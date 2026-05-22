Bărbat din Alba Iulia, la un pas să fie înșelat, prin metoda ,,Anularea Creditului” de mai multe persoane necunoscute. Cum au încercat escrocii să îl lase fără bani în conturi

Bărbat din Alba Iulia, la un pas să fie înșelat de mai multe persoane necunoscute. Cum au încercat escrocii să îl lase fără bani în conturi

Un bărbat de 44 de ani din Alba Iulia a fost ținta unei tentative de înșelăciune telefonică, după ce mai multe persoane necunoscute au încercat să-l convingă să își transfere banii într-un alt cont bancar.

Aceștia s-au prezentat drept reprezentanți care îl pot ajuta să anuleze un credit bancar și au încercat să îl determine să mute fondurile într-un cont indicat de ei.

Potrivit IPJ Alba, în această după-amiază, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Alba Iulia, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni.

Bărbatul, în cursul zilei de azi, ar fi fost contactat telefonic de către mai multe persoane necunoscute, iar acestea, prin folosirea de calități mincinoase și sub pretextul că îl vor ajuta să anuleze un credit bancar emis pe numele acestuia, ar fi încercat să-l determine să-și transfere fondurile bancare într-un cont indicat de acestea.

Bărbatul nu a dat curs solicitărilor și nu a suferit niciun prejudiciu.

Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la infracțiunea de înșelăciune, în vederea identificării autorilor.

Nicio instituție bancară nu vă va cere niciodată, sub presiunea timpului, să mutați banii într-un alt cont pentru a anula o tranzacție sau un credit.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI