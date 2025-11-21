MÂINE | Se deschide Târgul de Crăciun de la Alba Iulia: Aprinderea luminițelor de sărbători și concert de colinde
MÂINE | Se deschide Târgul de Crăciun de la Alba Iulia: Aprinderea luminițelor de sărbători și concert de colinde
Târgul de Crăciun Piața de Crăciun – Alba Iulia & Tradition und Markt se deschide mâine, 22 noiembrie 2025, de la ora 18:00, pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina, în aceeași locație și format ca anul trecut.
Se vor aprinde luminițele de sărbători și va avea loc un concert de colinde susținut de elevii și profesorii de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia.
Citește și: MESAJE de CRACIUN fericit! Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poți trimite celor dragi
,,Vă invităm cu drag sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 18:00, pe Latura de Vest a Cetății, la deschiderea Târgului de Crăciun Piața de Crăciun – Alba Iulia & Tradition und Markt, unde atmosfera se va umple de lumină, colinde și bucurie!
Elevii și profesorii de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia vor urca pe scenă pentru un concert de colinde care vă va aduce spiritul Crăciunului mai aproape ca niciodată. Veniți să aprindem împreună luminițele sărbătorii, să ne bucurăm de muzică, voie bună și surprize de sezon!
Începe numărătoarea inversă pentru cel mai frumos Crăciun în Cetatea Alba Carolina!”, au transmis reprezentanții administrației locale de la Alba Iulia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Salina Nori de Sare: O gură de sănătate în inima țării, la Alba Iulia
Salina Nori de Sare: O gură de sănătate în inima țării, la Alba Iulia Într-o perioadă în care grija pentru sănătate și echilibrul vieții de zi cu zi devin tot mai importante, fotbalistul Nicolae Carnat, remarcat prin evoluții solide și reușite importante, inclusiv titlul de campion cucerit împreună cu CFR Cluj, alături de soția sa Carla, aduc […]
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 24.11.2025-30.11.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 24.11.2025-30.11.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Suplimentar pentru intervalul 24.11.2025-30.11.2025 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. SONA, BIIA, Strada PRINCIPALA 1-250 26/11/2025 08:00 – 26/11/2025 15:00 2. SALISTEA, Strada MICA, Strada INVATATOR ZAHARIE RAICA, 26/11/2025 […]
25 noiembrie | Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, invitat să susțină un spectacol la Viena pentru copilașii din comunitatea de români
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, invitat să susțină un spectacol la Viena pentru copilașii din comunitatea de români Teatrul de Păpuși „Prichindel” urmează să susțină un spectacol la Teatrul de Păpuși ”Lilarum” din Viena, Austria, pentru copiii din comunitatea de români. Teatrul de Păpuși „Prichindel” este invitat să susțină un spectacol de teatru de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
41 de medicamente noi intră pe lista de compensate și gratuite. O veste bună pentru pacienții cu afecțiuni cronice
Guvernul introduce 41 de noi medicamente compensate și gratuite. Noi terapii pentru boli grave și rare devin disponibile pacienților Guvernul...
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut”
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri...
Știrea Zilei
Primăria Alba Iulia se pregătește pentru eventuale procese cu STP și AIDA-TL. Proiect de hotărâre de CL pentru angajarea de avocați
Primăria Alba Iulia se pregătește pentru eventuale procese cu STP și AIDA-TL. Proiect de hotărâre de CL pentru angajarea de...
VIDEO | Târgul de Crăciun se mută din 2026 în Piața Cetății. Organizarea evenimentului, concesionată pe 4 ani de anul viitor unui privat: ,,Să avem lucruri spectaculoase ca în alte orașe mari”
Târgul de Crăciun se mută din 2026 în Piața Cetății. Organizarea evenimentului, concesionată pe 4 ani de anul viitor unui...
Curier Județean
MÂINE | Se deschide Târgul de Crăciun de la Alba Iulia: Aprinderea luminițelor de sărbători și concert de colinde
MÂINE | Se deschide Târgul de Crăciun de la Alba Iulia: Aprinderea luminițelor de sărbători și concert de colinde Târgul...
FOTO | Salina Nori de Sare: O gură de sănătate în inima țării, la Alba Iulia
Salina Nori de Sare: O gură de sănătate în inima țării, la Alba Iulia Într-o perioadă în care grija pentru...
Politică Administrație
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000...
Comunicat de presă | PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de mandat
PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de...
Opinii Comentarii
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului Sărbătoarea Intrării în Biserică a...
21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii
21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii Intrarea Maicii Domnului în Biserică, este prima...