magic să trăiească în sufletul tău cât mai mult timp și tot ce ți-a dat Domnul, tu să apreciezi mereu!

Îți doresc ca viața ta să fie plină de adrenalină în sensul bun al cuvântului. Să trăiești fiecare clipă la maximum! Te iubesc nespus de mult!

De Revelion, voi aprinde o lumânare și voi pregăti o seară romantică. Te iubesc! Aș striga asta în toată lumea! Fie ca toate sărbătorile tale să fie petrecute vesel și bine!

De Anul Nou, dragul meu, totul este posibil și se pot întâmpla minuni! Visează cu atenție astăzi și cerul te va auzi. Fie ca credința ta să fie un sprijin puternic, să poți spera la un tovarăș credincios, iar iubirea noastră să fie o sursă de inspirație. Îți doresc să trăiești într-o lume a fericirii și a bucuriei și să mergi doar pe drumuri luminoase!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI