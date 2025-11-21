Rămâi conectat

Curier Județean

MÂINE | Se deschide Târgul de Crăciun de la Alba Iulia: Aprinderea luminițelor de sărbători și concert de colinde

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

De

MÂINE | Se deschide Târgul de Crăciun de la Alba Iulia: Aprinderea luminițelor de sărbători și concert de colinde

Târgul de Crăciun Piața de Crăciun – Alba Iulia & Tradition und Markt se deschide mâine, 22 noiembrie 2025, de la ora 18:00, pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina, în aceeași locație și format ca anul trecut.

Se vor aprinde luminițele de sărbători și va avea loc un concert de colinde susținut de elevii și profesorii de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia.

Citește și: MESAJE de CRACIUN fericit! Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poți trimite celor dragi

,,Vă invităm cu drag sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 18:00, pe Latura de Vest a Cetății, la deschiderea Târgului de Crăciun Piața de Crăciun – Alba Iulia & Tradition und Markt, unde atmosfera se va umple de lumină, colinde și bucurie!

Elevii și profesorii de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia vor urca pe scenă pentru un concert de colinde care vă va aduce spiritul Crăciunului mai aproape ca niciodată. Veniți să aprindem împreună luminițele sărbătorii, să ne bucurăm de muzică, voie bună și surprize de sezon!

Începe numărătoarea inversă pentru cel mai frumos Crăciun în Cetatea Alba Carolina!”, au transmis reprezentanții administrației locale de la Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Salina Nori de Sare: O gură de sănătate în inima țării, la Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 ore

în

21 noiembrie 2025

De

Salina Nori de Sare: O gură de sănătate în inima țării, la Alba Iulia Într-o perioadă în care grija pentru sănătate și echilibrul vieții de zi cu zi devin tot mai importante, fotbalistul Nicolae Carnat, remarcat prin evoluții solide și reușite importante, inclusiv titlul de campion cucerit împreună cu CFR Cluj, alături de soția sa Carla, aduc […]

Citește mai mult

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 24.11.2025-30.11.2025

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

21 noiembrie 2025

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 24.11.2025-30.11.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Suplimentar pentru intervalul 24.11.2025-30.11.2025 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. SONA, BIIA, Strada PRINCIPALA 1-250 26/11/2025 08:00 – 26/11/2025 15:00 2. SALISTEA, Strada MICA, Strada INVATATOR ZAHARIE RAICA, 26/11/2025 […]

Citește mai mult

Curier Județean

25 noiembrie | Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, invitat să susțină un spectacol la Viena pentru copilașii din comunitatea de români

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 ore

în

21 noiembrie 2025

De

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, invitat să susțină un spectacol la Viena pentru copilașii din comunitatea de români Teatrul de Păpuși „Prichindel” urmează să susțină un spectacol la Teatrul de Păpuși ”Lilarum” din Viena, Austria, pentru copiii din comunitatea de români.  Teatrul de Păpuși „Prichindel” este invitat să susțină un spectacol de teatru de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 10 ore

41 de medicamente noi intră pe lista de compensate și gratuite. O veste bună pentru pacienții cu afecțiuni cronice

Guvernul introduce 41 de noi medicamente compensate și gratuite. Noi terapii pentru boli grave și rare devin disponibile pacienților Guvernul...
Actualitateacum 11 ore

Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut”

Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 5 ore

Primăria Alba Iulia se pregătește pentru eventuale procese cu STP și AIDA-TL. Proiect de hotărâre de CL pentru angajarea de avocați

Primăria Alba Iulia se pregătește pentru eventuale procese cu STP și AIDA-TL. Proiect de hotărâre de CL pentru angajarea de...
Ştirea zileiacum 6 ore

VIDEO | Târgul de Crăciun se mută din 2026 în Piața Cetății. Organizarea evenimentului, concesionată pe 4 ani de anul viitor unui privat: ,,Să avem lucruri spectaculoase ca în alte orașe mari”

Târgul de Crăciun se mută din 2026 în Piața Cetății. Organizarea evenimentului, concesionată pe 4 ani de anul viitor unui...

Curier Județean

Curier Județeanacum 4 ore

MÂINE | Se deschide Târgul de Crăciun de la Alba Iulia: Aprinderea luminițelor de sărbători și concert de colinde

MÂINE | Se deschide Târgul de Crăciun de la Alba Iulia: Aprinderea luminițelor de sărbători și concert de colinde Târgul...
Curier Județeanacum 9 ore

FOTO | Salina Nori de Sare: O gură de sănătate în inima țării, la Alba Iulia

Salina Nori de Sare: O gură de sănătate în inima țării, la Alba Iulia Într-o perioadă în care grija pentru...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei

FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000...
Politică Administrațieacum 2 zile

Comunicat de presă | PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de mandat

PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 17 ore

21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului

21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului Sărbătoarea Intrării în Biserică a...
Opinii - Comentariiacum 18 ore

21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii

21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii Intrarea Maicii Domnului în Biserică, este prima...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea