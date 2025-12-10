Măsurile din pachetul 2 de austeritate: CCR urmează să decidă astăzi viitorul noilor taxe pe locuințe și mașini

Măsurile din pachetul 2 de austeritate: CCR urmează să decidă astăzi constituționalitatea noilor taxe pe locuințe și mașini

Curtea Constituțională ar urma să se pronunțe astăzi, miercuri, 10 decembrie, asupra legalității pachetului 2 de măsuri de austeritate, care prevede majorări de taxe și impozite locale, inclusiv pentru locuințe și autoturisme, precum și alte măsuri destinate creșterii veniturilor bugetare începând cu 2026.

CCR a fost sesizată în legătură cu Pachetul 2 în luna septembrie, după momentul în care Guvernul și-a asumat răspunderea. Atunci, mai mulți deputați din Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), din Grupul parlamentar S.O.S. România și din Grupul parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri (POT) au depus o sesizare privind posibile încălcări ale Constituției în prevederile proiectului de lege.

În esență, proiectul viza majorarea taxelor locale pentru toate tipurile de proprietăți deținute de persoane fizice, autoturisme, locuințe sau terenuri, precum și creșterea unor taxe și impozite care afectează mediul de afaceri.

Conform documentului, impozitul pentru locuințe ar fi urmat să fie majorat semnificativ de la 1 ianuarie, cu aproximativ 80%. Astfel, pentru un apartament cu trei camere din București, la care impozitul în acest an a fost de 198 de lei, proprietarul ar fi plătit anul viitor 355 de lei.

Mai exact, proiectul prevedea actualizarea valorilor impozabile din Codul Fiscal de 2,68 ori, indiferent de tipul construcției (cadru de beton, lemn etc.). Valorile existente sunt cele stabilite în 2015 și au fost între timp ajustate doar cu rata inflației.

