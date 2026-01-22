Actualitate

Maia Sandu: ,,Conform sondajelor, în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România”

Maia Sandu a precizat că în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România, potrivit sondajelor, într-o conferință de presă organizată la Chișinău.

,,Cel puțin conform sondajelor, nu există sprijin majoritar. Suntem o țară democratică și mergem strict după decizia cetățenilor”. De asemenea, ea a precizat că nu a discutat acest subiect cu liderii europeni.

Întrebarea i-a fost adresată după ce, mai devreme luna aceasta, la un podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, întrebată direct dacă susține unirea cu România, Maia Sandu a răspuns: ,,Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”.

În conferința de presă de joi, ea a amintit că nu este prima dată când și-a exprimat opinia în raport cu un asemenea referendum, potrivit Antena 3 CNN.

,,Ceea ce îmi doresc eu cel mai mult pentru Republica Moldova este să fim în pace, cetățenii noștri să fie în pace și în siguranță și să rămânem parte a lumii libere. Astea sunt, din punctul meu de vedere, lucrurile cele mai importante, în special în contextul tot mai dificil, în contextul regional și internațional tot mai dificil. 

Acest lucru poate fi asigurat prin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și, eventual, poate fi asigurat dacă Republica Moldova ar fi sub protecția României. Pentru primul plan, pentru integrarea europeană, avem susținerea majoritară a cetățenilor Republicii Moldova. Și am văzut acest lucru și la referendum, dar și la alte alegeri. Vedem acest lucru și în sondaje. Pentru a doua opțiune, care ne-ar asigura și pace, și faptul că rămânem  parte a lumii libere, cel puțin conform sondajelor nu există sprijin majoritar. Suntem o țară democratică, și mergem strict după decizia cetățenilor. Nu am discutat acest subiect cu liderii europeni”, a fost răspunsul Maiei Sandu.

