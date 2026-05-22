FOTO | Un electrician din Alba, premiat la Trofeul Electricianului 2026. Mircea Barbu a obținut locul III la exploatare rețea electrică de distribuție, MT și JT

Un electrician din Alba, premiat la Trofeul Electricianului 2026. Mircea Barbu a obținut locul III la exploatare rețea electrică de distribuție, MT și JT

DEER și-a desemnat câștigătorii „Trofeului Electricianului 2026” – performanță, profesionalism și spirit de echipă, celebrate la Târgoviște. Pe podium, la una dintre specializări, s-a situat și un electrician din Alba.

Într-o atmosferă deosebită, joi, 21 mai 2026, la Cinema Independența din Târgoviște, a avut loc festivitatea de premiere a celor mai buni specialiști ai Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), în cadrul celei de-a 44-a ediții a

competiției „Trofeul Electricianului” – cel mai important, longeviv si complex concurs profesional dedicat excelenței în domeniul operării, mentenanței, dezvoltării și modernizării rețelelor electrice din România.

Desfășurată în perioada 18–22 mai 2026, etapa pe companie a competiției a reunit peste 200 de specialiști din cele 18 sucursale ale DEER și 27 de electricieni juniori, elevi ai sistemului dual de învățământ susținut de companie. Timp de trei zile, concurenții au demonstrat competență, precizie, spirit de echipă și profesionalism în cadrul celor 8 discipline tehnice și al probei cu publicul – una dintre cele mai apreciate și spectaculoase etape ale competiției.

După un adevărat maraton al performanței, DEER și-a desemnat câștigătorii „Trofeului Electricianului 2026”: 24 dintre cei mai buni electricieni și dispeceri ai companiei vor reprezenta DEER la etapa națională a competiției, care va avea loc la Iași, în luna iulie.

Totodată, în cadrul competiției au fost premiați și cei mai buni 3 elevi ai liceelor cu profil tehnic, care s-au remarcat prin cunoștințele solide și abilitățile practice demonstrate în probele dedicate lor. Rezultatele obținute confirmă potențialul noii generații de profesioniști și pasiunea lor pentru domeniul energetic.

Trofeul Electricianului DEER 2026 a fost înmânat de către Directorul General al companiei, doamna Mihaela Rodica Suciu, echipei Sucursalei Mureș, câștigătoarea marelui premiu al competiției.

Cupa „Trofeul Electricianului Junior” a revenit Colegiului Tehnic Energetic Cluj-Napoca și a fost înmânată de către domnul Alexandru Chiriță, CEO Electrica.

Evenimentul de premiere a avut o încărcătură emoțională aparte, celebrând nu doar performanța profesională, ci și spiritul unei comunități care lucrează, zi de zi, pentru siguranța și continuitatea alimentării cu energie electrică a milioane de români.

În cadrul festivității a fost lansat oficial și Imnul DEER, în interpretarea trupei Desperado – un moment simbolic, dedicat oamenilor care fac parte din marea echipă DEER și care transformă responsabilitatea într-o adevărată vocație.

De asemenea, în debutul competiției, compania a prezentat noul echipament destinat electricienilor din teren, conceput pentru a crește nivelul de protecție, confort și eficiență operațională, care reprezintă identitatea DEER și se distinge printr-un concept vizual atent conceput.

În cadrul festivității de premiere, doamna Mihaela Rodica Suciu, Director General DEER, a transmis un mesaj de apreciere pentru echipa companiei și pentru cultura organizațională construită în jurul performanței și solidarității:

„Trofeul Electricianului nu este doar o competiție profesională. Este povestea oamenilor care aleg, în fiecare zi, responsabilitatea, disciplina și curajul unei meserii fără de care lumea modernă nu ar putea funcționa. În spatele fiecărei intervenții, al fiecărei linii electrice repuse în funcțiune și al fiecărei nopți în care lumina rămâne aprinsă în casele oamenilor, se află profesioniști dedicați, pregătiți să acționeze indiferent de condiții. Astăzi îi celebrăm pe cei mai buni dintre ei. Sunt mândră de echipa DEER și de cultura organizațională solidă pe care am construit-o împreună – una bazată pe performanță, solidaritate și respect pentru această meserie.”

În cadrul festivității de premiere, printre invitații speciali care au premiat și au susținut performanța, s-au numărat: domnul Sandor Bende, președintele Comisiei de Industrii și Servicii din Camera Deputaților; domnul Sorin Bumb, membru în Comitetul de Reglementare, domnul Mircea Man, secretarul general al ANRE; domnul Alexandru Chiriță, directorul general al Grupului Electrica, dar și membri ai Consiliilor de Administrație ai Electrica și ai DEER, reprezentanți ai conducerii executive a celor două companii, precum și de reprezentantul FNSE Univers.

Vă prezentăm câștigătorii celor 9 specializări ale Trofeului Electricianului 2026:

1. La categoria Electrician exploatare staţii electrice de transformare 110 kV/MT:

– LOCUL I – DENES SZABOLCS, sucursala COVASNA

– LOCUL II – BOLOS GABRIEL, sucursala PLOIEŞTI

– LOCUL III – UDREA IOAN VIRGIL, sucursala ORADEA

2. La categoria Electrician montare și reparații instalații de distribuție Medie Tensiune și Joasă Tensiune (PA, PT, LEA, LES):

– LOCUL I – PAȘC CĂLIN IOAN, sucursala ORADEA

– LOCUL II – FRANKI CSABA MIHAI, sucursala ORADEA

– LOCUL III – FILIPCIC IOAN, sucursala ORADEA

3. La categoria Electrician măsurare energie electrică, verificare grupuri de măsurare:

– LOCUL I – BRATOSIN GHEORGHE, sucursala BUZĂU

– LOCUL II – POP EMERIC, sucursala ORADEA

– LOCUL III – PALA ZOLTAN-JANOS, sucursala HARGHITA

4. La categoria Electrician montare și reparații echipament primar din stații electrice de transformare de 110 kV/ MT:

– LOCUL I – PRICOPE ROMICĂ LIVIU, sucursala GALAŢI

– LOCUL II – CSERNAK ZOLTAN ATTILA, sucursala BAIA MARE

– LOCUL III – SOOS SANDOR, sucursala BRAŞOV

5. La categoria Electrician defectoscopie LES de MT și JT

– LOCUL I – SILION VIOREL, sucursala GALAŢI

– LOCUL II – GUIȚĂ ILIE, sucursala GALAŢI

– LOCUL III – NEACȘU ALBERT, sucursala TÂRGOVIŞTE

6. La categoria Electrician exploatare rețea electrică de distribuție, MT și JT:

– LOCUL I – GYULAI FERENCZ, sucursala ORADEA

– LOCUL II – VERMEȘAN OVIDIU GIMI, sucursala BISTRIŢA

– LOCUL III – BARBU MIRCEA IOAN, sucursala ALBA

7. La categoria Dispecer Energetic de Distribuție:

– LOCUL I – BORBELY MARTIN PETRU, sucursala CLUJ-NAPOCA

– LOCUL II – DAVID GHEORGHE, sucursala ORADEA

– LOCUL III – GAVRIL FLORIN, sucursala GALAŢI

8. La categoria Electrician PRAM:

– LOCUL I – CIOCA-IONESCU VASILE, sucursala MUREŞ

– LOCUL II – ORDOG VILMOS, sucursala MUREŞ

– LOCUL III – NAGY GYORGY-ATTILA, sucursala MUREŞ

9. La categoria Electrician JUNIOR:

– LOCUL I – CRIŞAN TUDOR DANIEL – COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJNAPOCA

– LOCUL II – FERAR CĂTĂLIN – COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN VUIA” ORADEA

– LOCUL III – GABOR DARIUS ANDREI – COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJNAPOCA

Toți cei 27 finaliști vor reprezenta DEER la faza națională a competiției, care va avea loc în perioada 6-10 iulie, la Iași.

În cadrul festivității de premiere au fost acordate și următoarele premii speciale:

-„Cel mai tânăr concurent la proba cu publicul” – Bratosin Gheorghe, Sucursala Buzău

-„Cel mai vârstnic concurent la proba cu publicul” – Pala Zoltan Janos, Sucursala Harghita

-„Cel mai tânăr concurent din concurs” – Vădan Bogdan Daniel, Sucursala Cluj

-„Cel mai vârstnic concurent din concurs” – Grigore Petrica, Sucursala Buzău

-„Cea mai tânără prezență feminină din comisiile tehnice de specialitate” – Danilov Otilia Valeria, Sucursala Galați

-„Cel mai tânăr membru din comisiile tehnice de specialitate” – Fișcă Marius, Sucursala Mureș

Inițiat în anul 1977 de compania Electrica și reluat în 1995, Trofeul Electricianului este cea mai longevivă și prestigioasă competiție profesională de profil din România, devenind, de-a lungul timpului, un simbol al performanței și al excelenței în domeniul energetic.

Trofeul Electricianului rămâne un reper esențial pentru profesioniștii din energie, oferind cadrul în care experiența, pregătirea și spiritul de echipă se întâlnesc pentru a susține dezvoltarea unei infrastructuri energetice moderne, sigure și eficiente. Prin promovarea performanței, a inovației și a culturii siguranței, competiția contribuie activ la pregătirea specialiștilor pentru provocările viitorului și la consolidarea standardelor profesionale din sectorul energetic românesc.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI