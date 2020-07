Mărturiile unei învățătoare care a reluat cursurile online cu copii de clasa 1: ,, A trebuit să îi iau din nou cu primele litere, cu primele adunări”

Aceasta a atras atenția că autoritățile au promis foarte multe, la începutul anului școlar, inclusiv mișcorarea numărului de elevi la clasă, “ceea ce nu se face. În continuare, copiii de pregătitoare de anul acesta vor fi în număr de 27-28, nicidecum maximum 20, cum s-a promis”.

Sunt învățătoare la o școală gimnazială, și în același timp lucrez cu copiii în cadrul programelor A doua șansă și Școală după școală, în cadrul Salvați Copiii.

Ce am constatat eu: competențele cognitive au fost parțial sau chiar deloc însușite. Deci foarte mulți copii după această perioadă fie au uitat tot, fie că au înțeles din loc în loc câte ceva. Și asta s-a întâmplat chiar la clasă unde eu am intrat cu copiii pe Meet în fiecare zi și i-am solicitat și la un moment dat, după o săptămână – două de școală, copiii mi-au menționat că nu mai vor online, că ei vor să se întoarcă la școală, că “la tablă a fost mai simplu și înțelegeau mai ușor”.

Revenind la copiii de la Salvați Copiii, aici împreună cu grupul din care fac parte am trimis copiilor fișe, am lucrat cu ei pe Whatsapp, dar să știți cu intermitențe. Pentru că fie nu aveau internet, fie li s-a stricat telefonul. Erau diverse motive pentru care acești copii nu puteau să aibă o continuitate în a învăța.

Întâlnindu-mă cu ei acum, începând cu 1 iulie, cu cei de la A doua șansă și Școală după școală, mi-am dat seama că de fapt aceste luni de repaus total au un impact negativ asupra lor, în sensul că foarte mulți dintre ei au uitat ce au învățat în semestrul 1. Practic, copiii de clasa I eu a trebuit să îi iau din nou cu primele litere, cu primele adunări, cu numărătoare, deci să mă întorc de unde am plecat la începutul anului școlar, în toamna trecută.

Care sunt noutățile, directivele primite de la inspectorate:

S-au promis foarte multe, inclusiv mișcorarea numărului de elevi la clasă, ceea ce nu se face. În continuare, copiii de pregătitoare de anul acesta vor fi în număr de 27-28, nicidecum maximum 20, cum s-a promis.

Cu cât efectivul este mai numeros, cu atât activitatea va avea mai mult de suferit. Chiar dacă învățătorul se trudește, este foarte greu cu un număr foarte mare de copii. Sunt situații în care este nevoie de lucru 1 la 1.

Deci se uită întotdeauna sau nu vor să-și amintească, nu știu exact cum stau lucrurile, dar nu sunt menționați nicicum copiii cu nevoi speciale. De ei nu vorbește nimeni.

Nu sunt menționați copiii care sunt din medii defavorizate, cu părinți analfabeți sau semi-analfabeți, care se întorc acasă cu ceea ce au învățat la orele de Școală după școală sau la școală, dacă sunt prinși în program, și a doua zi vin cu aceleași cunoștințe. Nimeni nu îi întreabă nimic. Nu că nu vor părinții, ci nu pot, sunt depășiți.

Materiile sunt stufoase, programa este foarte încărcată și eu nu văd cum această programă a noastră poate fi adapată online, încât toată lumea să se aleagă cu ceva. Adică să capete copilul niște deprinderi, să-și formeze niște competențe, în condițiile în care este o avalanșă de informații.

Cred că în ultima vreme s-a cam uitat acel principiu al pedagogiei de respectare a particularităților de vârstă și a celor individuale. De la o generație la alta, copiii tot 7, 8, 9 ani au. Faptul că ei știu să se joace pe un telefon nu înseamnă că sunt mai grozavi decât au fost cei de dinaintea lor.

Trebuie umblat și la programa școlară, și la manuale, să fie manuale mai atractive, cu exemple care să-l ajute pe copil să își aprofundeze niște cunoștințe, iar acest învățământ online nu știu în ce măsură se poate folosi peste tot, cu aceeași unitate măsură. Toți am fost în școală, pe toți ne-a ajutat dna învățătoare la început de drum, a scris cu mâna noastră o literă, sau două, or cât a fost nevoie pentru fiecare.

Or de la distanță cum să dirijezi un copil? E foarte greu! Ar trebui ca măcar pentru copiii foarte mici, de pregătitoare sau clasa I, să se găsească o soluție ca acești copii să vină la școală. Și nu o zi da, una ba, pentru că aceasta este iarăși, mi se pare, o aberație; pentru că îi scoatem din ritm. Știm ce înseamnă weekenduri prelungite, când copilul vine luni ‘parfum‘ după 4 sau 5 zile de stat acasă. Și o luăm de la început. Și tot muncim și batem pasul pe loc.

Iar acum toată lumea este încântată de acest online, ce rezultate minunate au avut! Dar oare se gândește cineva la copiii de clasa a VII-a, care au pierdut semestrul II cu promisiunea că în semestrul I se va recupera materia? Cum se va recupera, se va face tot online? Facem recuperarea recuperării?

Adică copiii ăștia per total vor pierde un an de școală: semestrul II de anul trecut cu semestrul I de anul acesta. Și examenul bate la ușă.

Mi se pare că învățământul tradițional, așezat, când copilul este ajutat să se dezvolte nu numai intelectual, ci și emoțional…

La o oră te oprești atunci când se ivește o situație și încerci să faci copilul să înțeleagă și punctual, atunci, nu peste o săptămână. Ca și acasă: degeaba îi faci copilului observație pentru o greșeală pe care a făcut-o acum 3 zile. Nu mai are același efect. La școală, corectezi un caiet pe loc și lămurești. Or trimise temele, până a doua zi… Nu știu, este greu, probabil și o necesitate, însă ar trebui redus la minim acest online, pe cât posibil ponderea mai mare să o aibă școala tradițională.

Amintim că organizația Salvați Copiii România a reluat cursurile școlare, în comunitățile dezavantaje în care a avut și până acum activități. “Odată cu începerea verii, ne-a fost foarte clar că trebuie să ne focusăm pe activități de remediere. De la 1 iulie, în 20 de localități am organizat module de recuperare și remediere și vom organiza cu 4.600 de copii serii care fac astfel de activități fie în curtea școlii sau în alte spații din afară, fie în interior, cu respectarea regulilor”, a declarat Anca Stamin, Director de Programe la Salvați Copiii.

Sursa: edupedu.ro