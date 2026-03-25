Medicul Adrian Ienea, din Sebeș, trimis în judecată pentru luare de mită: Ar fi primit de nouă ori sume cuprinse între 100 și 1.000 de euro. În trecut a mai avut astfel de ,,isprăvi”
Medicul primar din Sebeș, Adrian Ienea, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, fiind acuzat că ar fi primit mită în mod repetat de la pacienți pentru revizuirea sau emiterea unor decizii medicale privind capacitatea de muncă.
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, medicul Adrian Ienea, încadrat în cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, ar fi primit de nouă ori, în perioada 26 ianuarie – 2 februarie 2026, sume cuprinse între 100 și 1.000 de euro, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.
Urmare a comunicatului de presă cu nr. 222/E/I/36/2026 din 5 februarie 2026, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba aduce la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:
Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus prin rechizitoriu trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului IENEA DRIAN, medic primar de expertiză medicală în cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă – Cabinet de Expertiză Medicală nr. 23 Alba şi nr. 89 Hunedoara, cu sediul în municipiul Sebeş, pentru comiterea infracţiunii de luare de mită în formă continuată, în stare de recidivă (9 acte materiale).
În rechizitoriu, procurorul a reținut, în esență, următoarea stare de fapt: În perioada 26.01-02.02.2026, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe postul de medic primar care asigură activitatea de expertiză a capacității de muncă, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul IENEA ADRIAN a primit de 9 ori diverse sume de bani necuvenite, pretinse sau date, în mod direct și pentru sine, cu o valoare cuprinsă între 100 Euro și 1.000 Euro, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, respectiv de revizuire sau emitere a deciziilor medicale asupra capacităţii de muncă a pacienţilor.
Totodată, procurorul a solicitat instanței de judecată:
– menținerea măsurii arestării preventive față de inculpat;
– confiscarea specială a sumelor de bani primite de inculpat cu titlu de mită, respectiv 3.400 euro, 200 de lire şi 2.600 lei (pentru care, în vederea confiscării speciale, s-au instituit în cursul urmăririi penale măsuri asigurătorii);
– menținerea măsurilor asigurătorii asupra conturilor bancare ale inculpatului și asupra sumelor de 1.630 de euro şi 2.430 de lei, ridicate de la inculpat cu ocazia percheziţiei domiciliare, în vederea confiscării speciale și a garantării executării cheltuielilor judiciare efectuate în cauză.
Precizăm că inculpatul a mai fost condamnat anterior pentru săvârșirea unor infracțiuni similare. Spre exemplu, la data de 06.06.2025 s-a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei între procuror şi numitul Ienea Adrian cu privire la condamnarea pentru comiterea infracțiunii de luare de mită la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 3 ani și 6 luni, sancțiune care a rămas definitivă la data de 13.01.2026.
Persoanele care au cunoștință despre săvârșirea unor fapte de corupție pe raza județului Alba au posibilitatea de a sesiza în scris Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba la adresa de e-mail [email protected] sau telefonic Serviciul Județean Anticorupție Alba la Call-center anticorupție – 0800.806.806. Conform art. 290 alin. 2 Cod procedură penală: mituitorul NU se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta.
Precizăm că întocmirea rechizitoriului este o etapă a procesului penal, reglementată în Codul de procedură penală, care reprezintă finalizarea anchetei penale şi trimiterea dosarului la instanţa competentă, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
