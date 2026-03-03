Martie 2026, o lună plină de energie, idei și comunitate pentru tineri, la Fundația Județeană pentru Tineret Alba: Traininguri, ateliere creative, sesiuni de mentorat, activități sportive, cluburi tematice și evenimente culturale. PROGRAMUL
Martie 2026, o lună plină de energie, idei și comunitate pentru tineri, la Fundația Județeană pentru Tineret Alba
Fundația Județeană pentru Tineret Alba dă startul lunii martie cu un program amplu de activități dedicate tinerilor, axate pe dezvoltare personală și profesională, creativitate, educație non-formală și implicare activă în comunitate.
Pe parcursul întregii luni, tinerii sunt invitați să participe la traininguri, ateliere creative, sesiuni de mentorat, activități sportive, cluburi tematice și evenimente culturale, într-un cadru care încurajează dialogul, exprimarea liberă și dezvoltarea competențelor necesare pentru viitor.
*Deschiderea proiectului „ABC-ul Carierei”
9 martie 2026, ora 12:00
Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Sala Aula „Dumitru Stăniloae”
În data de 9 martie, începând cu ora 12:00, va avea loc deschiderea oficială a proiectului „ABC-ul Carierei”, un demers dedicat orientării și dezvoltării profesionale a tinerilor.
Proiectul se desfășoară în perioada 9 – 14 martie 2026 și aduce în fața participanților speakeri din diverse domenii de activitate, sesiuni inspiraționale, prelegeri și întâlniri interactive. Scopul proiectului este de a crea un cadru real de dialog între tineri și profesioniști, oferind informații concrete despre traseul profesional, provocările și oportunitățile din piața muncii.
Tinerii sunt invitați să participe activ la toate evenimentele organizate în cadrul proiectului și să valorifice această oportunitate de informare, inspirație și dezvoltare.
Alte activități organizate în luna martie
Programul lunii include:
*Traininguri FNT și sesiuni de lucru dedicate dezvoltării competențelor
*Ateliere creative: semne de carte handmade, colaje, pictură, origami
*Atelier de art-terapie 3D
*Atelier de teatru
*Atelier dedicat limbajului corpului și expresiei faciale
*Atelier „Frică? – Ateliere pentru începători”
*Sesiune Q&A la psiholog
*Întâlniri de mentorat
*Activități sportive: aerobic, yoga
*Cluburi tematice: Club de carte, Board Games Club, Kitsune Club – seară și maraton anime
*Karaoke Night și seri de socializare
*Activități de dezvoltare personală: Inteligența relațională în acțiune, Personal Branding
*Photo Color Hunting
Luna se va încheia cu un mesaj dedicat conștientizării limbajului non-verbal și importanței comunicării autentice în relațiile interpersonale.
Activitățile sunt derulate în cadrul proiectului TOO – Tineri, Oportunități, Orientare, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, în parteneriat cu AJOFM Vâlcea, FJT Olt și Fundația Națională pentru Tineret.
Proiectul urmărește sprijinirea tinerilor prin activități de informare, consiliere, formare și implicare comunitară, contribuind la creșterea gradului de ocupare și la dezvoltarea competențelor necesare integrării pe piața muncii.
Participarea este deschisă tuturor tinerilor interesați de dezvoltare personală, educație non-formală și implicare activă în comunitate.
„Pentru mai multe informații despre activități, înscrieri și program, vă așteptăm pe paginile noastre oficiale:
Instagram: https://www.instagram.com/fjt.alba
Facebook: https://www.facebook.com/FJTALBA
Vă așteptăm să transformăm luna martie într-un spațiu al ideilor, al curajului și al oportunităților!”, au transmis reprezentanții Fundației Județene pentru Tineret Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Adela Gache, o tânără din Blaj, a impresionat jurații de la Chefi la Cuțite cu o rețetă tradițională: ,,Sunt o mămică singură și sunt mândră de asta”
Adela Gache, o tânără din Blaj, a impresionat jurații de la Chefi la Cuțite cu o rețetă tradițională: ,,Sunt o mămică singură și sunt mândră de asta” Adela Gache, o tânără de 28 de ani, din Blaj, a reușit să impresioneze jurații de la Chefi la Cuțite, sezonul 17, episodul numărul 1. Femeia a pregătit […]
FOTO | Mărțișoare și… zâmbete pentru doamnele și domnișoarele care lucrează în instituții militare din Alba: „Simbol al aprecierii, respectului și recunoștinței noastre”
Mărțișoare și… zâmbete pentru doamnele și domnișoarele care lucrează în instituții militare din Alba: „Simbol al aprecierii, respectului și recunoștinței noastre” Primăvara a adus zâmbete și mărțișoare din partea Asociației Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” (AMVVD) Alba. Cu ocazia venirii primăverii, AMVVD Alba a oferit doamnelor și […]
Dosarul unui bărbat din Săliștea, „campion” la infracțiuni rutiere, pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, la mai bine de un an de la comiterea faptelor
Dosarul unui bărbat din Săliștea, „campion” la infracțiuni rutiere, pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, la mai bine de un an de la comiterea faptelor Dosarul unui bărbat de 59 de ani din Săliștea, „campion” la infracțiuni rutiere, urmează să se judece la Judecătoria Alba Iulia, la mai bine de un an de la comiterea faptelor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 30 martie 2026: Vreme caldă și precipitații puține. Prognoza actualizată pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 30 martie 2026: Vreme caldă și precipitații puține. Prognoza actualizată pe 4...
Fenomenul climatic El Nino ar putea reveni în 2026: Temperaturile globale ar putea crește la noi niveluri record
Fenomenul climatic El Nino ar putea reveni în 2026: Temperaturile globale ar putea crește la noi niveluri record El Nino...
Știrea Zilei
FOTO | Concasor mobil pe șenile pentru roci dure, cu capacitatea de producție de 350 tone pe oră, achiziționat de Cupru Min Abrud
Concasor mobil pe șenile pentru roci dure, cu capacitatea de producție de 350 tone pe oră, achiziționat de Cupru Min...
Investiție majoră în canalizare și epurarea apelor uzate într-o comună din Alba: Undă verde pentru proiect din partea Direcției de Mediu
Investiție majoră în canalizare și epurarea apelor uzate într-o comună din Alba: Undă verde pentru proiect din partea Direcției de...
Curier Județean
Martie 2026, o lună plină de energie, idei și comunitate pentru tineri, la Fundația Județeană pentru Tineret Alba: Traininguri, ateliere creative, sesiuni de mentorat, activități sportive, cluburi tematice și evenimente culturale. PROGRAMUL
Martie 2026, o lună plină de energie, idei și comunitate pentru tineri, la Fundația Județeană pentru Tineret Alba Fundația Județeană...
VIDEO | Adela Gache, o tânără din Blaj, a impresionat jurații de la Chefi la Cuțite cu o rețetă tradițională: ,,Sunt o mămică singură și sunt mândră de asta”
Adela Gache, o tânără din Blaj, a impresionat jurații de la Chefi la Cuțite cu o rețetă tradițională: ,,Sunt o...
Politică Administrație
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu 2026, la Serviciul Centrul Local Câmpeni: ,,Își vor reduce cheltuielile cu transportul și timpul de deplasare”
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu...
Comunicat de presă | Beniamin Todosiu (prim-vicepreședinte PSD Alba): „Primarii au obligația morală și legală de a proteja comunitățile prin eliminarea jocurilor de noroc din proximitatea cetățenilor”
Beniamin Todosiu (prim-vicepreședinte PSD Alba): „Primarii au obligația morală și legală de a proteja comunitățile prin eliminarea jocurilor de noroc...
Opinii Comentarii
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...
Cele mai frumoase mesaje de primăvară 2026. Trimite şi tu un MESAJ, o FELICITARE, un SMS de Mărţişor
Cele mai frumoase felicitări de primăvară și mesaje de 1 Martie 2026. Mesaje de mărțișor pentru: prieteni, iubit(ă), fete, mame,...