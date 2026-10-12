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Atenție, șoferi: Restricții de circulație pe Autostrada A3. Lucrări de reparații și înlocuire a rosturilor de dilatație, timp de 10 zile

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Atenție, șoferi: Restricții de circulație pe Autostrada A3. Lucrări de reparații și înlocuire a rosturilor de dilatație, timp de 10 zile

Începând de astăzi, 12 octombrie 2026, au fost instituite noi restricții de circulație pe Autostrada A3, pentru executarea unor lucrări de reparații și înlocuire a rosturilor de dilatație.

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Potrivit DRDP Cluj, restricțiile sunt valabile la kilometrul 52+466, pe calea 1, sensul Gilău-Nădășelu, unde banda de urgență și banda I vor fi închise. 

Circulația se va desfășura pe banda a II-a, cu restricții de viteză, iar lucrările sunt estimate să dureze aproximativ 10 zile, în funcție de condițiile meteorologice.

,,Se instituie restricții de circulație începând de luni,  12.10.2026, pe Autostrada A3, km 52+466, calea 1 (sensul Gilău-Nădășelu), banda de urgență și banda I, în vederea executării unor lucrări de reparații și înlocuire a rosturilor de dilatație.

Circulația se va desfășura pe banda II, cu restricții de viteză.

Durata estimată a lucrărilor este de 10 zile, în funcție de condițiile meteorologice. Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră!”, potrivit DRDP Cluj.

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