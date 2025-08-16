Rămâi conectat

Marius Ceteraș, reales membru în Consiliul Director al FRȘah: Este la al treilea mandat și speră să implementeze un proiect de 4 milioane de euro

Albaiulianul Marius Ceteraș a fost reales membru în Consiliul Director al FRȘah. Alături de echipa sa, speră să implementeze un proiect de 4 milioane de euro

Albaiulianul Marius Ceteraș rămâne un om de bază în cadrul Federației Române de Șah, fiind ales cu 66 de voturi din 68 pentru un al treilea mandat. El s-a declarat mulțumit de rezultat și speră ca, în viitor, șahul să devină din ce în ce mai cunoscut și practicat în România.

„Sunt la al treilea mandat. Am primit 66 de voturi pentru, dintr-un total de 68 de participanți. Mă bucur de rezultat și deja am planuri ambițioase, printre care introducerea șahului în școli, pentru cei care doresc să-și dezvolte gândirea. Am reușit să atragem 4 milioane de euro pentru construcția unei așa-numite „Case a Șahului”, la București. De acolo vom putea coordona numeroase turnee de șah, inclusiv la Alba Iulia. Este foarte important să promovăm șahul în întreaga Românie.” a declarat pentru ziarulunirea.ro , Marius- Nicolae Ceteraș, membru în Consiliului Director al FRȘah

Vlad Ardeleanu a fost reconfirmat președinte, cu unanimitate de voturi

Festivalul Roman Apulum 2025

Federația Română de Șah a organizat vineri, 15 august 2025, Adunarea Generală de Alegeri, eveniment desfășurat cu sprijinul Comitetului Olimpic și Sportiv Român. În urma votului exprimat de delegații prezenți, a fost desemnată noua echipă de conducere a Federației pentru următorul mandat.

Vlad Ardeleanu a fost reales în funcția de Președinte al Federației Române de Șah, obținând 68 de voturi pentru, fără nicio abținere sau vot împotrivă, semn că direcția și activitatea din mandatul precedent s-au bucurat de o susținere unanimă.

În funcțiile de Vicepreședinte al Federației Române de Șah au fost validați:

Alin-Mile Berescu, cu 66 de voturi

Andrei-Liviu Diaconescu, cu 65 de voturi

Totodată, au fost validați și noii membri ai Consiliului Director al FRȘah, după cum urmează:

Alin-Vivian Câmpeanu – 65 voturi

Marius-Nicolae Ceteraș – 66 voturi

Lucian Gîlea – 61 voturi

Alin Toma-Andreica – 62 voturi

Costică-Ciprian Nanu – 66 voturi

Domnul Tiberiu Georgescu și-a retras candidatura anterior votului.

