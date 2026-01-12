Maia Sandu: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum”

Președinta Moldovei: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum”

„Dacă s-ar organiza un referendum, aș vota pentru unirea cu România”, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în podcastul britanic „The Rest Is Politics”, realizat la sediul președinției de la Chișinău, relatează PressHub, potrivit HotNews.

„Vedeți ce se întâmplă în jur. Pentru o țară mică precum R. Moldova este greu să supraviețuiască, sub presiunea Rusiei, ca țară democratică și suverană”, a afirmat Maia Sandu.

Ea a recunoscut că în acest moment nu există însă o majoritate pentru unirea cu România.

„Există însă o majoritate care sprijină integrarea în Uniunea Europeană, și acesta este țelul pe care-l urmărim. Este soluția realistă care ne poate ajuta să supraviețuim ca democrație”, a mai spus Maia Sandu.

Este pentru prima dată când președinta de la Chișinău vorbește direct despre faptul că ar da un vot favorabil în cadrul unui eventual referendum în care oamenii să fie chestionați privind unirea cu România.

