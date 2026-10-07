Incendiu la Ocna Mureș: O locuință a fost cuprinsă de flăcări
Incendiu la Ocna Mureș: O locuință a fost cuprinsă de flăcări
Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în orasul Ocna Mures, str. Infratirii.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.
Forțele alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor, 1 ambulanță SAJ și SVSU Ocna Mureș.
Update:
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.
Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la o locuință pe o suprafață de aproximativ 80np.
Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului.
Fara victime.
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