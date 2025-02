Mai multe străzi din Oarda de Sus, în pragul modernizării: Documentațiile necesare, pe masa consilierilor locali

Cinci străzi din cartierul Oarda de Sus, aflate într-o stare avansată de degradare, urmează să fie modernizate și reabilitate. Într-o viitoare ședință a Consiliului local Alba Iulia, aleșii locali urmează să aprobe documentația tehnico-economică pentru proiectul de infrastructură rutieră. Investiția include refacerea carosabilului, amenajarea sistemului de scurgere a apelor pluviale și asigurarea unor condiții de transport sigure.

În prezent străzile cuprinse în proiect sunt pietruite și de pământ, și se află intr-o stare de degradare avansată. Investiția are ca scop dezvoltarea serviciilor de bază pentru populația din zonă, prin asigurarea unor condiții optime de transport, contribuind la creșterea gradului de civilizație la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin modernizarea a cestor străzi.

Cinci străzi cu o lungime de peste 2 kilometri urmează să fie modernizate și reabilitate în Oarda de Sus. Primăria a primit acordul de mediu de la APM Alba pentru proiectul de infrastructură rutieră.

Potrivit documentației, investiția propusă constă în modernizarea a 5 străzi pe o lungime totală de 2241 m, formată din:

-Strada Tineretului are lungimea de 324m;

-Strada Cordovanilor are lungimea de 212m;

-Strada Mohorului are lungimea de 723m;

-Strada Zefirului are lungimea de 480m;

-Strada Viorelelor are lungimea de 502m;

Acestea se află la nivel de îmbrăcăminte din balast contaminat cu pământ, fără o delimitare clară a tuturor funcțiunilor ce compun o stradă modernă.

Astfel, proiectul are în vedere îmbunătățirea stării precare în care se află străzile propuse spre modernizare, stare ce determină neajunsuri și dificultăți în trafic și duce la creșterea gradului de poluare.

Partea carosabilă prezintă o serie de defecte, de tipul denivelărilor și gropilor fapt ce împiedică desfășurarea normală a circulației și conduce la generarea de praf pe timp uscat.

Șanțurile existente pentru evacuarea apelor pluviale sunt din pământ și parțial din beton, fiind colmatate, nu au pantă logitudinală, iar apa stagnează în depresiuni închise.

Din cauza inconvenientelor enumerate, circulația auto și pietonală se desfășoară în condiții necorespunzătoare din punt de vedere al siguranței și confortului fiind necesară modernizarea străzilor.

Proiectul – faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „MODERNIZAREA STRĂZILOR TINERETULI, CORDOVANILOR, MOHORULUI, ZEFIRULUI ȘI VIORELELOR DIN CARTIERUL OARDA DE SUS – MUNICIPIUL ALBA IULIA” a fost elaborat de către, SC INFRA PROJECT SRL, din Iași.

