Rămâi conectat

Actualitate

Medicii specialişti ar putea suspenda „parţial sau total” acordarea serviciilor gratuite pentru pacienţi și amenință cu măsuri de protest: Ce nemulțumiri au

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Medicii specialişti din România ar putea suspenda „parţial sau total” acordarea serviciilor gratuite pentru pacienţi și amenință cu măsuri de protest: Ce nemulțumiri au

Patronatul Medicilor Specialişti cu Practică Independentă şi Asociaţia Profesională a Medicilor de Ambulator şi-au exprimat, joi, 28 august 2025, „indignarea” faţă de intenţia Guvernului de „a nu respecta angajamentele asumate” și anunță că iau în calcul măsuri de protest, inclusiv suspendarea parţială sau totală a activităţii.

„Deşi Guvernul, prin prim ministrul Ilie Bolojan şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete şi CNAS, prin preşedintele Horaţiu Moldovan, au declarat public în mod repetat majorarea valorii punctului (6,5 lei din august 2025, 8 lei din ianuarie 2026), măsură deja amânată pentru data de 1 octombrie, asistăm astăzi la o nouă tergiversare pentru anul 2026, respectiv 2027 şi la o încălcare flagrantă a încrederii medicilor şi pacienţilor în aceştia”, afirmă reprezentanţii celor două asociaţii într-un comunicat de presă comun remis Agerpres.

Apulum Agraria 2025

„Dacă aceste solicitări nu vor fi îndeplinite urgent, PMSPI şi APMA iau în calcul măsuri de protest”

Potrivit acestora, subfinanţarea ambulatoriului înseamnă „desconsiderarea” muncii medicilor specialişti, „ignorarea” nevoilor pacienţilor şi „condamnarea la stagnare sau chiar destabilizarea celei mai eficiente” componente a sistemului medical.

Solicitările noastre sunt clare: respectarea promisiunii de creştere a valorii punctului, buget corespunzător pentru ambulatoriul clinic de specialitate, o strategie transparentă şi predictibilă pentru finanţarea cabinetelor independente.

Dacă aceste solicitări nu vor fi îndeplinite urgent, PMSPI şi APMA iau în calcul măsuri de protest, inclusiv suspendarea parţială sau totală a activităţii în contract cu CNAS„, transmit reprezentanţii celor două asociații.

Patronatul Medicilor Specialişti cu Practică Independentă şi Asociaţia Profesională a Medicilor de Ambulator spun că ambulatoriul clinic de specialitate este singura alternativă sustenabilă pentru reducerea presiunii asupra spitalelor, oferind servicii medicale de înalt profesionalism dar cu raport cost-eficienţă superior spitalizărilor de zi şi continue.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

REFORMA în sistemul sanitar din România: Ce propuneri se regăsesc în pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de Guvern

Ioana Oprean

Publicat

acum 48 de minute

în

29 august 2025

De

REFORMA în sistemul sanitar din România: Propunerile care se regăsesc în pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de Guvern Guvernul a trimis spre avizare către Consiliul Economic și Social (CES) proiectele din pachetul 2 de măsuri fiscale, care va fi împărțit în 5 părți. Principalele elemente ale reformelor în sănătate cuprinse în pachetul doi […]

Citește mai mult

Actualitate

Filosofia, o disciplină pe cale de dispariție în școlile din România, dar esențială pentru echilibrul emoțional al tinerilor

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

29 august 2025

De

Filosofia este o disciplină pe cale de dispariție în școlile din România, dar esențială pentru echilibrul emoțional al tinerilor Un studiu internațional realizat pe un număr de peste 600.000 de studenți arată că filosofia îi ajută pe adolescenți să gândească mai clar, să reziste manipulării și să fie mai empatici. În România însă, această materie […]

Citește mai mult

Actualitate

Noi măsuri fiscale, anunțate la jumătatea lunii septembrie 2025: Ce ”surprize” mai pregătește Guvernul Bolojan în pachetul 3

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

29 august 2025

De

Noi măsuri fiscale, anunțate la jumătatea lunii septembrie 2025: Ce mai pregătește Guvernul Bolojan în pachetul 3 Guvernul Bolojan îşi va asuma separat răspunderea în Parlament pentru fiecare măsură din pachetul doi de măsuri fiscale, nu pe întreg proiectul, iar premierul anunţă reforme, dar unele privilegii par de neclintit. Executivul vrea să reducă cu aproape […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 48 de minute

REFORMA în sistemul sanitar din România: Ce propuneri se regăsesc în pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de Guvern

REFORMA în sistemul sanitar din România: Propunerile care se regăsesc în pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de...
Actualitateacum o oră

Filosofia, o disciplină pe cale de dispariție în școlile din România, dar esențială pentru echilibrul emoțional al tinerilor

Filosofia este o disciplină pe cale de dispariție în școlile din România, dar esențială pentru echilibrul emoțional al tinerilor Un...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 5 ore

Țeapa „Acoperișul” a „prins” în Alba Iulia: 31.000 de lei dați de două persoane pentru reparații fictive, recuperați în urma unei percheziții domiciliare în județul Mureș

Țeapa „Acoperișul” a „prins” în Alba Iulia: 31.000 de lei dați de două persoane pentru reparații fictive, recuperați în urma...
Ştirea zileiacum 6 ore

VIDEO | Târgul Turtelor 2025, la Drașov, continuă tradiția veche de peste 100 de ani, în comuna Șpring: Turta dulce și gusturile copilăriei, regăsite de participanții la eveniment

Târgul Turtelor 2025, din satul Drașov, continuă o tradiție veche de peste 100 de ani, în comuna Șpring: Turta dulce...

Curier Județean

Curier Județeanacum 21 de minute

ACCIDENT RUTIER pe DN 7: Două mașini implicate în evenimentul rutier din zona intersecției de la Tărtăria

ACCIDENT RUTIER pe DN 7: Două mașini implicate în evenimentul rutier din zona intersecției de la Tărtăria Un accident rutier...
Curier Județeanacum 2 ore

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru 01.09.2025-07.09.2025

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru 01.09.2025-07.09.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 5 ore

Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ: „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!”

Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ pe termen nedeterminat Primarii de comune și orașe mici intră, de vineri,...
Politică Administrațieacum 22 de ore

FOTO | A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea

A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea Pe Drumul...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 2 minute

30 august 2025: Sfântul Alexandru, ”protectorul omenirii”. Ce se spune despre persoanele care poartă numele de Alexandru și Alexandra

30 august 2025: Sfântul Alexandru, ”protectorul omenirii”. Ce se spune despre persoanele care poartă numele de Alexandru și Alexandra? În...
Opinii - Comentariiacum 10 ore

29 august – Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții și obiceiuri

Tăierea cinstitului cap al Sf. Proroc Ioan Botezătorul este pomenită în calendarul creştin ortodox în ziua de 29 august. Sfântul...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea