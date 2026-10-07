Actualitate

Mâine | Luca Niculescu se întâlnește cu partidele pentru stabilirea programului de guvernare. Programul

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Mâine | Luca Niculescu se întâlnește cu partidele pentru stabilirea programului de guvernare. Programul 

Premierul desemnat Luca Niculescu va avea joi discuții cu partidele parlamentare, pe agenda întâlnirilor aflându-se programul de guvernare și susținerea de care ar putea beneficia viitorul Executiv în Parlament.

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Luca Niculescu va merge la sediul fiecărui partid.

Luca Niculescu se va întâlni cu partidele parlamentare joi, începând cu ora 11:00, în cadrul consultărilor pentru formarea Guvernului și stabilirea programului de guvernare, potrivit unei informări de presă transmise miercuri.

Programul întâlnirilor a fost stabilit pe baza confirmărilor primite de la liderii partidelor politice, potrivit sursei citate.

  • 11:00 – Partidul Social Democrat (PSD) 
  • 13:00 – Partidul Național Liberal (PNL) 
  • 15:30 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

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