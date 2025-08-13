Masterat în Sport și Studiu DUAL – noutățile aduse de Admiterea de toamnă la UAB
Începând cu data de 18 august 2025, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) deschide perioada de înscrieri pentru Admiterea de toamnă, oferind celor interesați o nouă oportunitate de a deveni studenți într-un mediu universitar modern, conectat la realitățile socio-economice actuale.
În premieră, această sesiune de admitere aduce noutăți în oferta academică a universității. Se lansează două noi programe de licență în regim DUAL: Electronică Aplicată (Facultatea de Informatică și Inginerie) și Logistică Operațională (Facultatea de Științe Economice) – alături de un program de masterat în Educație fizică școlară și activități extracurriculare, în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale. Aceste programe sunt gândite să răspundă cerințelor actuale ale pieței muncii și să ofere studenților o pregătire cât mai practică și relevantă.
Studiul DUAL la UAB și beneficiile oferite
Un element definitoriu al noii oferte educaționale este învățământul DUAL, un model care presupune echilibrul între teoria predată la cursuri și practica desfășurată direct în companii. Studenții vor avea astfel ocazia să petreacă 50% din timpul de studiu în sălile de curs ale UAB, iar cealaltă jumătate în medii profesionale reale, acumulând experiență concretă în domeniul ales.
Implementarea învățământului DUAL la Alba Iulia a fost posibilă prin colaborarea cu parteneri economici importanți, care susțin activ dezvoltarea profesională a tinerilor. Printre companiile implicate se numără Kaufland România, Lactalis România, Bosch România, Kronospan, Elit, StarAssembly & StarTransmission, Oprean și IPEC – organizații cu influență la nivel național și internațional. Acestea contribuie atât cu sprijin logistic și expertiză, cât și cu burse lunare ce pot ajunge până la 1.500 lei/lună (12 luni/an), oferind viitorilor studenți siguranță financiară și motivație suplimentară.
Pe lângă avantajul experienței acumulate direct în companii, studenții beneficiază de integrarea treptată în piața muncii și de șanse reale de angajare încă din timpul facultății. Modelul DUAL se dovedește astfel o alegere strategică pentru tinerii care vor să-și asigure un viitor profesional solid, într-un ritm accelerat și cu sprijin concret din partea mediului economic.
Masterat în Sport – Pregătire pentru o carieră solidă în acest domeniu
În premieră, Universitatea din Alba Iulia anunță lansarea unui nou program de Masterat în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale – Educație fizică școlară și activități extracurriculare, disponibil pentru înscrieri încă din toamna acestui an academic. Această inițiativă reprezintă un pas important în diversificarea ofertei educaționale și în sprijinirea formării de specialiști capabili să răspundă cerințelor actuale din domeniul educației fizice și al sportului.
Noul program de masterat, dedicat în mod special educației fizice și activităților cu caracter sportiv, se adresează absolvenților pasionați de mișcare, sănătate și performanță, care își doresc să aprofundeze cunoștințele teoretice și practice din acest domeniu. Studenții vor beneficia de cursuri moderne, susținute de cadre universitare cu experiență, precum și de activități aplicative menite să dezvolte competențe avansate în organizarea și coordonarea de programe educaționale și extracurriculare.
Programul vine ca un răspuns concret la nevoia tot mai mare de profesioniști bine pregătiți în școli, cluburi sportive, centre de agrement și instituții publice care promovează sportul și stilul de viață activ. Absolvenții acestui masterat vor fi pregătiți nu doar să desfășoare activități didactice de educație fizică, ci și să conceapă proiecte sportive inovatoare, să coordoneze evenimente și competiții, precum și să implementeze strategii de promovare a mișcării și sănătății în comunitate.
UAB – o alegere potrivită pentru viitorul tău
Perioada de înscrieri pentru Admiterea de toamnă se va desfășura online între 18 august și 11 septembrie – prin platforma admitereonline.uab.ro, dar și fizic, între 1 și 11 septembrie – la sediul universității (str. Unirii nr. 15-17, Alba Iulia). Pe 12 septembrie vor avea loc probele speciale, la specializările unde este cazul – probe de aptitudini sau interviuri motivaționale, urmate de afișarea rezultatelor pe 13 septembrie. Candidații admiși vor putea confirma locul obținut între 15 și 20 septembrie.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia oferă un cadru academic competitiv, cu un campus modern, o ofertă educațională adaptată pieței muncii, baze solide pentru carieră, burse diverse și un cost de trai accesibil, ceea ce o transformă într-o alegere inspirată pentru toți cei care își doresc o studenție echilibrată și un viitor profesional sigur.
Te așteptăm la UAB în această toamnă! Alege să studiezi într-o universitate orientată spre viitor, unde educația se îmbină cu practica, iar șansele reale de succes sunt mai aproape ca niciodată!
