Mâine | Concurs directori și directori adjuncți 2026, în școlile din Alba: 106 candidați susțin prima probă scrisă la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia

Concurs directori și directori adjuncți 2026, în școlile din Alba: 106 candidați susțin prima probă scrisă la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia

Marți, 13 octombrie 2026, începând cu ora 10, se desfășoară prima probă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Probă scrisă de evaluare a competențelor (capacități și aptitudini personale) constă în rezolvarea a 20 de itemi cu un singur răspuns corect în 60 de minute. Nota minimă de promovare a probei este 6 și este eliminatorie.

Nota nu intră în media finală.

Marți, 20 octombrie 2026, se va desfășura proba scrisă pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară, timp de 60 de minute. Candidații vor rezolva 20 de itemi, cu un singur răspuns corect. Nota minimă de promovare a probei este 7 și va intra în media finală.

La concurs s-au înscris 106 candidați din județul Alba. Accesul în sălile de examen este permis începând cu 8,30 până la 9,05,candidații având asupra lor cartea de identitate. Proba scrisă începe la ora 10. Candidatul se poate retrage din concurs în timpul probei, înainte de finalizarea acesteia. Lucrările sunt scanate și încărcate pe platforma de evaluare. La finalul probei, după ora 11, evaluarea se va face automatizat, în prezența candidatului. Subiectele și rezolvarea corectă vor fi publicate la ora 12,30, pe site-ul subiecte.edu.ro.

Rezultatele vor fi afișate anonimizat la sediul instituției și pe site în data de 13 octombrie 2026. Nota poate fi contestată in termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor, 13-14 octombrie 2026, iar rezultatele finale vor fi afișate în 15 octombrie 2026, se arată într-un comunicat de presă transmis de biroul de presă al Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal