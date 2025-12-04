MÂINE | Se deschide Târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor: Căsuțe cu bunătăți, brad, Moș Crăciun și concerte de colinde
MÂINE | Se deschide Târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor: Căsuțe cu bunătăți, brad, Moș Crăciun și concerte de colinde
Vineri, 5 decembrie 2025, se deschide Târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor! Căsuțele cu bunătăți sunt pregătite, bradul e împodobit, Moș Crăciun și-a anunțat venirea, la ora 18.00, iar pe scena special amenajată în cadrul târgului, de la ora 19.00, urcă GINO, cu un super concert de colinde: „Acum, în prag de sărbători!”.
Colindăm cu inima, pentru Alba Iulia – artiștii ediției a III-a
Începând de mâine, în fiecare sfârșit de săptămână, până la Crăciun, de la ora 19.00, scena din curtea Palatului Principilor Transilvaniei devine punctul central al ediției 2025 Crăciun La Palat. Un mix perfect între artiști locali și nume mari va deveni sunetul sărbătorilor la Alba Iulia.
Citește și: 5 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026: Atelierele lui Moș Crăciun se întorc la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia. Micul ciocolatier, lumânări parfumate, coronițe și pictură pe globuri de sticlă
Accesul la toate concertele este gratuit iar programul e unul promițător:
-5 decembrie: GINO – „Acum, în prag de sărbători”
-6 decembrie: Corurile „Flori de Mai” și „Tempo” ale Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia
-7 decembrie: HARA – Concert special de sărbători
-12 decembrie: Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia
-13 decembrie: Corul THEOTOKOS, dirijor pr. Nicolae-Călin Bulac
-14 decembrie: Daniel Avram și Școala De Folk a Palatului Copiilor Alba Iulia
-19 decembrie: Ioana Mărginean și Colindătorii de pe Valea Sebeșului
-20 decembrie: NARCISA SUCIU & BAND – Magia Crăciunului
-21 decembrie: Tudor Limbean și Loredana Prața, Grupul de colindători „Vestitorii Bucuriei” (George Drăgan, Maximiliana Poienar și Cristiana Viorel)
Fără cabluri. Fără amplificare. Cu talent în exces.
Tineri muzicieni cu care Alba Iulia se mândrește vin să completeze tabloul sonor al unei ierni magice, în Crăciun la Palat: AcoustiChristmas, by Arca Talentelor
Tineri artiști locali, cu un potențial imens, au răspuns provocării lansate de Asociația Arca Talentelor și au urcat… la bord. Centrul Cultural Palatul Principilor a răspuns, la rândul său, nevoii lor de exprimare artistică și le-a deschis ușile Sălii Transilvania, pentru o serie de 4 concerte integrate în ediția de anul acesta a evenimentului Crăciun La Palat. Îi veți putea vedea și aplauda în Sala Transilvania.
-Vineri, 5 decembrie, ora 20.00 – Vladimir ILIESCU, concert de pian și percuție
-Duminică, 7 decembrie, ora 20.00 – Antonia DOGEANU, concert de pian
-Joi, 11 decembrie, ora 19.00 – Muzică de cameră: Felix Constantinescu-pian, Mihai Almășan-vioara, Cătălin Pop-violoncel
-Joi, 18 decembrie, ora 19.00 – Grup vocal „ISHIA”, condus de Maria Zămora
Dacă vă numărați printre producătorii de frumos, ori comercianții de bunătăți, merită precizat că vă puteți încă adjudeca una dintre ultimele căsuțe disponibile din curtea Palatului Principilor, pentru a fi dintre aceia care sporesc magia sărbătorilor, pentru fiecare vizitator, fie el localnic sau turist.
Detalii despre cum vă puteți alege locul în cadrul Târgului de Crăciun de la Palat puteți obține la numărul de telefon: 0358 880 050 sau la adresa [email protected].
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat din Sebeș, cercetat de polițiști: A fost prins la volan în timp ce avea dreptul de a conduce anulat
Bărbat din Sebeș, cercetat de polițiști: A fost prins la volan în timp ce avea dreptul de a conduce anulat Un bărbat din Sebeș, în vârstă de 42 de ani, a fost oprit de polițiștii din oraș pentru control. Oamenii legii au descoperit că bărbatul avea permisul de conducere anulat. Citește și: ACCIDENT în Alba, […]
Bărbat de 47 de ani, din Cugir, prins băut la volan pe o stradă din oraș: Avea o alcoolemie de 0,82 mg/l
Bărbat de 47 de ani, din Cugir, prins băut la volan pe o stradă din oraș: Avea o alcoolemie de 0,82 mg/l Un bărbat, de 47 de ani, a fost depistat de polițiștii din Cugir, miercuri, 3 decembrie, fiind sub influența băuturilor alcoolice la volan. Este cercetat de oamenii legii. Citește și: Panică pe o […]
Tânără de 25 de ani, bătută de concubinul beat: Bărbatul din Roșia de Secaș, REȚINUT de polițiști
Tânără de 25 de ani, bătută de concubinul beat: Bărbatul din Roșia de Secaș, REȚINUT de polițiști O tânără de 25 de ani a fost bătută de Ziua Națională de concubinul beat. Bărbatul de 33 de ani, din Roșia de Secaș, a fost reținut de polițiști. Potrivit IPJ Alba, la data de 3 decembrie 2025, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
4-6 decembrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în Alba și alte județe: Rafale de peste 60…80 km/h în zona de munte
4-6 decembrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în Alba și alte județe: Rafale de peste 60…80 km/h în...
4-19 decembrie 2025 | Restricții de circulație pe Valea Oltului din cauza lucrărilor de reparații. Pe șoselele din Alba, ceața densă îngreunează circulația pe mai multe drumuri
Restricții de circulație pe Valea Oltului din cauza lucrărilor de reparații. Pe șoselele din Alba, ceața densă îngreunează circulația pe...
Știrea Zilei
FOTO | Yukanna, cățelușa Golden Retriever din Alba Iulia, a ieșit la pensie: A participat la zeci de misiuni Salvamont alături de Tiberiu Krizbai
Yukanna, cățelușa Golden Retriever din Alba Iulia, a ieșit la pensie: A participat la zeci de misiuni Salvamont După ani...
ACCIDENT în Alba, provocat de un vârstnic de 86 de ani: A acroșat cu mașina o femeie care circula regulamentar pe o stradă din Războieni-Cetate și și-a văzut de drum. Polițiștii i-au făcut dosar
ACCIDENT în Alba, provocat de un vârstnic de 86 de ani: A acroșat cu mașina o femeie care circula regulamentar...
Curier Județean
MÂINE | Se deschide Târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor: Căsuțe cu bunătăți, brad, Moș Crăciun și concerte de colinde
MÂINE | Se deschide Târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor: Căsuțe cu bunătăți, brad, Moș Crăciun și concerte de...
Bărbat din Sebeș, cercetat de polițiști: A fost prins la volan în timp ce avea dreptul de a conduce anulat
Bărbat din Sebeș, cercetat de polițiști: A fost prins la volan în timp ce avea dreptul de a conduce anulat...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
4 decembrie | Sfânta Mare Muceniţă Varvara, ocrotitoarea familiei, cea care apără copiii de boli. Este cunoscută și ca ocrotitoarea minerilor
4 decembrie | Sfânta Mare Muceniţă Varvara, ocrotitoarea familiei, cea care apără copiii de boli. Este cunoscută și ca ocrotitoarea...
4 Decembrie: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Codul Civil. Un instrument important de unificare a Principatelor Române
4 Decembrie: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Codul Civil. Un instrument important de unificare a Principatelor Române Elaborarea Codului...