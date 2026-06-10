Sport

Meciurile echipelor naționale ale României la competiții majore, OBLIGATORIU la televizor fără costuri suplimentare

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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ALBA FEST 2026

Meciurile echipelor naționale ale României la competiții majore, OBLIGATORIU la televizor fără costuri suplimentare

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 10 iunie 2026, în calitate de for decizional, proiectul de lege inițiat de deputatul AUR Ciprian Paraschiv, președintele Comisiei pentru Tineret și Sport.

Actul normativ prevede ca evenimentele sportive majore ale echipelor naționale să fie accesibile publicului fără costuri suplimentare, eliminând posibilitatea transmiterii exclusive prin platforme pay-per-view sau servicii de streaming cu abonament.

Inițiativa legislativă a apărut după ce Pro TV a achiziționat drepturile de difuzare pentru toate turneele finale mondiale și europene de handbal feminin și masculin din perioada 2026-2031 și a anunțat că partidele vor fi disponibile exclusiv pe platforma Voyo.

Legea a fost adoptată cu o majoritate covârșitoare: 290 de deputați au votat pentru, unul s-a abținut, unul nu a votat, iar singurul vot împotrivă a aparținut fostului ministru al Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe.

Documentul urmează să ajungă la promulgare, iar după intrarea în vigoare, toate meciurile naționalelor României de la Campionatele Mondiale și Europene din intervalul 2026-2031 vor trebui să fie disponibile gratuit pentru telespectatori.

Prima competiție care va intra sub incidența noii legi este EHF EURO 2026, programat între 3 și 20 decembrie. România va găzdui meciuri la Oradea și Cluj-Napoca, inclusiv grupa din care face parte naționala pregătită pentru turneul final.

Noua lege include aceste partide pe lista evenimentelor de importanță majoră pentru societate, alături de Jocurile Olimpice, Campionatul Mondial și Campionatul European de fotbal, precum și Festivalul Internațional „George Enescu”.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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