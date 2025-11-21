MÂINE | Se deschide Târgul de Crăciun de la Alba Iulia: Aprinderea luminițelor de sărbători și concert de colinde

Târgul de Crăciun Piața de Crăciun – Alba Iulia & Tradition und Markt se deschide mâine, 22 noiembrie 2025, de la ora 18:00, pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina, în aceeași locație și format ca anul trecut.

Se vor aprinde luminițele de sărbători și va avea loc un concert de colinde susținut de elevii și profesorii de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia.

,,Vă invităm cu drag sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 18:00, pe Latura de Vest a Cetății, la deschiderea Târgului de Crăciun Piața de Crăciun – Alba Iulia & Tradition und Markt, unde atmosfera se va umple de lumină, colinde și bucurie!

Elevii și profesorii de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia vor urca pe scenă pentru un concert de colinde care vă va aduce spiritul Crăciunului mai aproape ca niciodată. Veniți să aprindem împreună luminițele sărbătorii, să ne bucurăm de muzică, voie bună și surprize de sezon!

Începe numărătoarea inversă pentru cel mai frumos Crăciun în Cetatea Alba Carolina!”, au transmis reprezentanții administrației locale de la Alba Iulia.

