„Marea familie” ASF înghite lunar 2,4 milioane de euro, doar pentru salariiile a 500 de angajați. Ce ar trebui să facă ASF-ul, pentru cetățeni, pentru a justifica încasarea acestor bani

„Marea familie” ASF cheltuie lună de lună 2,4 milioane de euro, doar pentru salariiile a 500 de angajați. Ce ar trebui să facă ASF-ul, pentru cetățeni, pentru a justifica încasarea acestor bani

Cabinetul Bolojan a anunțat, încă din iunie 2025, în cadrul măsurilor de austeritate, că va plafona salariile și va reduce personalul suport la autoritățile autofinanțate. În programul de guvernare este menționat explicit ASF. Autoritatea de supraveghere financiară (ASF) este un aparat stufos de rude, consilieri și secretare, care înghite lunar 2,4 milioane de euro, doar pentru salariiile a 500 de angajați. Dincolo de plafonarea anunțată, despre care nu s-a spus nimic concret încă, ar trebui ca la fiecare autoritate să se facă un calcul de eficiență.

Ce ar trebui să facă ASF pentru români ca să justifice o cheltuială lunară doar pentru salarii de peste 2,4 milioane de euro? Ce face președintele autorității ca să justifice un salariu lunar de peste 12.000 de euro? Sunt corecte astfel de salarii la stat? Și dacă da, de ce?

Dacă toate deciziile vor fi subscrise doar unui imperativ de moment de a reduce cheltuiala la buget, nu o să se rezolve mare lucru nici în eficiența instituțiilor, nici în reducerea corupției, nici în alinierea instituțiilor de stat la obiectivul de a avea o utilitate publică.

Ce face ASF?

Rolul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) este să supravegheze și să reglementeze piețele financiare non-bancare din România.

Mai simplu spus, trebuie să protejeze consumatorul, să prevină fraudele și să mențină încrederea în sistemele din:

asigurări

piața de capital (de la Bursa de Valori București, la fonduri de investiții)

sistemul de pensii private

ASF nu e finanțată direct de la bugetul de stat. Își ia banii din comisioane și taxe percepute companiilor supravegheate. Dar acele sume încasate de ASF se regăsesc indirect în prețurile pe care noi, consumatorii, le plătim la polițele RCA, comisioane de fonduri, administrarea pensiilor și așa mai departe.

Așa că ne interesează ce face ASF cu banii care, de fapt, provin de la noi.

Nimeni nu a uitat falimentele răsunătoare din industria de asigurări. Iar acum şeful ASF ne dă lecţii despre cum ar trebui să încasăm pensiile private.

Șefii iau partea leului: indemnizații de peste 10.000 de euro, lunar

ASF este condusă de un Consiliu alcătuit din 9 membri: un președinte, un prim-vicepreședinte, 3 vicepreședinți și 4 membri neexecutivi.

În 2024 – când toate aceste 9 posturi erau ocupate – cheltuiala netă cu indemnizațiile celor 9 ajungea la 400.000 lei lunar (puțin peste 81.000 de euro, la cursul de 4,9 lei/euro – n.red.), a transmis ASF, la solicitarea spotmedia.ro.

În acest an, cu două poziții vacante dintre cele 9 din Consiliu, cheltuiala netă lunară cu indemnizațiile de conducere este de 317.000 lei (adică aproximativ 63.000 euro, la un curs mediu de 5 lei/euro – n.red.).

Cel mai mare venit îl are președintele. Acesta ia, lunar, o indemnizație netă de 61.089 de lei, adică peste 12 mii de euro net pe lună.

De la sfârșitul lui 2023, postul de președinte al ASF ocupat de Alexandru Petrescu, fost ministru PSD în Cabinetele Dăncilă și Grindeanu.

Prim vicepreședintele ia, lunar, indemnizație netă de 58.142 de lei

Postul de vicepreședinte al ASF este ocupat, în prezent, de Gabriel – Ion Avramescu, fost director la Finanțe în Galați și fost prefect de Galați.

Iar fiecare dintre cei 3 vicepreședinți încasează, lunar, o indemnizație netă de 53.440 de lei.

La acest moment, unul dintre cele 3 posturi de vicepreședinte este vacant. Celelalte două sunt ocupate de:

– Sorin Cristinel Mititelu (responsabil cu sectorul asigurărilor)

– Ștefan Daniel Armeanu (responsabil cu sectorul pensiilor private).

Și cei 4 membri neexecutivi ai Consiliului au indemnizații consistente.

Spre exemplu, în cea mai recentă declarație de avere – în care declară veniturile salariale din 2023 – Jozef Birtalan menționează un venit net de 419.882 de lei pe an, adică 34.990 de lei pe lună.

Un alt membru neexecutiv cu vechime în Consiliul ASF este Ovidiu Răzvan Wlassopol. Potrivit veniturilor declarate de acesta, în anul 2023, încasa o indemnizație netă lunară de peste 30.000 de lei.

Vestea proastă este că acest nivel de venit nu este corelat cu performanțele ASF. Șefii au luat o mulțime de bani și în perioadele în care pe piața asigurărilor aveau loc falimente răsunătoare, neanunțate în vreun fel.

Cât costă consilierii șefilor

Președintele și vicepreședinții ASF au dreptul la propriile cabinete cu consilieri.

– Președintele ASF are 5 consilieri.

– Prim-vicepreședintele are 2 consilieri.

– Iar dintre vicepreședinții ASF, 2 au câte 2 consilieri, iar unul are 3 consilieri (dar acest post de vicepreședinte e vacant).

ASF ne-a transmis că, lunar, pentru plata consilierilor cheltuiește circa 214.000 de lei net.

Asta înseamnă – în perioadele în care sunt ocupate toate cele 14 posturi – cheltuiala medie totală cu un singur consilier ajunge la circa 15.280 lei/lună.

Cheltuielile cu secretariatul

Consiliul ASF are nu doar consilieri, ci și un secretariat. În 2023, numărul angajaților din această structură s-a redus la 6. Și s-a menținut la acest nivel până astăzi.

Cheltuiala netă a ASF cu secretariatul este de 87.750 de lei lunar, potrivit informațiilor transmise de Autoritate la solicitarea spotmedia.ro.

Asta înseamnă că, în medie, pentru fiecare angajat din secretariat, ASF cheltuiește puțin peste 14.600 de lei, lunar.

Epoca de aur, în 2023. Dar nici acum nu-i rău

În ultimii ani, cel mai mult au câștigat cei 495 de angajați ai ASF în 2023, când președinte era Nicu Marcu. Pe acesta, Alexandru Petrescu l-a înlocuit în decembrie 2023.

Iată cum a evoluat, la ASF, cheltuiala medie netă cu salariatul (care conține salariu de bază, contribuții și bonificații), în ultimii ani:

2022: 13.969 lei

2023: 15.169 lei

2024: 13.562 lei

Per total, iată sumele cheltuite, anual, de ASF, cu plata angajaților:

2022: 157.311.135 lei (în creștere cu 6,5% față de 2021)

2023: 161.175.956 lei (în creștere cu2,5% față de anul precedent)

2024: 142.154.099 lei (în scădere cu 11,8% față de 2023) – peste 28,4 milioane de euro, circa 2,4 milioane euro pe lună

Cât câștigă un director și un șef serviciu

Valentin Ionescu este director general în cadrul ASF și unul dintre numele cunoscute în lumea financiară din România. A fost directorul BVB în perioada 2010 – 2011. Pentru 2023, a declarat venituri nete de la ASF de 547.397 de lei (ceea ce înseamnă, în medie, 45.616 lei net/lună).

Cristina Zgonea – fosta soție a lui Liviu Zgonea (acum președinte al ANCOM) – este șef serviciu la ASF. În declarația de avere a menționat – pentru anul 2023 – venituri nete de 292.059 de lei (ceea ce înseamnă, în medie, puțin peste 24.300 lei/lună).

Laura Chițoiu, fosta soție a lui Daniel Chițoiu (fost ministru de Finanțe în Cabinetele Ponta), este tot șef serviciu. Lucrează la ASF de la înființare. Pentru 2023, a declarat venituri nete de similare: 292.059 lei (ceea ce înseamnă, în medie, tot puțin peste 24.300 lei/lună).

Evident, nu toți angajații sunt persoane cunoscute și nu toate salariile sunt la acest nivel.

Din monitorizarea făcută de spotmedia.ro pe baza celor mai recente declarații de avere ale angajaților ASF, pentru inspectori de asigurări, analiști financiari și responsabili cu soluționarea petițiilor, multe salarii variau în intervalul 10.000 – 14.000 lei, la nivelul anului 2023.

