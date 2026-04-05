Curier Județean

Marius Toma, detașat din Dolj, director interimar nou la Direcția Județeană de Sport Alba: Experiență bogată în managementul sportiv

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

De

Marius Toma, detașat din Dolj, director interimar nou la Direcția Județeană de Sport Alba

Direcția Județeană de Sport Alba are un director executiv interimar nou. Este vorba de Marius Toma. Acesta a fost detașat la Alba Iulia din structura similară din județul Dolj pentru o perioadă de 6 luni, numirea sa fiind făcută în 4 martie 2026.

De altfel Marius Toma, care o înlocuiește în funcție la Alba pe Florina Stânea, a fost director adjunct al Direcției Județene de Sport Dolj.

Marius Toma a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității din Craiova în anul 1998. Are și un master în Sport și Management în Sport, obținut în 2008, tot la Universitatea din Craiova.

În 2014 a devenit team manager al lotului național de baschet masculin seniori al României.

Direcția Județeană de Sport Alba nu a mai avut un director stabilit în urma unui concurs de aproximativ 13 ani.

Direcțiile județene de sport din România sunt subordonate Agenției Naționale pentru Sport.

foto: baschet.ro

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

5 aprilie 2026

De

Curier Județean

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

5 aprilie 2026

De

Curier Județean

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

5 aprilie 2026

De

