Accident în Vințu de Jos: Fetiță de 11 ani, pe bicicletă, acroșată de o mașină. Minora a ajuns la spital
Accident în Vințu de Jos: Fetiță de 11 ani, pe bicicletă, acroșată de o mașină. Minora a ajuns la spital
Un accident rutier a avut loc duminică după-masa, în Vințu de Jos. O fetiță de 11 ani, pe bicicletă, a fost acroșată de o mașină. Minora a ajuns la spital.
Potrivit IPJ Alba, la data de 11 octombrie 2026, în jurul orei 15.30, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 47 de ani, cu privire la faptul că, pe raza localității Vințu de Jos, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că o minoră, în vârstă de 11 ani, din localitatea Vințu de Jos, în timp ce se deplasa pe bicicletă, pe DJ 705 B, pe raza localității Vințu de Jos, a fost acroșată de un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din localitatea Blandiana.
În urma evenimentului rutier, minora a suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale de specialitate.
Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
FOTO: arhivă
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