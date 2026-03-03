Martie 2026, o lună plină de energie, idei și comunitate pentru tineri, la Fundația Județeană pentru Tineret Alba: Traininguri, ateliere creative, sesiuni de mentorat, activități sportive, cluburi tematice și evenimente culturale. PROGRAMUL

Martie 2026, o lună plină de energie, idei și comunitate pentru tineri, la Fundația Județeană pentru Tineret Alba

Fundația Județeană pentru Tineret Alba dă startul lunii martie cu un program amplu de activități dedicate tinerilor, axate pe dezvoltare personală și profesională, creativitate, educație non-formală și implicare activă în comunitate.

Pe parcursul întregii luni, tinerii sunt invitați să participe la traininguri, ateliere creative, sesiuni de mentorat, activități sportive, cluburi tematice și evenimente culturale, într-un cadru care încurajează dialogul, exprimarea liberă și dezvoltarea competențelor necesare pentru viitor.

*Deschiderea proiectului „ABC-ul Carierei”

9 martie 2026, ora 12:00

Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Sala Aula „Dumitru Stăniloae”

În data de 9 martie, începând cu ora 12:00, va avea loc deschiderea oficială a proiectului „ABC-ul Carierei”, un demers dedicat orientării și dezvoltării profesionale a tinerilor.

Proiectul se desfășoară în perioada 9 – 14 martie 2026 și aduce în fața participanților speakeri din diverse domenii de activitate, sesiuni inspiraționale, prelegeri și întâlniri interactive. Scopul proiectului este de a crea un cadru real de dialog între tineri și profesioniști, oferind informații concrete despre traseul profesional, provocările și oportunitățile din piața muncii.

Tinerii sunt invitați să participe activ la toate evenimentele organizate în cadrul proiectului și să valorifice această oportunitate de informare, inspirație și dezvoltare.

Alte activități organizate în luna martie

Programul lunii include:

*Traininguri FNT și sesiuni de lucru dedicate dezvoltării competențelor

*Ateliere creative: semne de carte handmade, colaje, pictură, origami

*Atelier de art-terapie 3D

*Atelier de teatru

*Atelier dedicat limbajului corpului și expresiei faciale

*Atelier „Frică? – Ateliere pentru începători”

*Sesiune Q&A la psiholog

*Întâlniri de mentorat

*Activități sportive: aerobic, yoga

*Cluburi tematice: Club de carte, Board Games Club, Kitsune Club – seară și maraton anime

*Karaoke Night și seri de socializare

*Activități de dezvoltare personală: Inteligența relațională în acțiune, Personal Branding

*Photo Color Hunting

Luna se va încheia cu un mesaj dedicat conștientizării limbajului non-verbal și importanței comunicării autentice în relațiile interpersonale.

Activitățile sunt derulate în cadrul proiectului TOO – Tineri, Oportunități, Orientare, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, în parteneriat cu AJOFM Vâlcea, FJT Olt și Fundația Națională pentru Tineret.

Proiectul urmărește sprijinirea tinerilor prin activități de informare, consiliere, formare și implicare comunitară, contribuind la creșterea gradului de ocupare și la dezvoltarea competențelor necesare integrării pe piața muncii.

Participarea este deschisă tuturor tinerilor interesați de dezvoltare personală, educație non-formală și implicare activă în comunitate.

„Pentru mai multe informații despre activități, înscrieri și program, vă așteptăm pe paginile noastre oficiale:

Instagram: https://www.instagram.com/fjt.alba

Facebook: https://www.facebook.com/FJTALBA

Vă așteptăm să transformăm luna martie într-un spațiu al ideilor, al curajului și al oportunităților!”, au transmis reprezentanții Fundației Județene pentru Tineret Alba.

