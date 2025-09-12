„Masa care Unește” la Alba Iulia: 1.350 de platouri și pregătiri intense pentru evenimentul care aduce împreună peste 10.000 de oameni
Pregătiri pentru evenimentul „Masa care unește” la Alba Iulia: 1.350 de platouri pregătite pentru o zi plină de bucurie și comunitate
Organizatorii evenimentului „Masa care unește” au început deja pregătirile pentru marea sărbătoare ce va avea loc pe 13 septembrie în Cetatea Alba Carolina. Peste 10.000 de persoane sunt așteptate să se așeze la aceeași masă, întinsă pe 2,7 kilometri, într-o experiență unică și gratuită care își propune să aducă comunitatea împreună.
Echipa de la Georgia, împreună cu ELIT, lucrează la pregătirea a 1.350 de platouri, fiecare gândit să fie pe placul participanților. Organizatorii precizează că evenimentul nu este doar despre mâncare, ci și despre prietenie, familie și bucuria de a petrece timp împreună.
Citește și: VIDEO | „Masa care Unește”, record mondial în pregătire, la Alba Iulia. Alexa Vîlcan: „Vor fi 5 tone de mâncare, dar evenimentul nu se reduce la asta. Avem multiple activități. Copiii vor fi cei mai fericiți”
Alexa Vilcan, coordonatoarea echipei de organizare, a declarat că pentru eveniment vor fi pregătite aproximativ cinci tone de mâncare, dar accentul nu se pune doar pe cantitate. „Evenimentul nu se reduce la asta, avem multiple activități pregătite pentru toate vârstele, de la jocuri și muzică până la ateliere pentru copii. Totul e gândit să creeze o atmosferă de sărbătoare pentru întreaga comunitate”, a explicat ea.
Organizatorii fac ultimele verificări pentru a asigura că totul se desfășoară în siguranță și că participanții se vor bucura de o zi memorabilă. Scopul principal al „Mesei care unește” rămâne promovarea comunității, a solidarității și a bucuriei de a fi împreună, chiar și printr-o masă comună.
Citește și: 13 septembrie 2025 | „Masa care Unește”, la Alba Iulia: Ghid complet cu informații utile despre acces și programul evenimentului
