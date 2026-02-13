Mai puțini câini fără stăpân în Alba Iulia: Peste 180 de adopții în 2025. Câți au fost capturați

Numărul câinilor fără stăpân din Alba Iulia este în scădere, potrivit unui bilanț prezentat de Marius Filimon, viceprimar Alba Iulia, astăzi, 13 februarie.

Datele arată mai puține capturi față de anii anteriori, un număr ridicat de adopții și o reducere semnificativă a cazurilor de eutanasiere.

La începutul anului 2026, în adăpostul public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia se aflau 112 animale, cu aproximativ 8% mai puține decât la începutul anului precedent. Pe parcursul anului 2025 au fost capturați 188 de câini de pe domeniul public, în scădere cu peste 33% față de 2024, în timp ce 183 de animale și-au găsit o familie prin adopție, iar 16 au fost revendicate de proprietari.

,,La începutul acestui an în Adăpostul public pentru câini fără stăpân gestionat de Primăria municipiului Alba Iulia se aflau 112 câini fără stăpân în scădere cu aproximativ 8% față de începutul anului 2025. Pe tot parcursul anului trecut în adăpostul public a intrat un număr de 188 de câini capturați de pe domeniul public al orașului Alba Iulia, față de 284 câini capturați în anul 2024 (scădere cu peste 33%).

De asemenea, în anul 2025 au fost adoptați 183 de câini iar 16 câini au fost revendicați de către proprietari. Numărul important de adopții se datorează unei colaborări deosebite cu asociațiile care se ocupă cu protecția și salvarea animalelor: Prietenii lui Azor, Prieteni cu Lăbuțe, Arche Noah Transilvania și cu doamna Cristina Ambruș din orașul Orăștie.

În munca colegilor mei există și o parte tristă și anume necesitatea eutanasierii unor căței, eutanasiere care are loc doar din motive medicale, boli incurabile sau accidente rutiere. Astfel, pe parcursul anului 2025 a fost necesară eutanasierea a 6 câini (față de 12 câini în anul 2024 sau 59 în anul 2023).

În cursul anului trecut a fost demarată extinderea adăpostului cu un număr de 36 de țarcuri, extindere care se va finaliza în primăvara acestui an.

Mulțumiri tuturor celor care s-au implicat în bunul mers al activității adăpostului public: voluntari, ONG-uri, colegii din cadrul acestui serviciu”, a scris Marius Filimon, viceprimar Alba Iulia pe o rețea de socializare.

