Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Recursul a fost respins de Înalta Curte

Bogdan Ilea

Dani Mocanu va executa pedeapsa de 4 ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins marți, ca nefondat, recursul în casație formulat de acesta și de fratele său.

Decizia instanței este definitivă și închide orice cale extraordinară de atac prin care cei doi au încercat să scape de condamnările primite pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, potrivit Observator.

În noiembrie 2025, Dani Mocanu fusese condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare de către Curtea de Apel Brașov, în timp ce fratele său, Ionuț Nando Mocanu, a primit o pedeapsă mai severă, de 7 ani de detenție.

Cei doi au fost inculpați după un episod violent petrecut în august 2022, într-o benzinărie din Pitești, unde au agresat un bărbat folosind o rangă. Incidentul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august, iar poliția a intervenit în urma unui apel la 112.

Înainte de pronunțarea sentinței, frații Mocanu au fugit din țară și au fost ulterior localizați în Italia. Autoritățile române au demarat procedurile de extrădare, iar la începutul lunii martie, instanța supremă italiană a decis definitiv predarea acestora către România.

