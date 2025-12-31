Mesaje creștine de Anul Nou 2026. Urări, felicitări și SMS-uri religioase pe care le puteți trimite de Revelion

Mesaje creștine (religioase) de Anul Nou 2026. Urări creștine de Anul Nou 2026. Felicitări creștine de Revelion. SMS-uri creștine pe care le puteți trimite prietenilor la cumpăna dintre ani

Cele mai frumoase mesaje, urări și felicitări creștine pe care le puteți trimite familiei, prietenilor și celor dragi la cumpăna dintre ani

Mesaje crestine de Anul Nou

Anul în care intrăm să vă aducă multe binecuvântări, har şi pace, şi în noul an fericit, prosperitate şi bucurie.

După cumpăna dintre ani să privim în urmă cu iertare, înainte cu speranţă, în jur cu înţelegere şi în sus cu recunoştiinţă…

Acum la cumpăna dintre ani, îţi urez un sincer: „La mulţi ani!” Zile lungi şi fericite! Toate dorinţele să fie împlinite în noul an fericit.

Fie ca cea mai bună zi din anul trecut să fie cea mai rea în anul acesta!…

Pentru anul 2023 îţi doresc un an de fericire, 12 luni de veselie, 52 săptămâni de bucurii, 366 de zile de succes, 8760 ore de împlinirii, 525600 minute de iubire şi 3153600 secunde sub protecţia Lui Dumnezeu.

Lasati o parte din lumina artificiilor aprinse in noaptea anului Nou sa va lumineze. Fie ca anul care vine sa fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos.”La Multi Ani!”

Va doresc ca sarbatorile de iarna sa va aduca sanatate si fericire, implinirea tutror dorintelor si sanatate celor dragi. La multi ani!

Nu iti doresc ca Noul An sa iti aduca in dar indeplinirea tuturor viselor, ci sa ai puterea de a le face fata atunci cand se vor implini. Sa ai parte de tot ce e mai bun in viata!

Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorintele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar calduroasele mele urari sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!

E cumpana dintre ani! Sa privim inapoi cu iertare, inainte cu speranta, in jos cu intelegere si in sus cu recunostinta! Speranta sa va deschida poarta spre un An Nou plin de bucurii si impliniri! La multi ani!

Noul an se asterne inaintea noastra ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Va uram sa le scrieti numai cu lucruri bune, impliniri si fericire pentru ca la sfarsitul volumului sa-l cititi cu bucurie. Un An Nou fericit!

Sa va aduca Bunul Dumnezeu pacea si fericirea in casa voastra (dvs),multa iubire si dragoste de apropiatii vostrii.LA ANUL SI LA MULTI ANI!!!!

Fie ca noul an sa-ti aduca mai multe zambete decat impotriviri, mai multe reusite decat infrangeri si mai multe impliniri decat te-ai gandit vreodata. LA MULTI ANI!

Tata bun, mama iubita, Azi e ziua potrivita, Sa va spun ce va doresc Sa v-arat cat va iubesc. Va doresc intai de toate, Un an nou cu sanatate, Voie buna, trai usor, Bucurie si mult spor. La multi ani!

Anul Nou sa va daruiasca sanatate, pace in suflet si prosperitate pentru tine si familie.”La Multi Ani!”

Te-ai gandit unde petreci Revelionul? Sa nu uiti sa iei cu tine: voia buna, lumina in gand si veselia de alta data!

Fie ca sarbatorile de iarna sa iti aduca liniste sufleteasca, mult noroc si iubire! Un An Nou alaturi de cei dragi si apropiati sufleteste. La Multi Ani!

La multi ani cu sanatate, Domnul sa va dea de toate, poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc!

Din gama fulgilor ce cad si din a lor sclipire, eu va doresc tot cei mai drag, multi ani si fericire! La multi ani!

In primul rand iti doresc multa sanatate si fie ca anul 2023 sa iti umple inima de bucurie si fericire. La multi ani!

In contul tau 2026, la Banca „Viata” am depus 365 de zile de fericire, sanatate, dragoste si bucurii. La multi ani!

Fie ca Iubirea, Intelepciunea, Increderea si Generozitatea sa va calauzeasca pasii in noul an! La multi ani!

Ieri e istorie, maine e mister, azi e un dar. Un dar de impartit cu apropiatii. La Multi Ani si Un An Nou Fericit!

Noul an sa va fie presarat cu realizari remarcabile, impliniri, fericire si nu in ultimul rand sanatate!

Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorintele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar calduroasele mele urari sunt pentru totdeauna! Un An Nou asa cum ai visat!

Imi datorezi cadoul promis, dar nu mai poti sa mi-l dai pentru ca nu puteai sa imi faci decat unul singur, sa petreci prima secunda din Anul Nou alaturi de mine. La multi ani!

Viata mea ar fi goala fara tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!

Daca toata lumea iti doreste ca aceasta zi sa fie una minunata, eu iti urez ca toate zilele ce urmeaza sa fie pline de bucurii si realizari astfel incat acest nou an sa iti umple sufletul de voie buna! La multi ani 2023!

Inchide ochii si pune-ti o dorinta! Am auzit ca de Anul nou orice vis poate deveni realitate si sper sa ti se intample si tie! La multi ani fericiti!

In anul care vine imi doresc sa am alaturi numai persoane fericite. Stiu ca dorinta mi se va implini si mai stiu ca meriti sa fii fericit(a). Hai sa ne bucuram impreuna de anul ce vine intr-o atmosfera plina de armonie si iubire! La multi ani!

Deschide-ti inima in noaptea dintre ani, lasa bucuria unui nou inceput sa iti patrunda in suflet, paseste cu speranta si incredere si nu uita ca cineva se va gandi in miez de noapte la tine si iti va dori toata fericirea din lume!

In seara dintre ani te invit sub o crenguta de vasc sa ne punem aceeasi dorinta si sa o facem sa se implineasca in anul ce va urma. Accepti invitatia?

Anul care vine sa iti aduca speranta unui nou inceput, energia necesara pentru a-ti implini toate obiectivele, intelepciunea de a aprecia fiecare zi prin micile bucurii pe care ti le ofera si pe acel cineva care sa te faca sa zambesti.

Sper ca anul care vine sa-ti aduca numai zile albe si frumoase ca zapada de pe brazi. La Multi Ani!

Fie ca bucuriile si gandurile frumoase ale prezentului sa devina amintirile frumoase ale viitorului. Un An Nou exceptional!

Sufletul tau sa vibreze in armonie si pace, iubirea sa te primeasca in bratele-i pline de caldura, iar norocul sa te urmeze oriunde… Anul ce vine sa te ajute sa descoperi minunea unei vieti implinite! La Multi Ani!

LA MULTI ANI cu bucurie! Casa, casa sa va fie, Masa, masa sa ramaie Iar in jurul ei sa vie Oameni buni, de omenie, Sa v-aduca veselie, Ganduri bune, cumpatate si urari de sanatate/ Zile multe si prospere, de la Dumnezeu putere/ Sa invingeti relele ce va-ncurca vietile!

Descopera, invata cu adevarat sa crezi in frumos, traieste sentimentul de impreuna, alaturi de cei dragi!

Vechiul an… scris cu amintiri, presarat cu lacrimi, marcat cu truda, parafat cu vise, semnat cu decizii, indosariat cu speranta, capsat cu obijnuinta… Un nou an… Pagini albe, fapte nescrise, noi oportunitati, noi prieteni, taram necunoscut, file neexplorate, colturi drepte, sanse, oferte… Priveste inainte, ofera zambet, scrie curat in prefata, i-al pe Isus ca indrumator si ajutorm iubire si pace… La sfarsit sa inchizi cartea fericit, cu un final victorios. Un an binecuvantat cu Iisus!

Invata sa te bucuri de sarbatorile de iarna, nu lasa sa treaca nevazute pe langa tine. La multi ani!

Mult belsug si sanatate, sa-ti ofere Noul An! Multa dragoste in viata si s-aduni ban dupa ban!

Eu iti doresc de Anul Nou, doar Sentimente drept cadou! La multi ani!

Traieste un adevarat pastel de iarna, cu valuri de ninsoare. Asculta-ti vocea sufletului, alunga frigul din el, fii deasupra linistei creata de dansul fulgilor de nea. Sarbatori fericite si un An Nou de poveste!

Fie ca anul care vine sa insemne pentru tine o noua treapta pe care o urci. Iti doresc o viata implinita si fericita! La multi ani!

Treci peste ce-a fost, crede cu adevarat in tine. Anul Nou e o carte deschisa cu retetele succesului, alege ce ti se potriveste si porneste la drum cu incredere!

Gandeste-te la trecerea dintre ani ca la o poarta. Poti sa treci prin aceasta poarta in noul an si sa iei cu tine numai lucrurile bune si apoi sa inchizi poarta in urma ta, astfel incat grijile si supararile sa nu te poata urma. La multi ani!

Sa privim inapoi cu iertare, inainte cu speranta, in jos cu intelegere, si in sus cu recunostinta! Sarbatoarea Craciunului sa va deschida poarta spre un An Nou plin de bucurii si impliniri! La multi ani!

