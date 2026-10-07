Mâine | Luca Niculescu se întâlnește cu partidele pentru stabilirea programului de guvernare. Programul
Mâine | Luca Niculescu se întâlnește cu partidele pentru stabilirea programului de guvernare. Programul
Premierul desemnat Luca Niculescu va avea joi discuții cu partidele parlamentare, pe agenda întâlnirilor aflându-se programul de guvernare și susținerea de care ar putea beneficia viitorul Executiv în Parlament.
Luca Niculescu va merge la sediul fiecărui partid.
Luca Niculescu se va întâlni cu partidele parlamentare joi, începând cu ora 11:00, în cadrul consultărilor pentru formarea Guvernului și stabilirea programului de guvernare, potrivit unei informări de presă transmise miercuri.
Programul întâlnirilor a fost stabilit pe baza confirmărilor primite de la liderii partidelor politice, potrivit sursei citate.
- 11:00 – Partidul Social Democrat (PSD)
- 13:00 – Partidul Național Liberal (PNL)
- 15:30 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)
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