Măsuri drastice împotriva conducătorilor auto sub influența substanțelor psihoactive și a alcoolului: Permisul suspendat pentru 10 ani, potrivit unui nou proiect de lege

Un proiect de lege recent ar putea aduce consecințe grave pentru șoferii prinși conducând sub influența alcoolului sau drogurilor în România. Potrivit acestei inițiative, aceștia riscă să-și piardă dreptul de a conduce timp de 10 ani. Proiectul va fi discutat săptămâna viitoare în comisiile de la Senat, iar, dacă va fi adoptat, va aduce modificări semnificative în legislația rutieră.

Legea, cunoscută sub numele de „Anastasia”, care deja prevede pedepse cu închisoarea pentru șoferii sub influența substanțelor în cazul accidentelor mortale, ar putea fi extinsă pentru a include și suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 10 ani pentru cei găsiți vinovați.

Inițiatorii proiectului subliniază necesitatea unor măsuri dure în contextul în care România înregistrează o medie de zece accidente mortale în ultimele patru luni. Statisticile recente arată că 1600 de persoane pierd viața anual în România în accidente rutiere, plasând țara pe primul loc în Europa la acest capitol.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc, inițiatorul Legii Anastasia, a declarat că vor continua să adopte măsuri dure pentru a preveni tragediile în trafic. Legea a fost numită după o fetiță din Iași care a murit într-un accident provocat de o șoferiță fără permis.

Legea Anastasia, programată să intre în vigoare la 1 ianuarie 2024, are scopul de a descuraja încălcarea regulilor de către șoferi și de a asigura siguranța în trafic. În ultimul deceniu, peste 3200 de accidente grave au fost provocate de șoferi sub influența alcoolului, soldate cu 647 de morți, în timp ce șoferii fără permis au fost responsabili de peste 1600 de accidente cu peste 400 de morți. În plus, șoferii drogați la volan au provocat 13 accidente grave cu nouă morți.