Mașinile din România, înmatriculate și radiate online, fără vizită prealabilă la ghișeu
Tot ce ține de înmatricularea și radierea mașinilor în România se mută, în sfârșit, în online, în anii următori. Nu vorbim doar de trimiterea unor documente scanate, ci de un flux complet digital, inclusiv pentru crearea contului de utilizator pe platforma oficială a Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI). Practic, nu vei mai avea nevoie de drum la ghișeu nici măcar ca să ți se verifice identitatea, ceea ce era până acum un blocaj absurd în procesul de digitalizare.
În prezent, există deja o platformă online funcțională, dar doar pentru București, iar chiar și acolo aveai nevoie de o vizită fizică inițială pentru a-ți valida contul. Noua lege adoptată de Parlament elimină exact această obligație. După promulgare și publicarea în Monitorul Oficial, DGPCI va fi obligată să asigure un flux complet online de creare și gestionare a conturilor, iar restul țării va trebui să intre și ea în joc pe măsură ce platforma se extinde.
Ce aduce nou legea pentru înmatriculare și radiere auto
Modificarea legislativă introduce o literă nouă în articolul 112: DGPCI trebuie să „asigure un flux complet online pentru crearea și primirea conturilor de utilizator”. Tradus în practică, nu vei mai fi trimis din fața calculatorului la coadă la ghișeu doar pentru a confirma că tu ești tu. Identificarea se va face prin mijloace electronice, în funcție de cum va decide instituția în normele de aplicare.
Sunt deja conturate câteva variante posibile de verificare: poți fi identificat prin filmarea cărții de identitate și a feței tale, cu încărcarea acestor imagini în platformă, prin fotografierea documentului și a solicitantului cu o aplicație securizată sau printr-o discuție video live cu un reprezentant DGPCI. Toate aceste scenarii îți permit să finalizezi înregistrarea fără să te ridici de la birou sau din sufragerie.
Odată ce ai contul validat, platforma devine punctul unic de contact cu autoritățile pentru aproape tot ce ține de viața „administrativă” a mașinii tale. Poți încărca actele pentru înmatriculare, transcriere drept de proprietate, eliberare de duplicat pentru certificatul de înmatriculare sau radiere din circulație, iar documentele ajung automat și la autoritățile fiscale locale, fără drumuri suplimentare la primărie. În plus, vei primi prin aceeași platformă confirmări și notificări despre stadiul cererilor tale.
Ce poți face efectiv online și cum se schimbă procedurile clasice
Partea interesantă este că noul flux online nu se oprește la depunerea actelor, ci integrează și relația cu Fiscul. Prin platforma DGPCI vei putea transmite documentele de vânzare-cumpărare și datele necesare declarării sau radierii vehiculului din evidențele fiscale locale. În loc să completezi formulare separate la primărie, sistemul va comunica automat cu autoritățile, iar tu vei vedea dacă ai sau nu datorii prin certificate fiscale digitale.
În scenariul clasic, după ce cumpărai o mașină, trebuia să te ocupi separat de Fisc, de DGPCI, eventual de RAR, plus drumuri la ghișeu doar ca să predai sau să ridici hârtii. Cu noul cadru legal, procesul se aliniază logic: înscrii online vehiculul pe numele tău, încarci actele, dovada plății taxelor necesare, copia RCA și documentele de la RAR, iar sistemul îți confirmă când înmatricularea este finalizată și plăcuțele pot fi ridicate sau expediate.
Procedura pentru mașinile aduse din străinătate va rămâne ceva mai complexă, pentru că vehiculul trebuie totuși prezentat fizic la RAR pentru identificare, verificare și eliberarea cărții de identitate (CIV). În schimb, tot ce ține de autorizații provizorii, transcriere, dovada fiscală și, în final, înmatricularea definitivă, poate fi pregătit integral din spatele monitorului. Practic, deplasarea cu mașina la RAR va fi singurul pas care nu poate fi „virtualizat”.
În paralel, vei putea verifica online dacă ai toate obligațiile fiscale achitate înainte să vinzi mașina, fără plimbat după certificate pe hârtie. La fel, radierea din circulație, în cazul vânzării, dezmembrării sau exportului, se va putea face tot online, prin încărcarea documentelor aferente și marcarea vehiculului ca scos din exploatare. Pentru tine, asta înseamnă mai puține cozi, mai puțină birocrație și trasabilitate clară: știi exact unde se blochează procesul, cine are dosarul și în ce stadiu este.
E important să urmărești următorii pași: promulgarea legii, publicarea în Monitorul Oficial și apoi anunțurile DGPCI legate de lansarea efectivă a fluxului complet online la nivel național. Până atunci, aplicația funcționează deja în București, iar trecerea la înregistrare 100% digitală este următorul pas firesc. Odată ce platforma va fi matură, înmatricularea și radierea mașinilor vor deveni, în sfârșit, proceduri pe care le poți rezolva de pe laptop, nu de la un ghișeu aglomerat.
