Update foto | Incendiu la Alba Iulia: O casă, cuprinsă de flăcări în zona Dedeman. Pompierii intervin cu două autospeciale

Incendiu la Alba Iulia: O locuință, cuprinsă de flăcări în zona Dedeman. Pompierii intervin cu două autospeciale

Pompierii din Alba Iulia intervin, duminică, 30 august 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din municipiu, în zona Dedeman.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în mun. Alba Iulia, zona Dedeman.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Forte alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

Update ISU Alba:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Incendiul se manifesta în interiorul casei, pe o suprafață de aprox. 80 mp. Nu sunt persoane surprinse în interior.

Se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului.

Foto: Captură Facebook

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