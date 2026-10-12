ITM Alba: Amenzi de 15.000 de lei și 26 de avertismente după controalele din perioada 5-9 octombrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă
ITM Alba: Amenzi de 15.000 de lei și 26 de avertismente după controalele din perioada 5-9 octombrie 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă
Inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 15.000 de lei și au dat 26 de avertismente în urma controalelor din perioada 5-9 octombrie 2026.
Prin Programul cadru de acțiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2026, aprobat de către conducerea Inspecției Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activității inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării și a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 05.10.2026-09.10.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.
În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 30
Nr. de salariați ai angajatorilor controlați: 1038
– femei : 572
Număr deficienţe constatate: 94
Nr. sancțiuni aplicate angajatorilor: 9
– 6 amenzi în cuantum de 15.000 lei
– 3 avertismente.
Principalele deficienţe constatate în controale :
- nu au fost eliberate la încetarea contractelor individuale de muncă, adeverințele de vechime;
- neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;
- nu se conduce corect evidenta timpului lucrat;
- contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
- neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
- neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
- nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
- dosarele personale sunt incomplete;
- nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
- nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
- contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului;
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate: 13
Număr deficienţe constatate: 23
Număr de măsuri dispuse: 23
Angajatori sancționați: 13
Nr. sancţiuni aplicate: 23
– 23 avertismente.
Principalele deficienţe stabilite în controale :
- Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
- Nu s-au reviziut instrucțiunile proprii SSM avînd în vedere activitățile desfășurate.
- Nu s-a organizat activitatea de prevenire și protecție în cadrul societății.
- Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
- Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
- Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
- Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
- Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
- Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
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