Actualitate

Maia Sandu: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Președinta Moldovei: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum”

„Dacă s-ar organiza un referendum, aș vota pentru unirea cu România”, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în podcastul britanic „The Rest Is Politics”, realizat la sediul președinției de la Chișinău, relatează PressHub, potrivit HotNews.

„Vedeți ce se întâmplă în jur. Pentru o țară mică precum R. Moldova este greu să supraviețuiască, sub presiunea Rusiei, ca țară democratică și suverană”, a afirmat Maia Sandu.

Ea a recunoscut că în acest moment nu există însă o majoritate pentru unirea cu România.

„Există însă o majoritate care sprijină integrarea în Uniunea Europeană, și acesta este țelul pe care-l urmărim. Este soluția realistă care ne poate ajuta să supraviețuim ca democrație”, a mai spus Maia Sandu.

Este pentru prima dată când președinta de la Chișinău vorbește direct despre faptul că ar da un vot favorabil în cadrul unui eventual referendum în care oamenii să fie chestionați privind unirea cu România.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Mouse jacking: Noul tip de infracțiune prin care hoții fură mașini fără urme. Cum acționează

Mif Lorena

Publicat

acum 1 minut

în

12 ianuarie 2026

De

Mouse jacking: Noul tip de infracțiune prin care hoții fură mașini fără urme. Cum acționează Mouse Jacking este o nouă metodă prin care hoții pot fura o mașină doar în câteva minute, fără să lase vreo urmă, nefiind nevoie de chei furate, spargeri sau încuietori forțate. Fenomenul s-a extins rapid în Europa, iar ultimul caz […]

Citește mai mult

Actualitate

DEZASTRU în sectorul companiilor de stat din România: Pierderi acumulate de aproape 14 miliarde de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

în

12 ianuarie 2026

De

DEZASTRU în sectorul companiilor de stat din România: Urmează reforma? Pierderile statului la companiile pe care le deține sunt de aproape 14 miliarde de lei, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu, la TVR Info. Statul român are în prezent peste 1.500 de companii, însă o parte importantă dintre acestea nu au nicio activitate. 185 de companii […]

Citește mai mult

Actualitate

Vești bune de la meteorologi: Vremea va intra într-un proces de încălzire de la jumătatea săptămânii. Prognoza ANM pentru perioada 12-25 ianuarie 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

12 ianuarie 2026

De

Vești bune de la meteorologi: Vremea va intra într-un proces de încălzire de la jumătatea săptămânii Vremea va intra într-un proces de încălzire la nivelul întregii țări, de la jumătatea acestei săptămâni, după ce, în primele zile, se va semnala în continuare ger și valori termice negative atât ziua, cât și pe timpul nopților, rezultă […]

Citește mai mult