Salariu minim 2026 | Venitul minim ar putea fi înghețat și anul viitor. Sindicatele trag un semnal de alarmă din cauza scumpirilor
Salariul minim pe economie ar putea fi menținut la nivelul actual și în anul 2026, potrivit unor surse guvernamentale. Executivul lucrează la o ordonanță de urgență prin care să fie „înghețat” salariul minim, fără nicio majorare.
Decizia se conturează într-un context tensionat, în care pozițiile sindicatelor și patronatelor sunt diferite. Sindicaliștii au cerut majorarea salariului minim, invocând scumpirile și pierderea puterii de cumpărare a angajaților.
Pe de altă parte, patronatele susțin înghețarea salariului minim, argumentând că o majorare ar pune presiune asupra companiilor, în special asupra celor mici și mijlocii. Mediul de afaceri avertizează că o creștere salarială forțată ar putea afecta investițiile, competitivitatea și numărul locurilor de muncă. Sursele guvernamentale indică faptul că varianta analizată este menținerea valorii actuale a salariului minim pe întreg anul 2026.
Chiar dacă sindicatele continuă să ceară majorarea salariului, direcția politică pare să se îndrepte spre înghețare. Sindicatele au fost invitate la o ședință a Consiliului Național Tripartit, unde salariul minim va fi tema principală de discuție. În această structură, Guvernul, angajatorii și reprezentanții salariaților negociază politicile salariale, iar rezultatul discuțiilor ar putea decide dacă salariul minim va rămâne neschimbat sau va fi majorat în 2026.
În paralel, Guvernul lucrează la proiectul bugetului de stat pentru 2026, care ar putea fi finalizat la sfârșitul lunii ianuarie. Până atunci, Executivul își propune finalizarea reformei administrative, ce vizează reorganizarea instituțiilor publice și reducerea cheltuielilor statului. Sursele guvernamentale au mai precizat că vor fi aprobate și mai multe pachete fiscale înainte de adoptarea bugetului, cu scopul de a reduce și eficientiza costurile publice.
