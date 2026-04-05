Marius Toma, detașat din Dolj, director interimar nou la Direcția Județeană de Sport Alba: Experiență bogată în managementul sportiv

Marius Toma, detașat din Dolj, director interimar nou la Direcția Județeană de Sport Alba

Direcția Județeană de Sport Alba are un director executiv interimar nou. Este vorba de Marius Toma. Acesta a fost detașat la Alba Iulia din structura similară din județul Dolj pentru o perioadă de 6 luni, numirea sa fiind făcută în 4 martie 2026.

De altfel Marius Toma, care o înlocuiește în funcție la Alba pe Florina Stânea, a fost director adjunct al Direcției Județene de Sport Dolj.

Marius Toma a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității din Craiova în anul 1998. Are și un master în Sport și Management în Sport, obținut în 2008, tot la Universitatea din Craiova.

În 2014 a devenit team manager al lotului național de baschet masculin seniori al României.

Direcția Județeană de Sport Alba nu a mai avut un director stabilit în urma unui concurs de aproximativ 13 ani.

Direcțiile județene de sport din România sunt subordonate Agenției Naționale pentru Sport.

