Maia Sandu: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum”
Președinta Moldovei: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum”
„Dacă s-ar organiza un referendum, aș vota pentru unirea cu România”, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în podcastul britanic „The Rest Is Politics”, realizat la sediul președinției de la Chișinău, relatează PressHub, potrivit HotNews.
„Vedeți ce se întâmplă în jur. Pentru o țară mică precum R. Moldova este greu să supraviețuiască, sub presiunea Rusiei, ca țară democratică și suverană”, a afirmat Maia Sandu.
Ea a recunoscut că în acest moment nu există însă o majoritate pentru unirea cu România.
„Există însă o majoritate care sprijină integrarea în Uniunea Europeană, și acesta este țelul pe care-l urmărim. Este soluția realistă care ne poate ajuta să supraviețuim ca democrație”, a mai spus Maia Sandu.
Este pentru prima dată când președinta de la Chișinău vorbește direct despre faptul că ar da un vot favorabil în cadrul unui eventual referendum în care oamenii să fie chestionați privind unirea cu România.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Mouse jacking: Noul tip de infracțiune prin care hoții fură mașini fără urme. Cum acționează
Mouse jacking: Noul tip de infracțiune prin care hoții fură mașini fără urme. Cum acționează Mouse Jacking este o nouă metodă prin care hoții pot fura o mașină doar în câteva minute, fără să lase vreo urmă, nefiind nevoie de chei furate, spargeri sau încuietori forțate. Fenomenul s-a extins rapid în Europa, iar ultimul caz […]
DEZASTRU în sectorul companiilor de stat din România: Pierderi acumulate de aproape 14 miliarde de lei
DEZASTRU în sectorul companiilor de stat din România: Urmează reforma? Pierderile statului la companiile pe care le deține sunt de aproape 14 miliarde de lei, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu, la TVR Info. Statul român are în prezent peste 1.500 de companii, însă o parte importantă dintre acestea nu au nicio activitate. 185 de companii […]
Vești bune de la meteorologi: Vremea va intra într-un proces de încălzire de la jumătatea săptămânii. Prognoza ANM pentru perioada 12-25 ianuarie 2026
Vești bune de la meteorologi: Vremea va intra într-un proces de încălzire de la jumătatea săptămânii Vremea va intra într-un proces de încălzire la nivelul întregii țări, de la jumătatea acestei săptămâni, după ce, în primele zile, se va semnala în continuare ger și valori termice negative atât ziua, cât și pe timpul nopților, rezultă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mouse jacking: Noul tip de infracțiune prin care hoții fură mașini fără urme. Cum acționează
Mouse jacking: Noul tip de infracțiune prin care hoții fură mașini fără urme. Cum acționează Mouse Jacking este o nouă...
DEZASTRU în sectorul companiilor de stat din România: Pierderi acumulate de aproape 14 miliarde de lei
DEZASTRU în sectorul companiilor de stat din România: Urmează reforma? Pierderile statului la companiile pe care le deține sunt de...
Știrea Zilei
VIDEO | ȘOC la ghișeele de la Taxe și Impozite Alba Iulia: Dările albaiulienilor s-au dublat în 2026. Oamenii nu se mai înghesuie să le achite ca în alți ani
ȘOC la ghișeele de la Taxe și Impozite Alba Iulia: Dările albaiulienilor s-au dublat în 2026. Oamenii nu se mai...
FOTO | Meșterița handmade din Alba Iulia și pasiunea pentru artă: „Cea mai grea parte poate fi că această mică afacere are de multe ori puterea de a mă rupe de realitate, de prieteni, de familie”
Meșterița handmade din Alba Iulia și pasiunea pentru artă: „Cea mai grea parte poate fi că această mică afacere are...
Curier Județean
CTS Alba, anunț important: A crescut mult cererea de sânge și componente sanguine. Rugăm donatorii cu toate grupele să vină pentru a dona sânge
CTS Alba, anunț important: A crescut mult cererea de sânge și componente sanguine. Rugăm donatorii cu toate grupele să vină...
Femeie găsită fără suflare într-un apartament din Cugir. Medicii au constatat decesul la fața locului
Femeie, găsită fără suflare într-un apartament din Cugir. Medicii au constatat decesul la fața locului O femeie din Cugir a...
Politică Administrație
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, despre acordul UE-Mercosur: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme”
Victor Negrescu: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme” Europa poate fi...
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...
Opinii Comentarii
Valoarea punctului de referință pentru pensii în anul 2026 rămâne neschimbată. Se vor indexa pensiile începând cu anul 2027?
Valoarea punctului de referință pentru pensii în anul 2026 rămâne neschimbată. Se vor indexa pensiile începând cu anul 2027? Punctul...
12 ianuarie: Sfânta Muceniță Tatiana, diaconița, ocrotitoarea tinerilor şi studenţilor
Sfânta Muceniţă Tatiana, ocrotitoarea tinerilor și studenților, este pomenită în calendarul creştin ortodox în fiecare an la data de 12...